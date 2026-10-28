برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 11 31 أكتوبر 2026 - 16:00 كامب نو

الهيبة المحلية على المحك: عملاق جريح يختبر صمود الباسك

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يستضيف برشلونة ديبورتيفو ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني، ساعيًا إلى الرد فورًا بعد هزيمته الأولى محليًا هذا الموسم.

كان فريق هانسي فليك قد حقق تسعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني قبل أن تمنح ثنائية كيليان مبابي المتأخرة ريال مدريد الفوز 2-1 على الملعب نفسه نهاية الأسبوع الماضي. وقلصت الهزيمة صدارة برشلونة للترتيب إلى ثلاث نقاط، فيما يضغط أتلتيكو مدريد أيضًا من المركز الثاني.

تحدث فليك بصراحة بعد الهزيمة في الكلاسيكو، مشيرًا إلى افتقار فريقه للانتعاش بوصفه السبب الرئيسي لعدم تحقيق النتيجة المرجوة. كما أكد المدرب الألماني أن الإصابات تمثل أكبر مخاوفه قبل هذه المباراة، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة للفريق.

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يحل ألافيس ضيفًا على كامب نو وهو يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني، بعدما عانى من تذبذب النتائج في الأسابيع الأخيرة. ولم يفز فريق كيكي سانشيز فلوريس إلا في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات له في الدوري، وسيحتاج إلى تنظيم جيد للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة.

أما بالنسبة لبرشلونة، فالأولوية واضحة: العودة إلى الانتصارات أمام جماهيره والحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

المواجهة الأبرز: لامين يامال ضد يوسف إنريكيز لخديم

مهارة هجومية لافتة على الجناح: يظل لامين يامال صانع اللعب الهجومي الأول في برشلونة، بقدرته على اختراق الدفاعات المتكتلة بالتمريرات العرضية الأرضية الحاسمة والمراوغات الفردية من الجهة اليمنى.

التصدي على الجبهة الباسكية: يواجه الظهير الأيسر يوسف إنريكيز لخديم، الذي أدى دورًا مهمًا بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في تغيير مسار اللعب أمام مالاجا، أصعب مهمة دفاعية في الدوري. وسيكون تمركزه وتوقيت تدخلاته حاسمين لمنع يامال من عزل قلبي الدفاع.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يخوض برشلونة هذه المباراة في غياب روني باردغجي وجول كوندي وداني أولمو وتشافي إسبارت بسبب الإصابة. وتعرض تشافي إسبارت للإصابة خلال الهزيمة في الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على الخط الدفاعي الذي يعاني أصلًا من الغيابات. وأكد فليك عودة فرينكي دي يونج إلى التدريبات وجاهزيته للمشاركة، ما يمنح خط الوسط دفعة مرحبًا بها. وستُضاف مستجدات أخرى بشأن الفريق مع اقتراب انطلاق المباراة.

يفتقد ألافيس فاكوندو جارسيس وميكيل رودريجيز بسبب الإصابة قبل رحلته إلى برشلونة. وسيحتاج سانشيز فلوريس إلى التعامل بحذر مع تشكيلته، ومن المنتظر صدور مزيد من المستجدات بشأن جاهزية اللاعبين قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

يدخل برشلونة هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي أنهت سلسلة من تسعة انتصارات متتالية في المسابقة. وقبل ذلك، خسر 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لكنه كان قد تغلب على ريال بيتيس 5-2 وجلطة سراي 4-1 قبل هاتين الهزيمتين. وسجل برشلونة 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس.

تعادل ألافيس مرة واحدة، وفاز مرة، وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرضه أمام مالاجا، فيما خسر 2-1 أمام سيلتا فيجو في المباراة التي سبقتها. ولم يسجل سوى هدفين في آخر ثلاث مباريات، ما يعكس تذبذب مستواه الهجومي.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز ألافيس 1-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبلها، فاز برشلونة 3-1 على أرضه في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة ثلاث مرات وألافيس مرتين، وسجل برشلونة 10 أهداف في المجمل واستقبل ثلاثة.