تشيلسي ضد بورنموث: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

تنطلق مباراة تشيلسي وبورنموث يوم 10 أكتوبر 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

تشيلسي يستضيف بورنموث في مواجهة ما بعد التوقف

يعود تشيلسي إلى ملعبه ستامفورد بريدج لاستضافة بورنموث في الجولة السادسة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27. وبعد انتكاسات سبقت فترة التوقف الدولي في الخريف، يسعى الطرفان إلى استعادة الزخم وحصد نقاط مهمة في غرب لندن. ويتطلع تشيلسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات، بينما يسعى بورنموث بقيادة ماركو روز إلى تحويل عروضه التنافسية إلى أول فوز له في الدوري هذا الموسم.

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تعثر تشيلسي قبل التوقف في ديربي غرب لندن

يدخل تشيلسي مواجهة السبت باحثًا عن رد فعل فوري بعد خسارته خارج أرضه أمام برينتفورد 3-0 في الجولة الخامسة (18 سبتمبر). وبعد شوط أول انتهى من دون أهداف، أطاح كل من جايدون أنتوني، وإيجور تياجو، وفابيو كارفاليو بتشيلسي عبر أهدافهم في الشوط الثاني. وجاءت هذه النتيجة بعد تعادل على أرضه 2-2 أمام هال سيتي، ما يجعل تشيلسي متعطشًا لاستعادة اللمسة الحاسمة التي منحته انتصارين متتاليين في وقت سابق من الموسم على فولهام (3-2) وبرايتون (4-3).

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هزيمة ضيقة لبورنموث أمام ليفربول

يسافر بورنموث إلى لندن بحثًا عن لمسة هجومية حاسمة بعد خسارة صعبة على أرضه 1-0 أمام ليفربول في الجولة الخامسة (20 سبتمبر). ونفذ رجال ماركو روز تنظيمًا دفاعيًا منضبطًا على ملعب فيتاليتي قبل أن يكسر ألكسندر إيساك الجمود في الدقيقة 56. وأثبت بورنموث هذا الموسم أنه فريق يصعب اختراقه، بعدما حقق تعادلين مقنعين أمام نيوكاسل يونايتد (2-2) وبرينتفورد (2-2)، وسيعتمد على تماسكه الدفاعي لإحباط تشيلسي.

مواجهة ستامفورد بريدج

أسفرت المواجهات السابقة بين الناديين عن صراعات متقاربة وغزيرة بالأهداف، من بينها تعادل مثير 2-2 في آخر لقاء بينهما على ملعب ستامفورد بريدج. وسيعول تشيلسي على القوة الإبداعية لكل من كول بالمر وبيدرو نيتو لاختراق خطوط المنافس. في المقابل، سيعتمد بورنموث على الاستقرار في وسط الملعب بوجود تايلر آدامز وأليكس سكوت لتعطيل بناء تشيلسي للهجمات وشن هجمات انتقالية سريعة عبر إيفانيلسون وماركوس تافيرنيير. ومع رغبة الناديين في انطلاقة جديدة خلال الخريف، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يواجه تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، قائمة طويلة من الغيابات قبل هذه المباراة. ويغيب كل من ماركو باليسترا، وريس جيمس، وجواو بيدرو، ومويسيس كايسيدو، وإيمانويل إيميغا، وكول بالمر، وجيمي جيتنز بسبب الإصابة، ما يضع التشكيلة تحت ضغط في عدة مراكز. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة حاليًا، على أن تُضاف تحديثات التشكيل المتوقع مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يفتقد بورنموث أيضًا عددًا من اللاعبين تحت قيادة ماركو روز. ويُدرج كل من إيلي جونيور كروبي، وجوليان أراوخو، وأمين عدلي، وفيلجكو ميلوسافلييفيتش، وجاستن كلويفرت، وديفيد بروكس ضمن قائمة المصابين. وكما هو الحال مع تشيلسي، لا توجد أي حالات إيقاف، وسيتم تأكيد المزيد من أخبار الفريق في التحضيرات التي تسبق المباراة.

الحالة الفنية

حقق تشيلسي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن آخر ظهور تنافسي له كان الفوز 6-3 على ليدز يونايتد في كأس كاراباو. وكانت آخر نتيجة له في الدوري الخسارة 3-0 أمام برينتفورد، كما سقط 2-1 أمام أرسنال في وقت سابق من هذه السلسلة. أما اللحظات الأكثر إشراقًا فجاءت في الفوز على برايتون (4-3) والتعادل 2-2 مع هال سيتي، مع تسجيل تشيلسي 16 هدفًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مقابل استقبال تسعة أهداف.

حقق بورنموث فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارة واحدة في آخر أربع مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع فوز أيضًا على لينكولن سيتي (4-0) في كأس كاراباو ضمن تلك السلسلة من خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة له الخسارة 1-0 أمام ليفربول، كما تعادل 2-2 مع كل من برينتفورد ونيوكاسل يونايتد في الدوري. وشكل الفوز 2-1 خارج أرضه على ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي أبرز نتائجه خلال هذه الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج يوم 30 ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز تشيلسي مرتين، مقابل فوز واحد لبورنموث وتعادلين. وكان الانتصار الوحيد خارج الأرض في تلك السلسلة من نصيب تشيلسي، عندما حقق فوزًا 1-0 على ملعب بورنموث في سبتمبر 2024.