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الدوري الألماني
team-logoبايرن ميونخ
أليانز أرينا
team-logoلايبزيج
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معاينة مباراة بايرن ميونخ وآر بي لايبزيج في الدوري الألماني: بايرن يسعى لاستعادة توازنه بعد أسبوع محبط، ولايبزيج يتطلع إلى فوزه الثالث على التوالي

بايرن ميونخ ضد لايبزيج
الدوري الألماني
القنوات الناقلة
بايرن ميونخ
لايبزيج

معاينة شاملة لمباراة بايرن ميونخ وآر بي لايبزيغ في الدوري الألماني. نستعرض أحدث نتائج الفريقين محليًا وأوروبيًا، ومستواهما، وأبرز محاور المواجهة قبل قمة الجولة السادسة، التي تُقام مساء السبت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

بايرن ميونخ ضد لايبزيج: تفاصيل المباراة

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الدوري الألماني - الجولة 6
أليانز أرينا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج يوم 17 أكتوبر 2026، الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش (12:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي القياسي / 17:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

قمة بين عملاقين بعد مواجهات منتصف الأسبوع الأوروبية

يعود بايرن ميونخ إلى ملعبه أليانز أرينا لاستضافة لايبزيج في مواجهة مهمة ضمن الجولة السادسة من موسم 2026/27 للدوري الألماني. ويدخل الفريقان مباراة مساء السبت بعد خوضهما مواجهتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، ما يضيف تحديات تكتيكية واختبارًا لعمق تشكيلتيهما. ويسعى بايرن بقيادة فينسنت كومباني إلى استعادة سيطرته محليًا أمام جماهيره، بينما يأمل لايبزيج بقيادة مارتن ديميكيليس في استثمار زخمه الأوروبي الأخير لتأكيد طموحه في سباق لقب الدوري الألماني.

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تعادل بايرن المثير بستة أهداف في ستافانجر

يدخل بايرن ميونخ مواجهة السبت بعد تعادله المثير 3-3 خارج أرضه مع بطل النرويج، فيكينج، في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. وبعد تأخره 2-0 في الشوط الأول، عاد بايرن بقوة بفضل ثنائية هاري كين في الشوط الثاني، من ركلة جزاء في الدقيقة 54 ثم هدف في الدقيقة 60، وهدف لويس دياز في الدقيقة 70، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة 90. وبعد تعادله أيضًا 2-2 مع أوجسبورج في الدوري، يتطلع فريق كومباني إلى تحويل حصيلته الهجومية البالغة 28 تسديدة إلى فوز حاسم.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

لايبزيج يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين

يسافر لايبزيج إلى ميونخ بثقة كبيرة بعد تحقيق فوزين مهمين متتاليين في بطولتين مختلفتين. فبعد فوزه الكاسح 6-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري يوم 10 أكتوبر، قدم فريق ديميكيليس أداءً منضبطًا ليفوز 1-0 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بفضل هدف الحسم الذي سجله برايان جرودا في الدقيقة 74. ويدخل لايبزيج مواجهة ميونخ بزخم مشاركته الأوروبية، وبعد حفاظه على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين، مع امتلاكه خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة.

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على أعتاب إنجاز: هاري كين

يستعد قائد إنجلترا هاري كين لخوض مباراته رقم 100 في الدوري الألماني. وقد سجل بالفعل 101 هدف، ليحقق أعلى حصيلة تهديفية لأي لاعب في أول 100 مباراة له في تاريخ الدرجة الأولى الألمانية. ولدى لايبزيج ما يدعوه للحذر أيضًا، إذ سجل كين سبعة أهداف في خمس مواجهات فقط أمامه في الدوري.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة بايرن ميونخ ضد لايبزيج

4-2-3-1
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
4-2-3-1
مانويل نويرمانويل نويردايوت أوباميكانودايوت أوباميكانوجوناثان تاهجوناثان تاهألفونسو ديفيزألفونسو ديفيزجوسيب ستانيشيتشجوسيب ستانيشيتشمايكل أوليسيمايكل أوليسيلويس ديازلويس ديازإسماعيل صيباريإسماعيل صيبارياليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشيوزوا كيميشيوزوا كيميشهاري كينهاري كينمارتن فانديفوردتمارتن فانديفوردتريدل باكوريدل باكوويلي أوربانويلي أوربانديفيد راومديفيد راومكاستيلو لوكيباكاستيلو لوكيباإيزيكييل بانزوزيإيزيكييل بانزوزينيل العيناوينيل العيناويأنطونيو نوساأنطونيو نوساأندريا ماكسيموفيتشأندريا ماكسيموفيتشكريستوفر نكونكوكريستوفر نكونكورومولو كروزرومولو كروز
لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
4-2-3-1
بايرن ميونخ

