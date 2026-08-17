معاينة مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 فالمر

تنطلق مباراة برايتون آند هوف ألبيون وأستون فيلا يوم 23 أغسطس 2026 في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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إثارة الجولة الأولى في أميكس

يستهل برايتون آند هوف ألبيون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27 باستضافة أستون فيلا على ملعب أمريكان إكسبريس. ومع امتلاك الناديين لطموحات كبيرة بشأن التأهل الأوروبي والاستقرار المحلي، فإن تحقيق الفوز في افتتاح الموسم على الساحل الجنوبي يمنح فرصة فورية لتوجيه رسالة معنوية قبل مشوار طويل في الدوري.

انتصارات برايتون القوية وديًا على أرضه تعزز زخمه الصيفي

يدخل برايتون عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بعد سلسلة تحضيرية لافتة. فبعد إلغاء المباراة الودية المقررة أمام إف سي أنيسي في أواخر يوليو، حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية على أرضه. واستهل أغسطس بالفوز 4-3 على فريق آر سي ستراسبورغ المنتمي إلى الدوري الفرنسي، ثم تبعه بانتصار مقنع 3-0 على روما، وأكمل تحضيراته يوم 15 أغسطس بفوز هادئ 1-0 على بولونيا.

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اختبارات أستون فيلا الصعبة أمام نخبة أوروبا

يدخل أستون فيلا الجولة الأولى بعد برنامج صيفي مكثف اختبر عمق تشكيلته عبر عدة مسابقات. وحقق فريق أوناي إيمري انتصارات ودية مريحة على والسال (5-0)، وإندونيسيا XI (3-1)، وبي جي باثوم يونايتد (3-1). لكن فيلا واجه منافسة قوية عالية المستوى في المرحلة الأخيرة، فخسر مباريات متقاربة أمام بايرن ميونخ (2-1)، وباريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي (2-1)، وبوروسيا مونشنغلادباخ (2-1) في آخر اختبار تحضيري له يوم 15 أغسطس.

تاريخ المواجهات المباشرة: صراعات ساحلية متقاربة

أسفرت المواجهات الأخيرة بين برايتون وأستون فيلا باستمرار عن مباريات متقاربة تكتيكيًا. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، انتزع فيلا فوزًا ضيقًا 1-0 على ملعب فيلا بارك بهدف عكسي في الدقيقة 86. ومع اعتماد الفريقين على التحولات السريعة عبر الأطراف والضغط المنظم، فإن افتتاح الموسم يوم الأحد يعد بفوارق صغيرة قد تحسمها هفوة واحدة.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد فابيان هورتسلر، مدرب برايتون، عددًا من لاعبي الفريق الأول في هذه المباراة. فكل من ستيفانوس تزيمس، وإيفان فيرغسون، وكارلوس باليبا، ويانكوبا مينتيه مدرجون ضمن قائمة المصابين، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة قبل انطلاق اللقاء. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

يواجه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، تحدياته الخاصة على مستوى الاختيارات. فكل من أمادو أونانا، وليون بايلي، ويوهان مانزامبي، وأليخاندرو غارناتشو خارج الحسابات بسبب الإصابة. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المتوقعة، وسيتم تحديث أخبار الفريق عند توافرها.

الحالة الفنية

يصل برايتون وهو في حالة قوية خلال فترة الإعداد، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة خسارة 3-0 أمام مانشستر يونايتد في آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. وسجل فريق هورتسلر 12 هدفًا في انتصاراته الأربعة الودية، بما في ذلك فوزان متتاليان بنتيجة 4-3 على ستراسبورغ ونتيجة 3-0 أمام روما، بينما استقبل ثلاثة أهداف فقط خلال تلك المباريات الأربع.

أما سجل أستون فيلا الأخير فيروي قصة مختلفة. إذ فاز فريق إيمري في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، وكانت بنتيجة 3-1 على بي جي باثوم يونايتد في تايلاند. وخسر أمام ريال سوسييداد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، وبوروسيا مونشنغلادباخ، واستقبل تسعة أهداف خلال تلك الهزائم الأربع مقابل تسجيل خمسة أهداف فقط.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الفريقين كانت في فبراير 2026، حين فاز أستون فيلا على برايتون 1-0 في فيلا بارك ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، استضاف برايتون فيلا في ديسمبر 2025 في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف، إذ عاد فيلا من التأخر ليحقق الفوز 4-3 على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق فيلا بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لبرايتون، مع تعادل واحد. وسجل فيلا 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما اكتفى برايتون بسبعة أهداف.