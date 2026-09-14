معاينة مباراة إلتشي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني - الجولة 6 15 سبتمبر 2026 - 15:30 مانويل مارتينيز فاليرو

يسعى إلتشي لتحقيق فوزه الأول في موسم الدوري الإسباني أمام ضيفه ريال مدريد، صاحب الغزارة التهديفية، على ملعب مارتينيز فاليرو.

معاينة مباراة إلتشي ضد ريال مدريد

فرض إلتشي التعادل 1-1 على أتلتيك كلوب يوم السبت، ليرفع رصيده النقطي في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى الضعف. ومع ذلك، استقبل فريق مارتين أنسيلمي بمعدل 2,6 هدفًا في المباراة الواحدة هذا الموسم، ولا يزال من دون أي انتصار. وفي نهاية الموسم الماضي، حقق سلسلة من سبع مباريات متتالية من دون هزيمة على أرضه في الدوري الإسباني، بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات، وسيحتاج إلى العودة لتكديس نتائج مماثلة هذه المرة أيضًا.

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تغلب مدريد بسهولة على رايو فاييكانو بنتيجة 4-1 يوم السبت، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بعد خمس مباريات في الدوري الإسباني، وكانت خسارته خارج أرضه أمام ريال بيتيس هي العثرة الوحيدة حتى الآن. ومن المرجح أن يجري جوزيه مورينيو مداورة في تشكيلته هنا بعد الفوز الأخير 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا، ومع اقتراب ديربي مدريد في الدوري.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

أصبح كيليان مبابي أول لاعب يسجل ست مرات في أول خمس مباريات لمadrid في الدوري خلال موسم واحد منذ كريم بنزيما في موسم 2021-22.

آخر 14 مباراة لمadrid خارج أرضه في الدوري شهدت أقل من 3,5 أهداف.

أربع من آخر خمس مباريات لمadrid خارج أرضه في الدوري شهدت 6 بطاقات صفراء أو أكثر.

يغيب ياغو سانتياجو عن إلتشي، بينما يواصل مدريد افتقاده فيرلاند ميندي، وإيدر ميليتاو، ورودريجو.

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التشكيلتان المحتملتان

إلتشي (4411): ديتورو؛ سانجاري، ريدوندو، تشوست، ريفيفو؛ مورينتي، مورسيّو، فييار، فاليرا؛ بوانانوتي؛ نينو.

مدريد (4231): كورتوا؛ دومفريس، كوناتي، هويسين، كوكوريا؛ فالفيردي، كامافينجا؛ غولر، بيلينجهام، فينيسيوس

أخبار الفريقين والقائمتان

لا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات التشكيلة الحالية لمدرب إلتشي مارتين أنسيلمي، رغم احتمال إضافة تحديثات أخرى مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواصل ريال مدريد المعاناة دفاعيًا وهجوميًا من حيث النقص العددي. ويُعد كل من إيدر ميليتاو، ورودريجو، وفيرلاند ميندي من الغائبين المؤكدين بسبب الإصابة. ولا توجد أي إيقافات مدرجة، لكن خيارات مورينيو تظل محدودة، وسيُختبر عمق التشكيلة مرة أخرى في فترة مزدحمة بالمباريات.

الحالة

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات رسمية له، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-2 أمام راسينج سانتاندير، فيما تؤكد الهزيمة 5-0 أمام برشلونة في وقت سابق من أغسطس حجم التحدي الذي يواجهه فريق أنسيلمي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إلتشي ستة أهداف واستقبل 12، وهو مردود يشير إلى مشكلات في طرفي الملعب.

أما آخر خمس مباريات لريال مدريد، فترسم صورة أكثر تنوعًا. فقد حقق ثلاثة انتصارات متتالية، على إسبانيول وريال سوسييداد ومالاجا، قبل أن تضع الهزيمة 1-0 أمام ريال بيتيس في 4 سبتمبر حدًا لتلك السلسلة. وأظهر الفوز 4-0 على مالاجا والانتصار 4-1 أمام ريال سوسييداد الجودة الهجومية للفريق عندما يكون في أفضل حالاته، لكن نتيجة بيتيس أوضحت أنه ليس بمنأى عن الأيام السيئة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد 4-1 على أرضه في الدوري الإسباني يوم 14 مارس 2026. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 على ملعب مارتينيز فاليرو في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد ثلاث مرات، مقابل تعادلين ومن دون أي فوز لإلتشي.

الترتيب

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إلتشي المركز الـ19، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث.