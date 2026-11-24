معاينة مباراة جالطة سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 12:45 رامس بارك

يسافر أستون فيلا إلى إسطنبول يوم الثلاثاء لمواجهة جالطة سراي على ملعب رامس جلوبال، ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وتنطلق المباراة الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:45 بتوقيت غرينتش.

جالطة سراي اختبار صعب لأستون فيلا المتعثر

يدخل بطل تركيا المباراة وهو في حالة جيدة. فقد تغلب فريق أوكان بوروك على سامسون سبور 2-1 يوم السبت، وفاز بكل من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، بينها انتصار 2-0 على شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا. كما حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري المحلي. ومع ذلك، لا يزال في المركز 18 بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف منافسه أستون فيلا، صاحب المركز السادس. وفي غياب المصابين فيكتور أوسيمين ورافا لياو، سيكون أليكسي باتراكوف اللاعب الذي يستحق المتابعة. فقد سجل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ثلاثة منها على ملعب رامس بارك.

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أستون فيلا يمر بفترة صعبة

يدخل أستون فيلا المباراة بزخم أقل. فقد تعادل فريق أوناي إيمري 0-0 مع سندرلاند يوم السبت، ويحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تركت هزيمته 3-0 أمام برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر مسافة عليه تعويضها في أوروبا. ولم يحقق فريق إيمري أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة. وسيحتاج إلى استعادة فاعليته أمام المرمى بعدما عجز عن التسجيل في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

يغيب رافائيل لياو وفيكتور أوسيمين ورولاند سالاي عن جالطة سراي بسبب الإصابة.

سجل جالطة سراي الهدف الأول في كل واحدة من مبارياته الأربع بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

شهدت مباريات أستون فيلا العشر الأخيرة في دوري أبطال أوروبا متوسطًا بلغ 4.1 هدف في المباراة.

أخفقت الفرق الإنجليزية في تحقيق الفوز في تسع من زياراتها العشر الأخيرة إلى جالطة سراي، إذ خسرت ستًا وتعادلت في ثلاث.

التشكيلتان المتوقعتان

جالطة سراي (4231): تشاكير؛ سينجو، سانشيز، بارداكجي، إلمالي؛ توريرا، ليمينا؛ أكجون، باتراكوف، يلماز؛ جول.

أستون فيلا (4231): سوزوكي؛ بوجارد، هاروود-بيليس، باو توريس، ماتسن؛ كامارا، جواو جوميز؛ ماكجين، بوينديا، مانزامبي؛ جاكسون.

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