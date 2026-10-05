معاينة مباراة إنتر ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنتر ضد بارما كالتشيو 1913: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 12:00 جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وبارما كالتشيو 1913 يوم 10 أكتوبر 2026 عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش (12:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

إنتر يستضيف بارما الساعي لإعادة البناء

يعود إنتر ميلان إلى ملعب سان سيرو الشهير لمواجهة بارما كالتشيو 1913 في الجولة السادسة من موسم الدوري الإيطالي 2026/27. وبعد فترة التوقف الدولي الخريفية، يسعى فريق المدرب كريستيان كيفو إلى مواصلة بدايته القوية للموسم المحلي وحصد النقاط الكاملة أمام جماهيره. أما بارما، فإن رحلته إلى عاصمة لومبارديا بعد تغيير الجهاز الفني تمثل تحدياً كبيراً، في وقت يتطلع فيه إلى البناء على الزخم الذي اكتسبه قبل التوقف مباشرة.

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عرض إنتر قبل التوقف: مارتينيز يقود العودة في روما

يدخل إنتر ميلان مواجهة السبت من دون هزيمة في آخر أربع مباريات له في الدوري الإيطالي. وفي آخر مباراة له قبل فترة التوقف الدولي يوم 19 سبتمبر، عاد إنتر من تأخره بهدفين ليخرج بتعادل مثير 2-2 خارج أرضه أمام روما على ملعب الأولمبيكو. وسجل القائد لاوتارو مارتينيز ثنائية حاسمة في الشوط الثاني (46، 79) ليمنح فريقه نقطة، مضيفاً ذلك إلى انتصارات إنتر السابقة في الدوري على مونزا (4-1)، وكالياري (1-0)، وأودينيزي (5-3).

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إعادة ضبط تكتيكية لبارما: انتصار متأخر قبل تغيير المدرب

يتوجه بارما إلى ميلانو باحثاً عن تثبيت مساره بعد فوزه الصعب 2-1 على أرضه أمام جنوى يوم 20 سبتمبر. وسجل ديفيد روميرو (38) والبديل بونتوس ألمكفيست (80) على ملعب إينيو تارديني ليحققا أول انتصار لبارما في الدوري خلال هذه المرحلة. وبعد بداية صعبة للموسم، أنهى بارما تعاونه مع المدرب كارلوس كويستا في أواخر سبتمبر، ما يجعل مواجهة السبت في سان سيرو اختباراً كبيراً لبنية الفريق وتركيزه.

موقعة سان سيرو: بناء هجومي قوي في مواجهة تهديد الهجمات المرتدة

عندما التقى الفريقان على ملعب سان سيرو في مايو 2026، منحت أهداف الشوط الثاني من ماركوس تورام وهنريك مخيتاريان إنتر فوزاً مريحاً 2-0. وسيعتمد إنتر على التوزيع الديناميكي في العمق من نيكولو باريلا وبيوتر زيلينسكي، إلى جانب اللعب على الأطراف عبر فيديريكو ديماركو، لاختراق خط دفاع بارما. وفي المقابل، سيعتمد بارما على القيادة الدفاعية من إنريكو ديل براتو والانتقالات السريعة عبر ديفيد روميرو وبونتوس ألمكفيست لاختبار إنتر في الهجمات المرتدة. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في الجولة السادسة، تعد مواجهة السبت بمباراة قوية في الدوري الإيطالي.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل إنتر هذه المباراة بقائمة إصابات لافتة. ويتواجد جيد سبنس، وهاكان تشالهان أوغلو، وجون ستونز، وفيديريكو ديماركو جميعاً خارج الحسابات، ما يترك كيفو مضطراً إلى إعادة ترتيب أوراقه في عدة مراكز. وسيشكل غياب تشالهان أوغلو وديماركو على وجه الخصوص اختباراً لعمق التشكيلة في وسط الملعب وعلى الجبهة اليسرى. ومن المتوقع صدور مزيد من التحديثات بشأن الجاهزية قبل انطلاق المباراة.

ويفتقد بارما أيضاً عدداً من اللاعبين. فهانس نيكولوسي كافيليا، وأدريان برنابي، ودومينيك دروبنيتش مدرجون جميعاً ضمن قائمة المصابين، ما يحد أكثر من خيارات جيلاردينو قبل مواجهة خارج أرضه صعبة.

الحالة الفنية

فاز إنتر في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزاً ودياً 2-0 على لوميتزاني، ويدخل هذه المواجهة بعدما سجل 13 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه ثمانية أهداف. ويتضمن هذا الرصيد فوزاً 5-3 على أودينيزي وانتصاراً 3-2 على نابولي، رغم أن الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والتعادل 2-2 في ملعب روما يظهران أن هناك ثغرات دفاعية لا تزال بحاجة إلى معالجة.

أما بارما، فقد حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات، وكان ذلك بتغلبه على جنوى 2-1 في آخر ظهور له بالدوري. كما خسر 2-0 أمام يوفنتوس، وودع كأس إيطاليا أيضاً بعد هزيمة 2-0 أمام كريمونيزي خلال تلك الفترة، وهو ما لم يفعل الكثير لتعزيز الثقة قبل هذه الرحلة إلى ميلانو.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، عندما فاز إنتر 2-0 على ملعب جوزيبي مياتزا في مباراة بالدوري الإيطالي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، فرض إنتر تفوقه بعدما فاز أربع مرات مقابل تعادل واحد ومن دون أي انتصار لبارما. وحافظ إنتر على الأفضلية على أرضه على وجه الخصوص، بينما لم ينجح بارما بعد في الخروج بأي نتيجة من زياراته الأخيرة إلى ميلانو.