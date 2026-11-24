معاينة مباراة باريس سان جيرمان وروما في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء

يستضيف باريس سان جيرمان فريق روما على ملعب بارك دي برانس في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، في مواجهة تجمع فريقين يقدمان مستويات قوية محليًا في العاصمة الفرنسية. وتنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و20:00 بتوقيت غرينتش. يحتل روما المركز العشرين في جدول مرحلة الدوري، بينما يتصدره باريس سان جيرمان.

حامل اللقب يحافظ على سجله المثالي حتى الآن

يخوض فريق لويس إنريكي المباراة بعد فوزه في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكان آخرها انتصاره 3-2 على نيس يوم السبت، ليحافظ على صدارة الدوري الفرنسي. لكن ذلك الفوز جاء بثمن، إذ تعرض الجناح البارز ديزيريه دويه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي الأيمن، وسيغيب حتى نهاية الموسم، لينضم إلى خفيتشا كفاراتسخيليا الذي يغيب لفترة طويلة. ومع ذلك، فاز الفريق المتوج باللقب مرتين بمبارياته الأربع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مسجلًا 20 هدفًا خلالها.

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روما غزير الأهداف يزور باريس بثقة

يصل روما إلى باريس بعد فوزه 5-1 على بارما، في مباراة سجل فيها دونييل مالين أربعة أهداف. وأحرز فريق جيان بييرو جاسبيريني 19 هدفًا في آخر خمس مباريات له. وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة بنتيجة 3-2 أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن الفريق الإيطالي يحتاج إلى تحقيق قدر من الثبات في نتائجه أوروبيًا، إذ تفصله خمس نقاط عن المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

حقق باريس سان جيرمان 12 انتصارًا متتاليًا، وهي أطول سلسلة انتصارات في مسيرة لويس إنريكي التدريبية.

سيكون غياب ديزيريه دويه مؤثرًا للغاية على باريس سان جيرمان، إذ يتصدر لاعبي الفريق في التسديدات (45) والفرص المصنوعة (31).

سجل روما في تسع مباريات متتالية، وأحرز خلالها 19 هدفًا.

التشكيلتان المتوقعتان

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ حكيمي، زابارني، باتشو، هيرنانديز؛ نيفيش، فيتينيا، رويز؛ أكليوش، مايولو، فيران.

روما (3-4-2-1): فاسكيز؛ مانشيني، باليردي، هيرموسو؛ مولينا، كريستانتي، دي رون، ويسلي؛ سولي، مورا؛ مالين.

أخبار الفريقين وقوائمهما