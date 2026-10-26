جنوى ضد يوفنتوس: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 15:45 لويجي فيراريس

يستضيف جنوى يوفنتوس يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، الساعة 21:45 بتوقيت جنوب أفريقيا (19:45 بتوقيت جرينتش / 20:45 بتوقيت وسط أوروبا)، ضمن الجولة التاسعة من موسم الدوري الإيطالي، على ملعب لويجي فيراريس.

قوة خط الوسط الهجومية تواجه صمود جنوى

منح الفوز خارج الأرض على ليتشي بهدفين دون رد يوفنتوس الرد الذي احتاج إليه محليًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليطوي صفحة خسارته السابقة أمام لاتسيو وتعادله الأوروبي الشاق 2-2 مع رين. وبفضل هدفي ويستون ماكيني ودوجلاس لويز في الشوط الأول، يحوّل يوفنتوس تركيزه سريعًا إلى ليجوريا لخوض مواجهة في منتصف الأسبوع. وهناك يواجه جنوى بقيادة دانييلي دي روسي، الذي يدخل المباراة بثقة متجددة بعدما منحه هدف ميكائيل إليرتسون في الشوط الأول فوزًا مهمًا على أرضه أمام فينيتسيا بهدف دون رد يوم الأحد.

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المواجهة الأبرز: ميكائيل إليرتسون ضد بيير كالولو

الخطورة المباشرة من الطرف: كان ميكائيل إليرتسون صاحب هدف فوز جنوى على فينيتسيا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 25 وشكّل مصدرًا مستمرًا للخطورة الهجومية من الأطراف. وستفرض انطلاقاته المباشرة نحو المساحات بين العمق والطرف على دفاع يوفنتوس البقاء يقظًا.

الاستقرار الدفاعي: يواصل بيير كالولو توفير المرونة التكتيكية في الجانب الأيمن من دفاع يوفنتوس، بعدما أكمل 41 تمريرة وفاز بكلتا المواجهتين الأرضيتين اللتين خاضهما أمام ليتشي. وستكون مهمة كالولو الحد من خطورة تحركات إليرتسون نحو الداخل، مع دعم التحولات على الطرف.

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التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

جنوى (3-4-2-1): بايلو؛ أوتوا، أوستيجارد، فاسكيز؛ إليرتسون، تراوري، ويافي، ميتاي؛ ميسياس، الشعراوي؛ أوسماييتش.

يوفنتوس (3-5-2): فيكاريو؛ جاتي، بريمر، لوكومي؛ كالولو، ماكيني، لويز، كوبمينرز، كامبياسو؛ فولتماده، كولو مواني.

نظرة إلى المباراة: يدخل يوفنتوس المباراة خارج أرضه مرشحًا بقوة للفوز، سعيًا لفرض سيطرته على مناطق اللعب مبكرًا عبر تحكم تيون كوبمينرز ودوجلاس لويز بإيقاع اللعب في وسط الملعب. أما جنوى بقيادة دي روسي، فسيسعى إلى امتصاص الضغط بكتلة دفاعية منظمة ومتراجعة نسبيًا، ثم إتاحة الفرصة لجونيور ميسياس وستيفان الشعراوي في الهجمات المرتدة العمودية السريعة خلف لاعبي طرف يوفنتوس المتقدمين.

أخبار الفريقين والقائمتان

يدخل جنوى المباراة في غياب جوي خيتو نوريديني ولورينزو كولومبو، المدرجين ضمن قائمة المصابين. ولم يؤكد المدرب دانييلي دي روسي تشكيلة أساسية محتملة، مع توقع ورود مستجدات أخرى مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويواجه يوفنتوس قائمة إصابات أطول، إذ يغيب جيف إيكاتور وكينان يلديز وخيفرين تورام أوليان ومانويل لوكاتيلي جميعًا بسبب الإصابة. ولم يعلن سباليتي تشكيلة مؤكدة، وستُضاف المستجدات فور توفرها.

المستوى الأخير

حقق جنوى فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام روما في الدوري الإيطالي، كما خسر خلال تلك الفترة 2-1 أمام بارما و2-0 أمام رابيد بوخارست. وجاء فوزه الوحيد على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في الدوري. وسجل جنوى خمسة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

حقق يوفنتوس فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة المؤثرة على أرضه أمام لاتسيو 3-0 في الدوري الإيطالي. وقبلها، فاز خارج أرضه على سيلتا فيجو 2-1 في الدوري الأوروبي وتعادل 1-1 مع كالياري في الدوري. ويبرز فوزه 2-0 على أتالانتا بوصفه أفضل نتائجه خلال تلك الفترة. وسجل يوفنتوس أربعة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في 6 أبريل 2026، حين استضاف يوفنتوس جنوى وفاز عليه 2-0 في الدوري الإيطالي. وهيمن يوفنتوس على آخر خمس مواجهات مباشرة، فحقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أن يخسر. وفشل جنوى في التسجيل خلال ثلاث من تلك المباريات الخمس، فيما أحرز يوفنتوس تسعة أهداف خلالها.