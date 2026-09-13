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الدوري الإيطالي
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معاينة مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنتر ضد أودينيزي
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
إنتر
أودينيزي

معاينة شاملة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كالتشيو في الدوري الإيطالي. نستعرض نتائج الجولة الثالثة، والفورمة الأخيرة، وأبرز القصص قبل مواجهة مساء الاثنين على ملعب سان سيرو.

إنتر ضد أودينيزي: تفاصيل المباراة

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الدوري الإيطالي - الجولة 4
جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وأودينيزي كالتشيو يوم 14 سبتمبر 2026 في تمام 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة في الدوري الإيطالي مساء الاثنين في ميلانو

يعود إنتر ميلان إلى ملعبه لاستضافة أودينيزي كالتشيو على ملعب سان سيرو، في ختام الجولة الرابعة من موسم 2026/27 في الدوري الإيطالي. وبعد انتصار محلي قوي على نابولي، إلى جانب رحلة أوروبية شاقة في منتصف الأسبوع، يسعى إنتر إلى حصد فوز جديد على أرضه من أجل الحفاظ على انطلاقته المبكرة قرب صدارة الترتيب. أما أودينيزي، فإن السفر إلى ميلانو بعد خسارة متأخرة يمنحه فرصة مثالية للرد واختبار صلابته الدفاعية أمام أحد أقوى الخطوط الأمامية في الدوري الإيطالي.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

فوز إنتر العائد بخمسة أهداف على نابولي

يدخل إنتر ميلان مواجهة الدوري يوم الاثنين بعد تحقيقه فوزًا دراميًا بنتيجة 3-2 على SSC Napoli في سان سيرو ضمن الجولة الثالثة يوم 5 سبتمبر. وبعد تأخره 2-0 في وقت مبكر من الشوط الثاني، أشعل لاوتارو مارتينيز العودة في الدقيقة 56، قبل أن يدرك ماركوس تورام التعادل في الدقيقة 82. وأكمل مارتينيز الريمونتادا بهدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الدقيقة 90، ليحصد الفريق النقاط الثلاث كاملة في مواجهة كلاسيكية.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

انهيار متأخر لـ Le Zebrette أمام لاتسيو

يتجه أودينيزي كالتشيو غربًا سعيًا لاستعادة توازنه بعد خسارة محبطة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام S.S. Lazio على ملعب بلوإنيرجي ضمن الجولة الثالثة يوم 7 سبتمبر. ومنح لاعب الوسط ييسبر كارلستروم التقدم لأودينيزي في وقت مبكر من الشوط الثاني عند الدقيقة 49، لكن لاتسيو عاد بهدفين عبر دافيدي فراتيسي في الدقيقة 75 وألبرت جوذموندسون في الدقيقة 88 ليخطف الفوز. وتترك هذه النتيجة فريق كوستا رونيايتش عازمًا على تحسين تماسكه الدفاعي في المراحل الأخيرة من المباريات.

قوة هجومية أمام التكتل الدفاعي لفريق أودينيزي

تاريخيًا، فرض إنتر ميلان هيمنة قوية على أرضه في هذه المواجهة، لكن الأسلوب البدني لأودينيزي يشكل دائمًا تحديًا غير مريح. وسيسعى محرك خط الوسط في إنتر، بقيادة هاكان تشالهان أوغلو ونيكولو باريلا، إلى التحكم في نسق اللعب وتزويد لاوتارو مارتينيز بالكرات، بينما سيعتمد أودينيزي على الهجمات المرتدة بقيادة ييسبر كارلستروم وكينان ديفيس. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في الدوري، تعد مواجهة مساء الاثنين بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

إنتر ميلان: J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Jones, Dimarco; L. Martinez, Esposito

