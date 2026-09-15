الدوري الإسباني - الجولة 7 19 سبتمبر 2026 - 15:00 رامون سانشيز بثخوان

تنطلق مباراة إشبيلية ضد برشلونة يوم 19 سبتمبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و19:00 بتوقيت GMT.

برشلونة في حالة مرعبة فيما تراقب المجموعة المطاردة

يدخل برشلونة، حامل اللقب، الموسم بحالة رائعة محليًا وأوروبيًا. وقد فاز فريق هانسي فليك بجميع مبارياته الخمس في الدوري، وسجل 21 هدفًا في هذه الأثناء. وبدا الفريق أحيانًا منيعًا، مع ثلاثي هجومي متحرك يتبادل المراكز ويصنع الفوضى، رغم أنه لم يعتمد على مهاجم صريح. ويعيش قائد النادي رافينيا أفضل فتراته وهو يلعب كمهاجم وهمي، كما أن الوافد الجديد أنتوني جوردون بدأ بالفعل يصبح من المفضلين لدى الجماهير بفضل عروضه التي لا تعرف الكلل على الجهة اليسرى، فيما يواصل لامين يامال العبث بمدافعي الجهة اليسرى.

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إشبيلية يبدو أفضل بكثير بعد موسم 2025-26 المضطرب

أصحاب الأرض بدأوا بشكل جيد أيضًا. ثلاثة انتصارات من خمس مباريات تضع إشبيلية في المركز السادس في جدول الدوري الإسباني الناشئ. وكانت الهفوة الوحيدة حتى الآن هي الخسارة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد. ويُعد ذلك بالفعل تحسنًا هائلًا مقارنة بالموسم الماضي حين أنهى الفريق الموسم في المركز 13، وكان يملك رابع أسوأ سجل على أرضه في المسابقة. لكن هذا هو الاختبار المبكر الأصعب، أمام ثلاثي هجومي مخيف قادر على تسجيل الأهداف من لا شيء.

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إحصاءات مهمة وأخبار الإصابات

أسفرت آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في الدوري الإسباني عن 26 هدفًا.

سجل رافينيا لاعب برشلونة ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة بالفعل في الدوري الإسباني هذا الموسم.

آخر ثمانية أهداف لإشبيلية في جميع المسابقات سجلها ثمانية لاعبين مختلفين.

التشكيلتان المحتملتان

إشبيلية (442): فلاخوديموس؛ إغليسياس، لوبيز، سالاس، سوازو؛ سييرا، أغومي، فوفانا، كوريا؛ ستاسين، روميرو.

برشلونة (433): جوان غارسيا؛ إريك غارسيا، كوبارسي، مارتين، إسبارت؛ لوبيز، رودري، بيدري؛ يامال، رافينيا، جوردون.

أخبار الفريقين والقوائم

سيفتقد إشبيلية خدمات روبن فارغاس بسبب الإصابة قبل هذه المباراة، ولا توجد أي حالات إيقاف مدرجة حتى الآن في فريق لويس غارسيا. ومن المتوقع ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يسافر برشلونة ولديه حالتا قلق بسبب الإصابة أيضًا. ويغيب كل من روني بردغجي وفرينكي دي يونغ عن فريق هانسي فليك، رغم أن عمق التشكيلة ضمن عدم تأثر النتائج في غيابهما.

النتائج

حقق إشبيلية ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه بنتيجة 1-0 على فالنسيا يوم 11 سبتمبر، كما حقق أيضًا انتصارًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على أتلتيك بيلباو في أغسطس. وجاءت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة أمام أتلتيكو مدريد، الذي تغلب عليه بنتيجة 3-1 في ملعب بيزخوان يوم 29 أغسطس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إشبيلية ستة أهداف واستقبل ستة.

فاز برشلونة في جميع مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا 17 هدفًا ومستقبلًا هدفين فقط. وكانت آخر مبارياته الفوز 4-2 على ليفانتي خارج أرضه يوم 13 سبتمبر، كما سجل خمسة أهداف في شباك كل من فينورد وفالنسيا خلال تلك السلسلة. وخرج فريق فليك بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين خارج أرضه، ولا تظهر عليه أي علامات تباطؤ.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في مارس 2026، عندما فاز برشلونة 5-2 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، هزم إشبيلية برشلونة 4-1 في بيزخوان في أكتوبر 2025، وكان ذلك انتصاره الوحيد خلال آخر خمس مواجهات مباشرة. وفاز برشلونة في ثلاث من تلك المواجهات الخمس، بينما حقق إشبيلية انتصارًا واحدًا وتعرض لهزيمة واحدة على أرضه خلال تلك الفترة.

الترتيب

في الترتيب الحالي للدوري الإسباني، يحتل برشلونة المركز الأول بينما يأتي إشبيلية في المركز الخامس.