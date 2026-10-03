معاينة مباراة إيطاليا ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

إيطاليا ضد تركيا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 ريناتو دالارا

تنطلق مباراة إيطاليا وتركيا يوم 5 أكتوبر 2026 في تمام 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا القياسي).

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الأزوري يستهدف تحقيق الانتصار الكامل على تركيا

تعود إيطاليا إلى ملعبها، استاد ريناتو دالارا، لاستضافة تركيا في الجولة الرابعة من مشوارها في المستوى الأول، المجموعة الأولى، من دوري الأمم الأوروبية 2026/27. وبعد تعادل لافت خارج الديار أمام فرنسا، يطمح فريق المدرب روبرتو مانشيني إلى حصد النقاط الثلاث أمام جماهيره من أجل ترسيخ موقعه بالقرب من صدارة ترتيب المجموعة. أما تركيا بقيادة فينتشنزو مونتيلا، فإن رحلتها إلى بولونيا بعد مواجهة صعبة في بلجيكا تمثل فرصة مهمة للثأر من مباراة الذهاب في سبتمبر.

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نتائج الأزوري الأخيرة: باستوني ينقذ نقطة في سان دوني

تدخل إيطاليا مواجهة مساء الاثنين بزخم قوي بعد تعادلها القتالي 1-1 أمام فرنسا على ملعب فرنسا في الجولة الثالثة (2 أكتوبر). وبعد التأخر بهدف من توقيع مايكل أوليسي، سجل المدافع أليساندرو باستوني هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 68 ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج الأرض. ومع الفوز 4-1 على تركيا في بورصة خلال الجولة الثانية، يظل أزوري مانشيني بقوة في سباق حجز أحد المركزين المؤهلين إلى ربع النهائي في المجموعة الأولى.

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تعثر تركيا: هزيمة في لييج

تتوجه تركيا إلى إيطاليا وهي تتطلع إلى تصحيح المسار بعد خسارتها خارج أرضها بنتيجة 3-0 أمام بلجيكا على ملعب موريس دوفراسن في الجولة الثالثة (2 أكتوبر). ورغم صناعة 20 محاولة تسديد، سقط فريق مونتيلا بفضل ثنائية كيفن دي بروين وهدف متأخر من روميلو لوكاكو. وبعد استقبال أربعة أهداف أمام إيطاليا في سبتمبر، ستتعرض المنظومة الدفاعية التركية، التي تضم ميريح ديميرال وعبد الكريم برداكجي، لضغط هائل من أجل التماسك بشكل أكبر.

موقعة بولونيا: توازن الوسط في مواجهة اللمسة الإبداعية

المواجهات السابقة بين هذين المنتخبين شهدت معارك تكتيكية غزيرة الأهداف، وأبرزها فوز إيطاليا 4-1 في بورصة حين سجل دافيدي فراتيسي وبيو إسبوزيتو. وسيحاول محرك خط الوسط الإيطالي بقيادة ساندرو تونالي ونيكولو فاجيولي ودافيدي فراتيسي فرض الإيقاع وفتح المساحات أمام مويز كين في المقدمة. في المقابل، ستعول تركيا على الإبداع الهجومي لموهبة ريال مدريد أردا جولر، وعلى اللعب عبر الأطراف بواسطة باريش ألبير يلماز لمباغتة دفاع إيطاليا في الهجمات المرتدة. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في المجموعة الأولى، تعد مواجهة الاثنين بحماس دولي مرتفع منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

أعلن روبرتو مانشيني قائمة إيطاليا لهذه المباراة، على أن تُضاف تحديثات الإصابات والإيقافات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء كلما توفرت معلومات إضافية.

يتولى فينتشنزو مونتيلا قيادة تركيا في هذه المباراة خارج الأرض في بولونيا. وتعرض المعسكر التركي لانتكاسات بسبب الإصابات خلال مباراته الافتتاحية في المجموعة أمام فرنسا، وسيتم تأكيد المزيد من تحديثات أخبار الفريق قبل انطلاق اللقاء.

النتائج

فازت إيطاليا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت آخر مواجهة لها بالفوز 4-1 على تركيا في دوري الأمم الأوروبية، بعد خسارتها 2-0 أمام بلجيكا في روما خلال الجولة الأولى من المسابقة نفسها. وقبل دوري الأمم، فاز الأزوري في مباراتين وديتين متتاليتين أمام اليونان ولوكسمبورغ، وكلتاهما بنتيجة 1-0. وسجلت إيطاليا ستة أهداف واستقبلت سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فازت تركيا في مباراة واحدة وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضتها، مع وجود نتيجة إضافية مسجلة. وانتهت آخر مواجهة لها بالخسارة 4-1 أمام إيطاليا في دوري الأمم، كما سقطت 1-0 أمام فرنسا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة. وكان فوزها 3-2 على الولايات المتحدة في كأس العالم أبرز نتائجها الأخيرة. وسجلت تركيا ستة أهداف واستقبلت ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أقيم آخر لقاء بين هذين المنتخبين يوم 28 سبتمبر 2026 في دوري الأمم الأوروبية A، وفازت فيه إيطاليا 4-1 في بورصة. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق إيطاليا بوضوح بثلاثة انتصارات وتعادل واحد، بينما حققت تركيا فوزًا واحدًا، بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أُقيمت في مارس 2022 بمدينة سيواس. أما النتيجة الأبرز في هذه السلسلة فجاءت في يورو 2020، عندما فازت إيطاليا 3-0 في روما.

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