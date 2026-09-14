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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoراسينج سانتاندير
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معاينة مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

برشلونة ضد راسينج سانتاندير
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
برشلونة
راسينج سانتاندير

معاينة شاملة لمباراة برشلونة ضد ريال راسينغ كلوب (راسينغ سانتاندير) في الدوري الإسباني. نستعرض نتائج الجولة الخامسة، ومستوى الفريقين في الآونة الأخيرة، وأبرز القصص قبل هذه المواجهة مساء الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة ضد راسينغ سانتاندير: تفاصيل المباراة

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الدوري الإسباني - الجولة 6
كامب نو

تنطلق مباراة برشلونة وريال راسينغ كلوب يوم 16 سبتمبر 2026 عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش (15:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

متصدر الدوري يستضيف سانتاندير المنتشي

يعود برشلونة إلى ملعبه لاستضافة ريال راسينغ كلوب الصاعد حديثًا إلى سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة السادسة من موسم 2026-27 في الدوري الإسباني. وبعد انتصارين متتاليين محليًا وأوروبيًا، يسعى فريق هانزي فليك إلى تمديد سجله المثالي في الليغا في صدارة الترتيب. أما راسينغ سانتاندير، فيخوض رحلته إلى كتالونيا بعد فوز شاق في عطلة نهاية الأسبوع، في اختبار نهائي لقدراته في دوري الأضواء.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

عرض بأربعة أهداف لبرشلونة أمام ليفانتي

يدخل برشلونة مواجهة مساء الأربعاء وهو في حالة هجومية فتاكة، بعدما حقق فوزًا خارج أرضه بنتيجة 4-2 على ليفانتي في الجولة الخامسة (13 سبتمبر). ووضع تشافي إسبارت النغمة مبكرًا قبل أن يسجل لامين يامال هدفين، الأول في الدقيقة 19 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48. وأضاف كريم أديمي الهدف الرابع المتأخر في الوقت بدل الضائع، ليضمن حفاظ برشلونة على العلامة الكاملة من أول خمس مباريات له في الدوري.

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

ثنائية زابيري تقود لوس فيرديبلانكوس للفوز على ألافيس

يسافر راسينغ سانتاندير إلى برشلونة بثقة كبيرة بعد فوزه على أرضه بنتيجة 2-1 على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة (12 سبتمبر). وبعد استقبال هدف مبكر، تولى المهاجم ياسر زابيري زمام المباراة، فعادل النتيجة في الدقيقة 38 قبل أن يسجل هدف الفوز في بداية الشوط الثاني (53). ومنح هذا الانتصار دفعة مهمة لفريق خوسيه ألبرتو لوبيز في سعيه لترسيخ الاستقرار في الليغا.

هل يوقف دفاع راسينغ المتراجع آلة برشلونة؟

يملك برشلونة أفضلية واضحة على الورق بفضل غزارته التهديفية الهائلة وسيطرته في خط الوسط بقيادة رودري وبيدري. وسيسعى لامين يامال ورافينيا إلى عزل ظهيري سانتاندير، بينما سيعتمد راسينغ على ياسر زابيري وإينيغو بيسينتي لإشعال هجمات مرتدة سريعة. ومع سعي برشلونة إلى حماية سجله المثالي في الدوري قبل مباريات عطلة نهاية الأسبوع، تعد مواجهة الأربعاء بإيقاع مرتفع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد راسينج سانتاندير

4-3-3
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
التشكيل
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
راسينج
4-2-3-1
جوان جارسياجوان جارسياتشافي إسبارتتشافي إسبارتجيرارد مارتنجيرارد مارتنإيريك جارسياإيريك جارسياباو كوبارسيباو كوبارسيفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزرودريرودريبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالرافينيارافينياانتوني جوردونانتوني جوردونجولين أجريزابالاجولين أجريزابالاجانويل بيلوسيانجانويل بيلوسيانبابلو رامونبابلو رامونألفارو مانتيلاألفارو مانتيلاJ. SalinasJ. Salinasايفان مارتينايفان مارتينteam-logoسيرجيو كاناليسبابلو غارسيابابلو غارسياماتيو براتيماتيو براتيإنييغو فيسنتيإنييغو فيسنتيياسر زبيريياسر زبيري
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
راسينج
4-3-3
برشلونة