أودينيزي: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Gomez; Davis

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إنتر ضد أودينيزي

3-5-2
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إنتر
إنتر
التشكيل
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-4-2-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيمانويل أكانجيمانويل أكانجيجون ستونزجون ستونزكارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستوبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشأندي ضيوفأندي ضيوفهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيلاوتارو مارتينيزلاوتارو مارتينيزماركوس تورامماركوس توراممادوكا اوكويمادوكا اوكويإينزو إيبوسيإينزو إيبوسيجيمس ابانكواهجيمس ابانكواهكريستيان كاباسيليكريستيان كاباسيلييسبر كالستروميسبر كالسترومميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفوداL. MillerL. Millerاوناي غوميزاوناي غوميزحسن كامارحسن كاماريورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامبكينان ديفيسكينان ديفيس
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

أودينيزي

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • كوستا رونيايتش

لا توجد لدى كريستيان كيفو أي مخاوف مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في صفوف صاحب الأرض قبل هذه المباراة، رغم أن تحديثات متوقعة قد ترد مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء، نظرًا لازدحام جدول الفريق الذي يتضمن رحلة إلى مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل أيام من ذلك.

سيفتقد أودينيزي مرة أخرى نيكولو زانيولو، الذي غاب عن الأسابيع الافتتاحية من الموسم بسبب الإصابة. كما سيغيب ماتيو بالما وأليساندرو زانولي وأومار سوليه أيضًا عن كوستا رونيايتش، مع وجود سوليه بين من تعرضوا لمشكلة بدنية خلال الخسارة أمام لاتسيو. وستُضاف المزيد من التحديثات بشأن التشكيلة فور توفرها.

الفورمة

إنتر

إنتر - المستوى

بيتيس
ف1-0
مونزا
ف4-1
كالياري
ف0-1
نابولي
ف3-2
ريال مدريد
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أودينيزي

أودينيزي - المستوى

بادوفا
ف1-0
كومو
ت1-1
مونزا
ف2-3
فينيزيا
ف2-1
لاتسيو
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فاز إنتر في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في مختلف المسابقات، محققًا سجلًا مثاليًا من خمسة انتصارات. وكانت آخر مبارياته فوزًا على نابولي بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي يوم 5 سبتمبر، كما تغلب أيضًا على كالياري 1-0 ومونزا 4-1 في الدوري هذا الموسم. ويُكمل هذا المسار انتصاراه الوديان في فترة ما قبل الموسم على ريال بيتيس ويوفنتوس. وسجل إنتر 10 أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

تكشف نتائج أودينيزي الخمس الأخيرة عن سجل من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة على أرضه 2-1 أمام لاتسيو يوم 7 سبتمبر، مع دخول جودموندسون من مقاعد البدلاء لحسم اللقاء. وقبل ذلك، فاز على مونزا 3-2 خارج أرضه وتعادل 1-1 مع كومو في الجولة الافتتاحية. كما تأهل أودينيزي في كأس إيطاليا بعد فوزه على فينيزيا 2-1 وكالتشيو بادوفا 1-0 في الأدوار السابقة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إنترتعادلأودينيزي
4
0
1
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
انتهت
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
انتهت
9الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

كان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإيطالي خلال يناير 2026، حين فاز إنتر 1-0 على ملعب أودينيزي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر أربع مرات مقابل فوز واحد لأودينيزي، وجاء انتصار أودينيزي الوحيد على ملعب جوزيبي مياتزا في أغسطس 2025، عندما حقق نتيجة 2-1. وسجل إنتر تسعة أهداف في تلك المواجهات الخمس، بينما استقبل خمسة.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
2
روماروماروما
3300101+99
ف
ف
ف
3
إنترإنترإنتر
330083+59
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
6
كوموكوموكومو
321073+47
ف
ف
ت
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321041+37
ت
ف
ف
9
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
31115504
ت
ف
خ
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
31115504
خ
ف
ت
12
نابولينابولينابولي
31025503
خ
خ
ف
13
تورينوتورينوتورينو
310245-13
ف
خ
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
310225-33
خ
خ
ف
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
301224-21
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
301214-31
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
301248-41
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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