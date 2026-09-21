معاينة مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنجلترا ضد إسبانيا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 14:45 ويمبلي

ستنطلق مباراة إنجلترا وإسبانيا يوم 26 سبتمبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة متجددة من العيار الثقيل في المجموعة A3

تعود إنجلترا إلى ملعب ويمبلي لاستضافة بطلة العالم إسبانيا في الجولة الأولى من مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27 ضمن المجموعة A3. وبعد إنهاء كأس العالم 2026 في المركز الثالث بمشوار شهد تسجيل عدد كبير من الأهداف، يسعى منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل إلى توجيه رسالة قوية مبكرًا على أرضه. أما إسبانيا، فإن السفر إلى لندن بعد التتويج بكأس العالم يمنحها فرصة فورية لفرض السيطرة في مجموعة تنافسية تضم أيضًا كرواتيا وتشيكيا.

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إثارة تهديفية تختتم كأس العالم

تدخل إنجلترا مواجهة السبت المرتقبة بعد مشوار انتهى بالميدالية البرونزية في أميركا الشمالية. وبعد انتصارات متقاربة في الأدوار الإقصائية قادتها إلى نصف النهائي، اختتمت إنجلترا البطولة بفوز مثير 6-4 على فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث. ويواصل بوكايو ساكا وجود بيلينجهام وديكلان رايس تشكيل العمود الفقري للمنتخب الإنجليزي، ما يمنح أصحاب الأرض تهديدًا هجوميًا كبيرًا قبل انطلاق منافسات دوري الأمم.

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بطلة العالم تتجه إلى لندن

تسافر إسبانيا إلى لندن بوصفها أبرز منتخب دولي في العالم بعد تتويجها بكأس العالم في أميركا الشمالية. وقدم فريق لويس دي لا فوينتي بطولة صيفية مثالية، معتمدًا على رودري وبيدري في خط الوسط إلى جانب الحيوية الكبيرة على الأطراف من لامين يامال ونيكو ويليامز.

صراع تكتيكي بين قوتين أوروبيتين

تحمل المواجهات بين هذين المنتخبين تاريخًا حديثًا حافلًا، بما في ذلك فوز إسبانيا الصعب في نهائي يورو 2024. وسيحاول ثلاثي الوسط الإنجليزي المكون من جود بيلينجهام وديكلان رايس وفيل فودين إفساد إيقاع إسبانيا في وسط الملعب. وفي المقابل، ستعتمد إسبانيا على السلاسة الفنية والضغط واللعب السريع عبر الأطراف لاختراق خط دفاع إنجلترا. ومع وجود زخم مبكر في المجموعة A3 على المحك، تعد مواجهة السبت بكثافة عالمية المستوى منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد توماس توخيل التشكيلة المتوقعة لإنجلترا، لكن القائمة شهدت تغييرات كبيرة. واستُدعي ترينت ألكسندر-أرنولد وكول بالمر مجددًا، بينما يُتوقع انسحاب تينو ليفرامينتو بعد تعرضه لإصابة جديدة في تدريبات نيوكاسل، ما يترك توخيل أمام خيارات محدودة في مركز الظهير. وسيتم تأكيد أخبار الفريق كاملة وأي تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أعلن لويس دي لا فوينتي قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعبًا لمباريات دوري الأمم. وعاد فيرمين لوبيز ودين هويخسن إلى القائمة، وتتطلع بطلة العالم إلى نقل زخم كأس العالم إلى الدورة الجديدة من المنافسات. وستُضاف المزيد من تفاصيل التشكيلة حالما تصبح متاحة.

الحالة الفنية

تدخل إنجلترا هذه المباراة بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات، وكانت هزيمتها الوحيدة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم. وفاز فريق توخيل على فرنسا بنتيجة 6-4 في آخر مبارياته، كما تجاوز النرويج والمكسيك والكونغو الديمقراطية خلال مشواره في البطولة، مسجلًا 11 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه ستة أهداف.

أما آخر خمس مباريات لإسبانيا فتروي قصة مختلفة تمامًا. فقد فاز فريق دي لا فوينتي بالمباريات الخمس كلها من دون هزيمة، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفين فقط. وكانت آخر نتيجة له الفوز 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم، ولم يخسر أي مباراة طوال البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في يورو 2024، حين فازت إسبانيا على إنجلترا 2-1. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الإجمالي الأقوى، رغم أن إنجلترا فازت 3-2 في إشبيلية خلال دوري الأمم 2018-19. كما تعادل المنتخبان 2-2 في مباراة ودية في نوفمبر 2016.

الترتيب

المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 كرواتيا كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيكيا تشيكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنجلترا إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إسبانيا إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



