الدوري الإيطالي - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 12:30 جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ضد مونزا يوم 22 أغسطس 2026 عند الساعة 12:30 بتوقيت EST والساعة 17:30 بتوقيت GMT.

إنتر ضد مونزا مع انطلاق الدوري الإيطالي 2026-27

يبدأ إنتر حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو أمام مونزا الصاعد حديثًا، والذي انتهت آخر فتراته في دوري الأضواء بهزيمة في هذا الملعب الأيقوني.

حصد إنتر لقبه الحادي والعشرين في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بفارق 11 نقطة، بعدما سجل أكبر عدد من الأهداف (89) واستقبل رابع أقل عدد من الأهداف بالمناصفة (35). وفي موسمه الأول على رأس الجهاز الفني، أصبح المدرب كريستيان كيفو خامس مدرب فقط يفوز بالاسكوديتو في عامه الأول مع النادي. ولم يفز إنتر بلقبين متتاليين في الدوري منذ 2009-10. ويُعد دينزل دومفريس من أبرز الراحلين، بينما انضم الثنائي الإنجليزي الدفاعي جون ستونز ودجيد سبينس لتعزيز الخط الخلفي.

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عاد مونزا إلى دوري الأضواء بعد غياب دام عامًا واحدًا عبر ملحق الصعود في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بعدما تعادل 2-2 في مجموع مباراتي النهائي، قبل أن يحسم الصعود بفضل مركزه في الدوري. وأشرف المدرب الجديد إيفان يوريتش على الفوز 2-0 على أفيلينو، أحد فرق الدرجات الأدنى، يوم الجمعة الماضي من أجل التأهل في كأس إيطاليا، لكن بداية مونزا في موسم الدوري الإيطالي لا يمكن أن تكون أصعب من رحلة إلى حامل اللقب. وكانت آخر مباراة له في دوري الأضواء على ملعب سان سيرو، وانتهت بخسارة 2-0 أمام ميلان. وأنهى بيانكوروسي موسم 2024-25 في المركز الأخير بفارق كبير برصيد 18 نقطة. وسيكون تحسين ذلك أمرًا ضروريًا إذا أراد البقاء هذه المرة.

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إحصاءات بارزة وأخبار الإصابات

لا توجد لدى إنتر مخاوف كبيرة تتعلق بالإصابات، بينما سيغيب ماتيو بيسينا عن مونزا لمدة لا تقل عن أربعة أشهر بسبب مشكلة في الركبة.

سجل مونزا هدفين أو أكثر في ست من آخر ثماني مباريات خارج أرضه في المسابقات الرسمية.

فشل لاوتارو مارتينيز في التسجيل في آخر مباراتين له في المواجهات المباشرة، لكنه سجل خمسة أهداف في أربع مباريات قبل ذلك أمام مونزا.

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أخبار الفريقين والقوائم

يدخل إنتر المباراة الافتتاحية من دون هنريك مخيتاريان، الذي يغيب بسبب الإيقاف. ولم يؤكد كريستيان كيفو التشكيلة المتوقعة في هذه المرحلة، كما لم تُسجل أي غيابات بسبب الإصابة. وستُضاف تحديثات أخرى على القائمة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لا توجد أي حالات إيقاف أو إصابات مدرجة لمونزا في البيانات المتاحة. ويتمتع إيفان يوريتش بصفوف مكتملة قبل عودة فريقه إلى الدوري الإيطالي، رغم أن التشكيلة المؤكدة لم تُعلن بعد.

النتائج الأخيرة

تشمل آخر خمس نتائج لإنتر مباريات من فترة الإعداد للموسم والأسابيع الأخيرة من الحملة السابقة. وحقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلين، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-1 على يوفنتوس وديًا في فترة الإعداد، كما تعادل 1-1 مع ميلان قبل أن يهزم مانشستر سيتي. وكانت آخر نتيجة له في مباراة رسمية التعادل 3-3 مع بولونيا في الدوري الإيطالي خلال مايو.

تعكس آخر خمس مباريات لمونزا صورة أكثر تباينًا. فقد حقق انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا عشرة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 3-3 أمام كالتشيو بادوفا في مباراة ودية، كما حقق أفضل نتائجه في فترة الإعداد بالفوز 4-2 على ميلان فوتورو. وكانت آخر مباراة رسمية له خسارة 2-0 أمام كاتانزارو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي في مايو.

سجل المواجهات المباشرة

جاء أحدث لقاء بين الفريقين في مباراة ودية خلال فترة الإعداد في أغسطس 2025، حين انتهت المباراة بالتعادل 2-2 وكان مونزا الفريق المضيف اسميًا. وقبل ذلك، تغلب إنتر على مونزا 3-2 في مباراة بالدوري الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مارس 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، فاز إنتر مرتين، ولم يحقق مونزا أي فوز، وانتهت مباراتان بالتعادل، كما تعادل الفريقان 1-1 في الدوري الإيطالي في سبتمبر 2024.