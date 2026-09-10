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معاينة مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنتر ضد أودينيزي
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
إنتر
أودينيزي

معاينة شاملة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كالتشيو في الدوري الإيطالي. نستعرض نتائج الجولة الثالثة، ومستوى الفريقين في الفترة الأخيرة، وأبرز القصص قبل مواجهة مساء الاثنين على ملعب سان سيرو.

إنتر ضد أودينيزي: تفاصيل المباراة

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الدوري الإيطالي - الجولة 4
جوسيبي مياتزا

ستنطلق مباراة إنتر ميلان وأودينيزي كالتشيو يوم 14 سبتمبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

إثارة الدوري الإيطالي مساء الاثنين في ميلانو

يعود إنتر ميلان إلى أرضه لاستضافة أودينيزي كالتشيو على ملعب سان سيرو، في ختام الجولة الرابعة من موسم 2026/27 في الدوري الإيطالي. وبعد فوز محلي مثير على نابولي ورحلة أوروبية شاقة في منتصف الأسبوع، يسعى إنتر إلى تحقيق انتصار جديد على أرضه للحفاظ على انطلاقته المبكرة قرب صدارة الترتيب. أما أودينيزي، فإن سفره إلى ميلانو بعد خسارة متأخرة يمنحه فرصة مثالية للرد واختبار صلابته الدفاعية أمام أحد أقوى الخطوط الأمامية في الدوري الإيطالي.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

فوز نيراتزوري المثير بخمسة أهداف في العودة أمام نابولي

يدخل إنتر ميلان مواجهة مساء الاثنين بثقة كبيرة بعد تحقيقه فوزًا دراميًا بنتيجة 3-2 على إس إس سي نابولي في سان سيرو ضمن الجولة الثالثة يوم 5 سبتمبر. وبعد تأخره 2-0 في وقت مبكر من الشوط الثاني، أشعل لاوتارو مارتينيز العودة بهدف في الدقيقة 56، قبل أن يعادل ماركوس تورام النتيجة في الدقيقة 82. وأكمل مارتينيز الريمونتادا بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الدقيقة 90، ليحصد الفريق النقاط الثلاث كاملة في مواجهة كلاسيكية.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

انهيار متأخر لـ Le Zebrette أمام لاتسيو

يتجه أودينيزي كالتشيو غربًا ساعيًا إلى استعادة توازنه بعد خسارة محبطة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام إس إس لاتسيو على ملعب بلوإنرجي في الجولة الثالثة يوم 7 سبتمبر. ومنح لاعب الوسط يسبر كارلستروم أودينيزي التقدم مبكرًا في الشوط الثاني عند الدقيقة 49، لكن لاتسيو عاد بهدفين عبر دافيدي فراتيسي في الدقيقة 75 وألبرت جوذموندسون في الدقيقة 88 ليخطف الفوز. وتترك هذه النتيجة فريق كوستا رونيايتش عازمًا على تحسين صلابته الدفاعية في المراحل الأخيرة من المباريات.

قوة هجومية أمام التكتل المنخفض لفريولاني

تاريخيًا، حافظ إنتر ميلان على أفضلية قوية على أرضه في هذه المواجهة، لكن التشكيل البدني لأودينيزي يفرض دائمًا تحديًا غير مريح. وسيسعى محرك خط الوسط في إنتر بقيادة هاكان تشالهان أوغلو ونيكولو باريلا إلى التحكم في الإيقاع وتغذية لاوتارو مارتينيز، بينما سيعتمد أودينيزي على الهجمات المرتدة بقيادة يسبر كارلستروم وكينان ديفيس. ومع وجود نقاط مهمة في الدوري على المحك، تعد مواجهة مساء الاثنين بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إنتر ضد أودينيزي

المدرب

  • كريستيان كيفو

لا توجد لدى كريستيان كيفو أي إصابات أو إيقافات مؤكدة مسجلة في صفوف أصحاب الأرض قبل هذه المباراة، رغم أن من المتوقع ورود تحديثات أقرب إلى موعد البداية نظرًا لجدول الفريق المزدحم، الذي يتضمن رحلة إلى مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

سيفتقد أودينيزي مجددًا نيكولو زانيولو، الذي غاب عن الأسابيع الافتتاحية من الموسم بسبب الإصابة. كما سيغيب ماتيو بالما وأليساندرو زانولي وأومار سوليه أيضًا عن كوستا رونيايتش، مع وجود سوليه بين من تعرضوا لمشكلة بدنية خلال الهزيمة أمام لاتسيو. وستُضاف المزيد من التحديثات بشأن القائمة فور توافرها.

الحالة

إنتر

إنتر - المستوى

بيتيس
ف1-0
مونزا
ف4-1
كالياري
ف0-1
نابولي
ف3-2
ريال مدريد
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أودينيزي

أودينيزي - المستوى

بادوفا
ف1-0
كومو
ت1-1
مونزا
ف2-3
فينيزيا
ف2-1
لاتسيو
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فاز إنتر في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، محققًا سجلًا مثاليًا من خمسة انتصارات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-2 على نابولي في الدوري الإيطالي يوم 5 سبتمبر، كما تغلب أيضًا هذا الموسم في الدوري على كالياري 1-0 ومونزا 4-1. وتُكمل انتصاراته الودية قبل الموسم على ريال بيتيس ويوفنتوس هذه السلسلة. وسجل إنتر 10 أهداف واستقبل أربعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

تُظهر نتائج أودينيزي الخمس الأخيرة سجلًا من 3 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة على أرضه 2-1 أمام لاتسيو يوم 7 سبتمبر، مع مشاركة جوذموندسون من على مقاعد البدلاء لحسم المباراة. وقبل ذلك، فاز على مونزا 3-2 خارج أرضه وتعادل 1-1 مع كومو في الجولة الافتتاحية. كما تقدم أودينيزي في كأس إيطاليا، بعد فوزه على فينيتسيا 2-1 وكالتشيو بادوفا 1-0 في الأدوار السابقة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إنترتعادلأودينيزي
4
0
1
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
1
انتهت
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
انتهت
9الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

كان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإيطالي خلال يناير 2026، حين فاز إنتر 1-0 على ملعب أودينيزي. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر أربع مرات مقابل فوز واحد لأودينيزي، وجاء الانتصار الوحيد لفريولاني في جوزيبي مياتزا خلال أغسطس 2025، عندما حسم المباراة بنتيجة 2-1. وسجل إنتر تسعة أهداف خلال تلك المواجهات الخمس، مقابل استقبال خمسة أهداف.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
3300101+99
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
330083+59
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
330041+39
ف
ف
ف
4
كوموكوموكومو
321073+47
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
321052+37
ت
ف
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321041+37
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
320163+36
ف
ف
خ
8
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
320143+16
خ
ف
ف
9
كالياريكالياريكالياري
320121+16
ف
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
31115504
ت
ف
خ
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
31115504
خ
ف
ت
12
نابولينابولينابولي
31025503
خ
خ
ف
13
تورينوتورينوتورينو
310245-13
ف
خ
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
310225-33
خ
خ
ف
15
بولونيابولونيابولونيا
301224-21
ت
خ
خ
16
بارمابارمابارما
301214-31
ت
خ
خ
17
مونزامونزامونزا
301248-41
ت
خ
خ
18
فينيسيافينيسيافينيزيا
300327-50
خ
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
300317-60
خ
خ
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
300319-80
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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