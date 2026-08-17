إيفرتون ضد كريستال بالاس: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 هيل ديكينسون

تنطلق مباراة إيفرتون وكريستال بالاس يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت GMT (10:00 صباحًا بتوقيت EST / 15:00 بتوقيت BST / 16:00 بتوقيت SAST).

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نظرة عامة على المباراة ورهانات الجولة الافتتاحية

يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 باستضافة كريستال بالاس على ملعب هيل ديكنسون في الجولة الأولى. ومع سعي الناديين إلى توجيه رسالة مبكرة في يوم الافتتاح، تمثل هذه المواجهة اختبارًا لمدى الجاهزية التكتيكية لكل طرف بعد صيف مكثف من التحضيرات قبل الموسم. وسيكون تحقيق انطلاقة مبكرة على مرسيسايد أمرًا حيويًا لتحديد نغمة الموسم المحلي الطويل المقبل.

إيفرتون يبني الزخم عبر اختبارات ما قبل الموسم

يدخل إيفرتون الموسم بعد جدول صيفي مزدحم صُمم لرفع الجاهزية الفنية والبدنية على مستوى التشكيلة. وبعد بدء جولته التحضيرية في يوليو بفوز كبير 4-0 على دندي إف سي وتعادلين أمام بولتون واندررز، دخل إيفرتون نسقه في أغسطس. وأعقب الفوز اللافت خارج الأرض 2-1 على هامبورج إس في، انتصارًا مميزًا 3-1 على نيوكاسل يونايتد في 12 أغسطس. وأنهى إيفرتون تحضيراته للموسم في 15 أغسطس بتعادل شاق 1-1 أمام فريق LOSC ليل من الدوري الفرنسي، حيث سجل المهاجم إليمان ندياي من ركلة جزاء.

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فصل جديد لكريستال بالاس تحت قيادة بيير ساج

يتجه كريستال بالاس إلى مرسيسايد في الظهور الرسمي الأول للمدرب الفرنسي بيير ساج، الذي انضم إلى الفريق في يونيو بعد موسم تُوج فيه بالألقاب مع آر سي لانس. ويُعرف ساج بمرونته التكتيكية واستحواذه المنضبط، وقد أمضى الصيف في ترسيخ أسلوبه خلال برنامج نشط لما قبل الموسم. وافتتح كريستال بالاس مبارياته التحضيرية أمام سويندون تاون وغريمه المحلي بروملي، قبل المشاركة في كأس كومو ضد آر سي لانس وإنهاء استعداداته في ألمانيا أمام إس سي فرايبورج يوم 15 أغسطس.

سجل المواجهات المباشرة وإحصائيات بارزة

أثبتت المواجهات الأخيرة بين إيفرتون وكريستال بالاس أنها صراعات متقاربة للغاية. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 10 مايو 2026، انتهت المباراة بتعادل مثير 2-2 على ملعب سيلهيرست بارك، وشهدت أهدافًا من جيمس تاركوفسكي، وبيتو، وإسماعيلا سار، وجان فيليب ماتيتا. وعلى مدار آخر 20 مواجهة بين الفريقين، اتسمت اللقاءات دائمًا بصراعات تكتيكية متقاربة، إذ حُسمت غالبية هذه المباريات بفارق هدف واحد أو بالتعادل.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يفتقد ديفيد مويس كلًا من جيمس جارنر وتيم إيروجبونام بسبب الإصابة، بينما يستعد إيفرتون للمباراة الافتتاحية. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة حاليًا في صفوف صاحب الأرض، كما لم يتم بعد تأكيد التشكيلة الأساسية المتوقعة. وستُضاف تحديثات التشكيلة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أكد بيير ساج أن كريستال بالاس لا يعاني من أي إصابات، مع عدم وجود إصابات أو إيقافات مدرجة في معسكر الفريق الضيف. ويملك الفريق خيارات متعددة على مستوى التشكيلة بعد تعاقداته الصيفية، رغم أن التشكيل المؤكد لم يُعلن في هذه المرحلة.

الحالة الفنية

يدخل إيفرتون المباراة بعدما خاض خمس مباريات ودية في فترة ما قبل الموسم، حقق خلالها فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 أمام ليل، بينما كان الفوز 3-1 على نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من فترة الإعداد من بين النتائج الأكثر تشجيعًا. وخسر 3-1 أمام شتوتجارت و1-0 أمام ستوك سيتي، مسجلًا خمسة أهداف ومستقبلًا ستة أهداف عبر المباريات الخمس.

كانت نتائج كريستال بالاس في فترة ما قبل الموسم متباينة. فاز فريق ساج مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات، مع إظهار البيانات نتيجة أمام فاماليكاو مسجلة على أنها فوز رغم انتهائها 0-0. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 3-0 أمام فرايبورج، رغم أن الفوز 1-2 على فولهام في وقت سابق من فترة الإعداد قدم مؤشرات أكثر إيجابية. وسجل كريستال بالاس ستة أهداف واستقبل سبعة عبر المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاء أحدث لقاء بين الفريقين في مايو 2026، عندما تعادل كريستال بالاس وإيفرتون 2-2 على ملعب سيلهيرست بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز إيفرتون ثلاث مرات، مقابل فوز واحد لكريستال بالاس وتعادل واحد. وسجل إيفرتون تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما أحرز كريستال بالاس سبعة أهداف.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل كريستال بالاس المركز الثامن بينما يأتي إيفرتون في المركز التاسع قبل هذه المباراة.