الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 10:00 جي تك كوميونيتي

تنطلق مباراة برينتفورد وليفربول في 17 أكتوبر 2026، الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي و14:00 بتوقيت غرينتش.

ليفربول يسعى لإعادة ترتيب أوراقه أمام برينتفورد

بعد بداية قوية نسبيًا للموسم، خسر ليفربول مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد بنتيجة 0-3، في لقاء أثار بعض الجدل. وناقش بعض المحللين مدى صحة البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها ريان جرافنبيرخ أمام مانشستر سيتي. وسيغيب لاعب الوسط الهولندي عن هذه المباراة، ما يضع المدرب أندوني إيراولا أمام معضلة اختيار اللاعب الذي سيشغل مركز الارتكاز، في ظل غياب دومينيك سوبوسلاي أيضًا. وكانت الخسارة أمام سيتي الأولى لليفربول هذا الموسم، لكن تعادله في ثلاث مباريات أبقاه فوق منتصف جدول الترتيب بقليل.

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برينتفورد، كثير التعادلات، خصم يصعب التغلب عليه

لم يتعادل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أكثر من ليفربول سوى برينتفورد وإيفرتون، بأربعة تعادلات لكل منهما. وبرينتفورد وإيفرتون، إلى جانب مانشستر سيتي، هي الفرق الوحيدة التي لم تتعرض للهزيمة حتى الآن في المسابقة. وتعادل برينتفورد 2-2 مع أستون فيلا في مباراته الأخيرة، في مواجهة متقلبة تقدم فيها كل فريق قبل أن يدرك الآخر التعادل بعد دقيقتين. وتلقى المدرب كيث أندروز ضربة بخروج الجناح الألماني وهداف الفريق كيفن شاده مصابًا أمام أستون فيلا، ويبدو أنه سيغيب لفترة طويلة.

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أبرز الإحصائيات والإصابات

كانت آخر هزيمة لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي في 9 مايو.

تعادل برينتفورد في ثماني من مبارياته الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

شهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين على ملعب جيتيك كوميونيتي تسجيل 17 هدفًا.

إلى جانب غياب جرافنبيرخ للإيقاف، سيفتقد ليفربول أيضًا الثلاثي المصاب دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وألكسندر إيزاك.

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد برينتفورد خدمات أنتوني ميلامبو وجوشوا داسيلفا وميكيل دامسجارد وكيفن شاده بسبب الإصابة قبل هذه المباراة. ولا توجد حالات إيقاف مسجلة في صفوف أصحاب الأرض، ولم يؤكد المدرب كيث أندروز التشكيلة الأساسية المتوقعة.

يواجه ليفربول تحديًا أكبر في اختيار تشكيلته. ويغيب ريان جرافنبيرخ للإيقاف بعد بطاقته الحمراء أمام مانشستر سيتي. كما يفتقد ليفربول خدمات كونور برادلي وهوجو إيكيتيكي وجيوفاني ليوني وكودي جاكبو وألكسندر إيزاك ودومينيك سوبوسلاي وفيتيسلاف ياروش بسبب الإصابة. ولم يؤكد المدرب أندوني إيراولا تشكيلته الأساسية المتوقعة، ويُنتظر صدور مستجدات أخرى مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

النتائج الأخيرة

فاز برينتفورد في مباراتين وتعادل في ثلاث، ولم يخسر في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما كان أفضل نتائجه خلال تلك الفترة الفوز 3-0 على تشيلسي. وتعادل برينتفورد أيضًا 2-2 مع بورنموث و1-1 مع سندرلاند، وجاء فوزه الوحيد الآخر، إلى جانب مباراة تشيلسي، أمام ريدينج في كأس كاراباو.

فاز ليفربول في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى ضمن آخر أربع نتائج متاحة له في مجموعة البيانات هذه، وكانت مباراته الأخيرة خسارة بنتيجة 0-3 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل تلك الهزيمة، تغلب ليفربول على بورنموث 1-0 وأتلتيكو مدريد 2-1، وتعادل 0-0 على أرض فولهام. كما فاز على توتنهام 3-1 في كأس كاراباو خلال هذه الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 24 مايو 2026، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، فاز برينتفورد على ليفربول 3-2 على ملعب جيتيك كوميونيتي في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفربول ثلاث مرات وبرينتفورد مرتين، وشهدت تلك المباريات تسجيل الفريقين 16 هدفًا.

الترتيب

يحتل برينتفورد المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي ليفربول تاسعًا. وبالنظر إلى فارق المركزين، سيسعى برينتفورد إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة، فيما يحتاج ليفربول إلى نتيجة تقلص الفارق بينه وبين الفرق التي تسبقه.