التشكيلة الأساسية

لايبزيج

المدرب

  • فنسنت كومباني
  • مارتن ديميكيليس

يغيب عن بايرن ميونخ جمال موسيالا وتاريك بوخمان بسبب الإصابة. ولا توجد أي إيقافات مدرجة في صفوف صاحب الأرض، على أن تُضاف مستجدات أخرى بشأن التشكيلة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يعاني لايبزيج من قائمة إصابات أطول، إذ يغيب كريستوف باومجارتنر وفورزان أسان ويدراوجو ومارك جويو وفيجو جيبل جميعًا. ولا توجد أي إيقافات مسجلة في صفوف الضيوف، وسيؤكد مارتن ديميكيليس اختياراته مع اقتراب المباراة.

النتائج الأخيرة

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

بودو/جليمت
ف5-0
إلفيرسبيرج
ف1-2
أونيون برلين
ف7-0
أوجسبورج
ت2-2
VIK
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
19/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
لايبزيج

لايبزيج - المستوى

كومو
خ4-1
هامبورج
ف5-0
ليفركوزن
خ2-0
فرانكفورت
ف6-0
أيندهوفن
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

حقق بايرن ميونخ ثلاثة انتصارات وتعادلين، ولم يخسر أيًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع البطولات. وكانت أحدث مبارياته تعادلًا 2-2 خارج أرضه مع أوجسبورج في الدوري الألماني، وهي نتيجة أوقفت الزخم الذي بناه بالفوز 7-0 على يونيون برلين. وحقق بايرن أيضًا فوزًا 5-0 على بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وسجل 17 هدفًا في المباريات الخمس، واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

حقق لايبزيج فوزين وتلقى ثلاث هزائم، دون أي تعادل، في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا 6-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. وخسر لايبزيج أيضًا 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، و2-0 خارج أرضه أمام باير ليفركوزن. وسجل 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بايرن ميونختعادللايبزيج
4
1
0
وديات الأندية
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
3
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
1
انتهت
كأس ألمانيا
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
الدوري الألماني
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
5
انتهت
الدوري الألماني
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
6
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
الدوري الألماني
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
3
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
3
انتهت
19الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 15 أغسطس 2026، وكانت مباراة ودية تحضيرية على ملعب أليانز أرينا فاز بها بايرن 3-1. وفي المباريات الرسمية، تفوق بايرن، إذ فاز 2-0 في مواجهة بكأس ألمانيا في فبراير 2026، و5-1 في الدوري الألماني بمدينة لايبزيج في يناير 2026. وفاز بايرن بأربع من المواجهات الخمس الأخيرة، ولم يفقد نقاطًا خلالها سوى في تعادله 3-3 مع لايبزيج على أرض الأخير في الدوري الألماني في مايو 2025.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
5410144+1013
ف
ت
ف
ف
ف
2
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
5410114+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
5320164+1211
ت
ف
ف
ت
ف
4
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
5311148+610
ف
ف
ت
ف
خ
5
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
5302155+109
ف
خ
ف
خ
ف
6
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
5221138+58
ت
خ
ت
ف
ف
7
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
5221101008
ت
ف
ت
ف
خ
8
ماينتسماينتسماينتس
52121310+37
خ
ف
خ
ف
ت
9
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
52128807
خ
ت
خ
ف
ف
10
كولنكولنكولن
5212810-27
ف
خ
ت
خ
ف
11
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
520389-16
ف
خ
خ
ف
خ
12
هامبورجهامبورجهامبورج
5203515-106
ف
ف
خ
خ
خ
13
شالكه 04شالكه 04شالكه
512246-25
خ
ت
ف
ت
خ
14
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
5122916-75
خ
ت
ف
خ
ت
15
باديربورنباديربورنبادربورن
511337-44
خ
ف
خ
خ
ت
16
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
5113517-124
ف
خ
خ
خ
ت
17
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
5104913-43
خ
خ
ف
خ
خ
18
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
5005718-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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