التشكيلة الأساسية

راسينج سانتاندير

المدرب

  • هانسي فليك
  • J. Lopez

يدخل برشلونة هذه المباراة في غياب روني باردغجي وفرينكي دي يونغ وجيسي بيسيوو، إذ يبتعد الثلاثة حاليًا بسبب الإصابة. ولم ترد أي حالات إيقاف في صفوف فريق هانزي فليك، ومن المتوقع أن يكون إريك غارسيا متاحًا بعد نجاته من إصابة خطيرة عقب مخاوف بسبب نزيف في الأنف في ميستايا، إذ تشير آخر التحديثات من أرضية التدريب إلى أن غيابه سيكون محدودًا للغاية. ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة بعد، على أن تضاف مزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يفتقد راسينغ سانتاندير أندريس مارتين بسبب الإصابة، بينما لم تُسجّل أي حالات إيقاف في قائمة خوسيه لوبيز. وستتم إضافة مزيد من تحديثات أخبار الفريق حال توفرها.

الحالة الفنية

برشلونة

برشلونة - المستوى

أتلتيك بيلباو
ف2-0
فاييكانو
ف5-2
فالنسيا
ف0-5
فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
21/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
راسينج

راسينج - المستوى

فياريال
ت2-2
خيتافي
خ1-0
إلتشي
ف3-2
فاييكانو
خ3-2
ألافيس
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فاز برشلونة في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها ضمن مختلف المسابقات، محققًا أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني إلى جانب فوز ودي قبل الموسم على الأهلي. وكانت آخر مبارياته انتصارًا بنتيجة 5-0 خارج أرضه على فالنسيا، كما سجل خمسة أهداف أيضًا في شباك كل من رايو فاييكانو، في فوز 5-2، وإلتشي، في فوز 5-0. وخلال المباريات الخمس، سجل برشلونة 19 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف فقط، مع حفاظه على نظافة الشباك في مباراتين.

أسفرت آخر خمس مباريات لراسينغ سانتاندير عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-2 خارج أرضه أمام رايو فاييكانو، كما خسر 1-0 أمام خيتافي خارج أرضه في وقت سابق من الموسم. واكتمل هذا المسار المتذبذب لفريق خوسيه لوبيز بفوز على أرضه 3-2 على إلتشي وتعادل 2-2 مع فياريال.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برشلونةتعادلراسينج سانتاندير
5
0
0
كأس ملك إسبانيا
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
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برشلونة
برشلونة
3
انتهت
13الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ملك إسبانيا في يناير 2026، حين فاز برشلونة 2-0 خارج أرضه على راسينغ سانتاندير. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز برشلونة بها جميعًا من دون أن يستقبل أي هدف، مسجلًا 10 أهداف في المجمل. ويعود آخر لقاء بين الطرفين في الدوري الإسباني إلى مارس 2012، عندما فاز برشلونة مرة أخرى 2-0 في إل ساردينيرو.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
5500214+1715
ف
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
5401144+1012
ف
خ
ف
ف
ف
3
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
5311115+610
خ
ف
ف
ت
ف
4
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
5311106+410
ف
خ
ف
ت
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
531186+210
ف
ت
خ
ف
ف
6
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
523096+39
ت
ف
ف
ت
ت
7
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
43015509
ف
خ
ف
ف
8
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
521285+37
ف
ت
خ
خ
ف
9
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
521276+17
ت
ف
ف
خ
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
52129907
ف
خ
ف
خ
ت
11
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
521258-37
خ
خ
ف
ف
ت
12
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
13
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
14
خيتافيخيتافيخيتافي
512236-35
ت
ت
خ
ف
خ
15
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
604236-34
ت
ت
ت
خ
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
5113814-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
مالاجامالاجامالاجا
503228-63
ت
ت
خ
ت
خ
18
فياريالفياريالفياريال
402268-22
خ
خ
ت
ت
19
إلتشيإلتشيإلتشي
5023613-72
ت
خ
خ
خ
ت
20
فالنسيافالنسيافالنسيا
5014110-91
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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