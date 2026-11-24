معاينة مباراة إنتر وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 جوسيبي مياتزا

يستضيف إنتر شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو يوم الأربعاء. ويدخل الفريقان المباراة وهما في النصف السفلي من جدول مرحلة الدوري، إذ يحتل إنتر المركز الخامس عشر وشتوتجارت المركز الرابع عشر.

دفاع إنتر يستقبل أهدافًا على غير عادته

يدخل إنتر المباراة بعد تعادل مثير بنتيجة 4-4 مع أتالانتا في الدوري الإيطالي. وتقدم في بيرجامو بنتائج 2-0 و3-1 و4-2، لكنه لم يحافظ على تقدمه، ووصف كريستيان كيفو أداء الفريق بأنه «ضعيف وسطحي». وسيسعى إنتر إلى تحسين أدائه الدفاعي بعدما استقبلت شباكه أربعة أهداف في آخر مباراتين له على أرضه في دوري أبطال أوروبا. وسجل بيو إسبوزيتو ثلاثية لإنتر أمام أتالانتا، وهو جانب إيجابي محدود، لكن دفاع الفريق هو الأسوأ بين الفرق الستة الأولى في الدوري الإيطالي، بعدما استقبل 17 هدفًا في 12 مباراة.

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نتائج متباينة لشتوتجارت مؤخرًا

يسافر شتوتجارت بعد تعادله 0-0 مع شالكه في الدوري الألماني. وكان فريق سيباستيان هونيس قد تغلب على فيردر بريمن 1-0 قبل ذلك، لكنه خسر 2-0 خارج أرضه أمام جالطة سراي في مباراته السابقة بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، بات اختراق دفاع الفريق الألماني صعبًا مؤخرًا، إذ حافظ على نظافة شباكه في خمس من آخر عشر مباريات له في جميع المسابقات، لكن تسجيل الأهداف خارج أرضه لا يزال يمثل مشكلة.

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أبرز الإحصائيات & أخبار الإصابات

سجل إنتر 36 هدفًا في آخر 15 مباراة له في جميع المسابقات.

عاد قائد إنتر لاوتارو مارتينيز إلى التدريبات بعد إصابة طويلة الأمد، لكنه لن يبدأ هذه المباراة.

فشل شتوتجارت في التسجيل في ثلاث من آخر خمس مباريات له خارج أرضه.

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التشكيلتان المحتملتان

إنتر (3-5-2): مارتينيز؛ بيسيك، أكانجي، أوجوستو؛ سبينس، باريلا، تشالهان أوغلو، زيلينسكي، ديماركو؛ إسبوزيتو، تورام.

شتوتجارت (3-4-1-2): بريدلو؛ هندريكس، شابو، ميتلشتات؛ ليفيلينج، بروميل، كارازور، فوريتش؛ الخنوس؛ أونداف، ديميروفيتش.

أخبار الفريقين والقائمتان