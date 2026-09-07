دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 9 سبتمبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد سلوفان براتيسلافا يوم 9 سبتمبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

معاينة المباراة

يستهل باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا في 2025 و2026، حملة الدفاع عن لقبه في مرحلة الدوري بمواجهة سلوفان براتيسلافا.

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باريس سان جيرمان يأمل في وضع معاناته المحلية جانبًا

بدأ باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بصورة صادمة مقارنة بمعاييره العالية. ولم يحقق الفريق أي فوز في آخر أربع مباريات له في الدوري، الممتدة من الموسم الماضي. وحصد نقطتين فقط من أصل تسع ممكنة هذا الموسم، وكان وضعه سيبدو أسوأ لولا المساهمات التهديفية من القائد ماركينيوس، الذي سجل في كل من آخر مباراتين له. كما أن سلوفان يعيش فترة سيئة أيضًا، بعدما خسر آخر مباراتين محليتين، رغم أن هاتين النتيجتين جاءتا بعد سلسلة من أربعة انتصارات في بداية مشواره الجديد في الدوري السلوفاكي الممتاز.

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يايا يصنع التاريخ للمدربين الأفارقة

أصبح أسطورة مانشستر سيتي وكوت ديفوار يايا توريه، الذي يتولى الآن القيادة الفنية لسلوفان، أول مدرب أفريقي ينجح في قيادة نادٍ عبر التصفيات إلى مرحلة الدوري المربحة في دوري أبطال أوروبا.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

استقبل باريس سان جيرمان هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية في الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 2005.

ساهم كفيتشا كفاراتسخيليا بشكل مباشر في 16 هدفًا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان.

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التشكيلتان المحتملتان

باريس سان جيرمان (433): سافونوف؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، زايير-إيمري؛ نيفيس، فيتينيا، رويز؛ دوي، أكليوش، كفاراتسخيليا.

سلوفان (4231): تاكاش؛ بلاكمان، بايريتش، فيمر، كوزلوفسكي؛ مارتينيز، بوكورني؛ بارسيغيان، ماتسوكا، ييراجانغ؛ سبورار.

أخبار الفريقين والقوائم

لا توجد لدى لويس إنريكي أي مخاوف مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقاف في صفوف باريس سان جيرمان قبل هذه المباراة، كما لم يتم تأكيد أي تشكيل متوقع في هذه المرحلة. وتأثرت صورة القائمة بشكل كبير بسوق الانتقالات الصيفية، مع رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول وفسخ ريناتو سانشيز عقده، ما يعني أن تحديثات على المجموعة المتاحة متوقعة مع اقتراب موعد المباراة.

كما لا تتوفر أيضًا في الوقت الحالي أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقاف في صفوف سلوفان براتيسلافا بقيادة يايا توريه، ولم يتم الإعلان عن تشكيلة متوقعة. وستُضاف المزيد من أخبار الفريقين مع اقتراب صافرة البداية.

الحالة

حقق باريس سان جيرمان فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا 2-2 خارج أرضه أمام ليل في الدوري الفرنسي، في مباراة كان متأخرًا فيها قبل أن ينقذ هدفان متأخران من فيتينيا وماركينيوس نقطة للفريق. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تعادل 2-2 أمام رين، وفاز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. وتكتمل سلسلة المباريات الخمس بهزيمة 1-0 في السوبر أمام لنس وتعادل ودي 1-1 مع مانشستر يونايتد. وسجل باريس سان جيرمان سبعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات.

فاز سلوفان براتيسلافا في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-1 أمام زيمبلين ميخالوفتسه في الدوري السلوفاكي الممتاز يوم 30 أغسطس. وكان أفضل عروضه خلال هذه السلسلة الفوز 5-0 على روزومبيروك في الدوري يوم 15 أغسطس. كما فاز أيضًا 2-1 على NK Celje في إياب مواجهتهما في تصفيات دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى دور المجموعات، بعد أن تعادل 1-1 في مباراة الذهاب. وسجل براتيسلافا عشرة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

التقى الناديان مرتين من قبل، وكلتاهما في دور المجموعات من الدوري الأوروبي 2011-12. وأقيمت أحدث مواجهة يوم 3 نوفمبر 2011، حين فاز باريس سان جيرمان 1-0 على ملعب بارك دي برانس. أما اللقاء السابق، الذي أُقيم يوم 20 أكتوبر 2011 في براتيسلافا، فانتهى بالتعادل 0-0. وعبر المباراتين، يتفوق باريس سان جيرمان في السجل بتحقيقه فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، مع تسجيل هدف واحد ودون استقبال أي هدف.

الترتيب

في الترتيب الحالي لدوري أبطال أوروبا، يتساوى كل من باريس سان جيرمان وسلوفان براتيسلافا في صدارة الجدول، إذ يحتل كل منهما المركز الأول.