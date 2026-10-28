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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoمانشستر يونايتد
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معاينة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
تشيلسي
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
مايكل كاريك

معاينة شاملة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. هل باتت إقالة مايكل كاريك وشيكة؟

معاينة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9
ستامفورد بريدج

يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 08:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و12:30 بتوقيت غرينتش.

منصب كاريك آمن في الوقت الحالي

تقترب فترة مايكل كاريك على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد من نهايتها، لكن يبدو أنه سيظل يقود الفريق أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج. لم يحقق مانشستر يونايتد سوى فوز واحد في مبارياته الثماني الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بالفعل بفارق 15 نقطة عن المتصدرين مانشستر سيتي وآرسنال. وبدا أن الهزيمة 3-0 أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد قد حسمت مصير كاريك، لكن المدرب البالغ من العمر 45 عامًا سيحصل هنا على فرصة أخرى لتحقيق فوز كبير. ويُعد وضع القائد برونو فرنانديش من أبرز القضايا المطروحة، بعدما سجل رقمًا قياسيًا لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد الموسم الماضي، برصيد 21 تمريرة. جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك إطلاقًا في الهزيمة أمام بورنموث، لكن يونايتد بدا مفتقرًا إلى الإبداع في غياب صانع ألعابه البرتغالي البارز. ولم يفز يونايتد سوى بمباراة واحدة من آخر 11 مباراة لم يبدأها فرنانديش، ما يضع كاريك أمام خيار صعب.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

توقع ما لا يُتوقع من تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو

خسر تشيلسي 2-0 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته الأخيرة، ولم يكن ذلك سوى الفوز الثاني لتوتنهام في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج خلال 37 محاولة. وغني عن القول إن هذه النتيجة لن تلقى قبولًا لدى جماهير تشيلسي. ويمكن تلخيص تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا في هزيمتين وفوزين وتعادل خلال مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد ملعب ستامفورد بريدج انتصارات غزيرة الأهداف، إذ تلخص نتائج الفوز 4-3 على برايتون في الدوري، و6-3 على ليدز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و5-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، المتعة التي تحظى بها جماهير تشيلسي.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • يعود كول بالمر بعد غيابه للإيقاف أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
  • يغيب مهاجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي ساهم في ثمانية أهداف بالدوري هذا الموسم، بسبب مشكلة في الفخذ.
  • لم يحقق يونايتد أي فوز في ثماني مباريات بجميع المسابقات، ولم يسبق له أن خاض تسع مباريات متتالية دون فوز خلال هذا القرن.
  • سجل تشيلسي 17 هدفًا في آخر خمس مباريات خاضها على أرضه، لكنه استقبل أهدافًا في كل واحدة منها.
  • جاءت المباراة الوحيدة التي خرج منها يونايتد بشباك نظيفة في جميع المسابقات هذا الموسم أمام صباح، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

التشكيلتان المتوقعتان

تشيلسي (3421): بيندرز؛ أشيمبونج، لاكروا، كولويل؛ نيتو، كايسيدو، هندرسون، هاتو؛ إستيفاو، بالمر؛ روجرز.

مانشستر يونايتد (4231): لامينس؛ يورو، ماجواير، هيفن، دالوت؛ سانتوس، باليبا؛ أماد، تيليمانس، ماونت؛ مبويمو.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

3-4-2-1
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تشيلسي
تشيلسي
التشكيل
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4-2-3-1
مايك بندرسمايك بندرسليفي كولويلليفي كولويلجوش أتشيمبونججوش أتشيمبونجماكسينس لاكرواماكسينس لاكروامويسيس كايسيدومويسيس كايسيدوكول بالمركول بالمرجيوفاني كوينداجيوفاني كوينداجوريل هاتوجوريل هاتوبيدرو نيتوبيدرو نيتوجوردان هندرسونجوردان هندرسونمورجان روجرزمورجان روجرزسيني لامينسسيني لامينسليني يوروليني يوروA. HeavenA. Heavenهاري ماغويرهاري ماغويرديوجو دالوتديوجو دالوتكارلوس باليباكارلوس باليبايوري تيليمانسيوري تيليمانسماسون ماونتماسون ماونتاماد ديالواماد ديالوأندري سانتوسأندري سانتوسبريان مبيوموبريان مبيومو
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3-4-2-1
تشيلسي

التشكيلة الأساسية

مانشستر يونايتد

المدرب

  • تشابي ألونسو
  • مايكل كاريك

النتائج الأخيرة

تشيلسي

تشيلسي - المستوى

هال سيتي
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
بورنموث
ف5-1
إيفرتون
ف0-2
توتنهام
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

توتنهام
ت1-1
أتلتيكو مدريد
خ2-0
ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
بورنموث
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

تشيلسيتعادلمانشستر يونايتد
2
1
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
0
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
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مان يونايتد
2
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
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تشيلسي
1
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
4
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
انتهت
7الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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