معاينة مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

برايتون آند هوف ألبيون ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 فالمر

تنطلق مباراة برايتون آند هوف ألبيون وآرسنال يوم 19 سبتمبر 2026 في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

برايتون يستضيف آرسنال المتألق على الساحل الجنوبي

يعود برايتون آند هوف ألبيون إلى ملعب أمريكان إكسبريس لاستضافة متصدر الدوري آرسنال في الجولة الخامسة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27. وبعد انتصار كبير خارج الأرض على الصعيد المحلي، يطمح فريق فابيان هورزلر إلى استغلال أفضلية الأرض من أجل إلحاق أول تعثر بمنافس اللقب هذا الموسم. أما آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، فإن رحلته إلى الجنوب بعد انتصارين متتاليين في المسابقات المحلية والأوروبية تمثل اختبارًا مهمًا في سعيه للحفاظ على سجله المثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Getty Images

اكتساح برايتون لكوفنتري بخماسية

يدخل برايتون آند هوف ألبيون مباراة السبت بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكاسح 5-0 خارج أرضه على كوفنتري سيتي في الجولة الرابعة (13 سبتمبر). وافتتح تشارالامبوس كوستولاس التسجيل في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ماليك يالكوويه، وباسكال جروس، ولويس دانك، وياسين عياري أهداف الشوط الثاني ليكملوا عرضًا هجوميًا قاسيًا. وتأتي هذه النتيجة بعد تعادل على أرضه 1-1 مع ليدز يونايتد في الجولة الثالثة، ما يثبت أن برايتون يملك قوة هجومية كبيرة رغم التزاماته في الكأس خلال منتصف الأسبوع.

Getty Images

ثنائية آرسنال في الشوط الثاني تُسقط سندرلاند

يتوجه آرسنال إلى الساحل الجنوبي بثقة كبيرة بعد أن حقق فوزًا صعبًا 2-0 خارج ملعبه على سندرلاند في ملعب النور ضمن الجولة الرابعة (12 سبتمبر). وبعد شوط أول انتهى من دون أهداف، كسر البديل برونو جيماريش الجمود في الدقيقة 58 قبل أن يؤمن بوكايو ساكا النقاط الثلاث بهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. ومع فوزه 2-1 على تشيلسي وانتصاره الأوروبي خارج أرضه 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا، يواصل فريق أرتيتا إظهار تحكم تكتيكي لافت وانضباط دفاعي كبير.

هل يتمكن إيقاع برايتون العالي من اختراق صلابة دفاع آرسنال؟

غالبًا ما شهدت المواجهات السابقة على الساحل الجنوبي مباريات سريعة الإيقاع وخططًا تكتيكية متحركة. وسيسعى وسط برايتون السلس بقيادة باسكال جروس وياسين عياري إلى اختراق البنية المركزية لآرسنال. وفي المقابل، سيعتمد آرسنال على التحركات الإبداعية لمارتن أوديغارد وبوكايو ساكا لفك دفاع برايتون. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في وقت مبكر من الموسم، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يواجه فابيان هورزيلر قائمة غيابات طويلة قبل هذه المباراة. ويغيب كل من يانكوبا مينتيه، وجاك هينشيلوود، وستيفانوس تزيماس، وكاورو ميتوما، وماتس ويفر، وزادوك يوهانا، وإيفان فيرغسون، ما يترك تشكيلة برايتون تحت ضغط في عدة مراكز. وستُضاف تحديثات حول جاهزيتهم كلما اقترب موعد انطلاق المباراة.

أما آرسنال، فلا يزال ويليام ساليبا خارج الحسابات، وهي الإصابة المؤكدة الوحيدة في تشكيلة ميكيل أرتيتا في هذه المرحلة. وبخلاف ذلك، من المتوقع أن تتوفر لآرسنال جميع الخيارات الأخرى للاختيار.

الحالة

يصل برايتون وهو في حالة قوية، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته الفوز الساحق 5-0 على كوفنتري سيتي، كما تغلب أيضًا على أستون فيلا 4-0 وفاز على ترومسو 4-0 في تصفيات دوري المؤتمر. وسجل برايتون 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف، رغم أن خسارته 4-3 أمام تشيلسي تُظهر بعض الهشاشة الدفاعية.

فاز آرسنال في آخر خمس مباريات خاضها جميعًا من دون أن يفقد أي نقطة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على سندرلاند خارج أرضه، كما تغلب أيضًا على إس إس سي نابولي 1-0 في دوري أبطال أوروبا، وعلى تشيلسي 2-1، وعلى أستون فيلا 1-0، وعلى كوفنتري سيتي 3-0. وسجل آرسنال سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، ولم تستقبل شباكه أي هدف في آخر ثلاث مباريات رسمية.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في مارس 2026، عندما فاز آرسنال 1-0 على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي. وقبل ذلك، تغلب آرسنال على برايتون 2-1 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر 2025، كما هزمه 2-0 أيضًا في كأس كاراباو في أكتوبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك آرسنال ثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لبرايتون، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.