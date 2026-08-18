معاينة مباراة باريس سان جيرمان ضد رين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

باريس سان جيرمان ضد رين: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 14:45 حديقة الأمراء

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين يوم 23 أغسطس 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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نظرة عامة على المباراة ورهانات الجولة الافتتاحية

يفتتح باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي 2026/27 على أرضه عندما يستضيف ستاد رين على ملعب بارك دي برانس. ويتطلع حامل اللقب إلى بدء مشواره المحلي بقوة، بينما يسافر رين إلى العاصمة بهدف توجيه رسالة مبكرة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

لي باريزيان يتطلع إلى فرض المعيار مبكرًا

يدخل باريس سان جيرمان الموسم الجديد متطلعًا إلى إعادة تأكيد هيمنته المحلية تحت قيادة قائمته المرصعة بالنجوم. وبوجود عناصر أساسية مثل برادلي باركولا، وعثمان ديمبيلي، وفيتينيا، يهدف نادي العاصمة إلى استغلال أجواء بارك دي برانس لفرض إيقاعه وحصد النقاط الثلاث منذ البداية.

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الأحمر والأسود يسعيان إلى مفاجأة مبكرة

يدخل رين مواجهته في باريس ساعيًا إلى مباغتة الأبطال في الجولة الأولى. وستمنح ذكريات فوزه المثير 3-1 على باريس سان جيرمان في فبراير 2026، بأهداف من موسى التعمري، وإستيبان ليبول، وبريل إمبولو، الضيوف ثقة تكتيكية. ومع ذلك، فإن التعامل مع غيابات مؤثرة، من بينها لاعب الوسط مهدي كامارا بسبب الإيقاف، سيختبر عمق تشكيلة رين مبكرًا في الموسم.

أفضلية تاريخية في مواجهة سخونة اللقاءات الأخيرة

تاريخيًا، يملك باريس سان جيرمان الأفضلية في هذه المواجهة بـ22 فوزًا مقابل 9 انتصارات لرين، إلى جانب 6 تعادلات. لكن المواجهات الأخيرة تؤكد أن رين قادر تمامًا على استغلال الهفوات الدفاعية، ما يجعل مباراة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية اختبارًا مثيرًا للحدة التكتيكية والانسيابية المبكرة في الموسم.

أخبار الفريقين والتشكيلات

لا توجد لدى لويس إنريكي أي مخاوف مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في صفوف باريس سان جيرمان قبل هذه المباراة، رغم عدم تقديم أي تشكيلة متوقعة حتى الآن. كما أن الوضع المحيط باحتمال رحيل برادلي باركولا يضيف مزيدًا من الغموض إلى الفريق، ومن المتوقع وصول تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

سيفتقد رين حارس المرمى نيكولا لوميتر بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب الوسط مهدي كامارا للإيقاف. وتقل خيارات فرانك هايس في هذين المركزين قبل الرحلة إلى باريس، على أن تُضاف المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الحالة

فاز باريس سان جيرمان في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 1-0 أمام لانس في كأس الأبطال، وهي نتيجة أثارت انتقادات لرابطة الدوري الفرنسي بسبب إقامة المباراة على ملعب لانس نفسه. وكان أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل باريس سان جيرمان ستة أهداف واستقبل خمسة، رغم أن هذه العينة تشمل مباريات ودية ولقاءات كؤوس إلى جانب المباريات الرسمية.

فاز رين في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-1 أمام سندرلاند في مباراة ودية استعدادًا للموسم، كما خسر 4-2 أمام برينتفورد في وقت سابق من الصيف. وجاء فوزه الوحيد أمام كلوب بروج في أواخر يوليو بنتيجة 2-1. واستقبل رين عشرة أهداف في المباريات الخمس، مقابل تسجيله ثمانية.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما فاز رين على باريس سان جيرمان 3-1 على ملعب روازون بارك في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، كان باريس سان جيرمان قد فرض سيطرته على المواجهة بعدما سجل خمسة أهداف دون رد في شباك رين على ملعب بارك دي برانس في ديسمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يتفوق باريس سان جيرمان بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لرين، مع انتصار إضافي آخر لباريس سان جيرمان في كأس فرنسا في أبريل 2024. وسجل باريس سان جيرمان 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف لرين.