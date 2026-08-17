إسبانيول ضد ريال مدريد: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 15:30 كورنيا إل برات

تنطلق مباراة RCD إسبانيول وريال مدريد يوم 22 أغسطس 2026 في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش (15:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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المشهد الكتالوني: اختبار للزخم المبكر في برشلونة

يستضيف RCD إسبانيول العملاق الإسباني ريال مدريد على ملعب RCDE في مواجهة بارزة ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني. وبعد بداية قوية لافتة، سيسعى إسبانيول إلى الاستفادة من دعم جماهيره الصاخب على أرضه والبناء على زخمه في بداية الموسم. أما ريال مدريد، فتمثل هذه الرحلة إلى كتالونيا أول اختبار رسمي خارج أرضه في المسابقة المحلية هذا الموسم، حيث يبقى حصد النقاط الثلاث أمراً ضرورياً لفرض الإيقاع في صدارة الترتيب.

إسبانيول يحلق عالياً بعد انتصار الجولة الافتتاحية

يدخل إسبانيول مواجهة السبت بثقة كبيرة بعد فوز كاسح 3-0 على ليفانتي في الجولة الافتتاحية. وخطف المهاجم روبرتو فرنانديز الأضواء بتسجيله ثنائية حاسمة في الشوط الأول، قبل أن يضيف تيرهيس دولان الهدف الثالث في وقت متأخر ليحسم النتيجة. وجاء هذا الانتصار ليختتم صيفاً نشطاً عزز فيه إسبانيول تشكيلته عبر مباريات ودية صيفية أمام منافسين أوروبيين، من بينها تعادلان غزيرا الأهداف أمام بيرنلي وميدلزبره.

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جولة إعداد أوروبية بلا هزيمة لريال مدريد

يصل ريال مدريد إلى برشلونة مدعوماً بسلسلة تحضيرية خالية من الهزائم في فترة ما قبل الموسم. واستهل ريال مدريد أغسطس بتعادل 2-2 أمام فيورنتينا، قبل أن يحقق انتصارين على فيرينتسفاروش وديبورتيفو لا كورونيا. وأنهى استعداداته التنافسية يوم 16 أغسطس بصورة مقنعة، بعدما اكتسح فريق FC شالكه 04 المنتمي إلى البوندسليغا بنتيجة 3-0 خارج أرضه، ليتأكد أن تشكيلته باتت جاهزة بالكامل لانطلاق منافسات الدوري الإسباني.

تاريخ المواجهات المباشرة: ثنائية فينيسيوس وهيمنة مدريد

لطالما مالت المواجهات بين ريال مدريد وإسبانيول تاريخياً لصالح فريق العاصمة، رغم أن المباريات على ملعب RCDE تتسم باستمرار بندية بدنية كبيرة. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري خلال مايو 2026، حقق ريال مدريد فوزاً بنتيجة 2-0 على أرض إسبانيول بفضل ثنائية في الشوط الثاني من فينيسيوس جونيور. وسيكون إسبانيول متحفزاً لتغيير السيناريو هذه المرة، معتمداً على صلابته الدفاعية وسرعة التحول لإرباك استحواذ مدريد.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يفتقد مانولو غونزاليس، مدرب إسبانيول، خدمات خافيير بوادو وكيكي غارسيا وإيدو إكسبوسيتو بسبب الإصابة قبل هذه المباراة. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف أصحاب الأرض، كما لم يتم تقديم أي تشكيلة متوقعة مؤكدة. وستتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء مع تطور الوضع.

ويواجه جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة غيابات أطول، إذ تأكد غياب رودريغو وإيدر ميليتاو وراؤول أسينسيو وتياغو بيتارتش وأوريلين تشواميني وفيرلان ميندي جميعهم بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف الضيوف، كما لم يتم تقديم أي تشكيلة أساسية متوقعة مؤكدة قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

تشمل آخر خمس نتائج لإسبانيول فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مباراة تنافسية له هي الفوز 3-0 على ليفانتي على أرضه في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس، وهو ما منحه بداية إيجابية للموسم. وفي فترة ما قبل الموسم، تعادل 3-3 مع ميدلزبره، وسبقه تعادل 2-2 أمام بيرنلي.

أسفرت آخر خمس مباريات لريال مدريد عن أربعة انتصارات وتعادل واحد. وأنهى فترة ما قبل الموسم بفوز 3-0 على شالكه 04 يوم 16 أغسطس، بعد انتصار 1-0 على ديبورتيفو دي لا كورونيا يوم 12 أغسطس وفوز 2-1 على فيرينتسفاروش يوم 8 أغسطس. وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها خلال تلك السلسلة في تعادله 2-2 مع فيورنتينا. وسجل مدريد 10 أهداف واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، مع إظهار خطه الهجومي فعالية ثابتة طوال فترة التحضير.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد 2-0 على ملعب RCDE في الدوري الإسباني يوم 3 مايو 2026. وقبل ذلك، فاز ريال مدريد 2-0 على أرضه أمام إسبانيول في سبتمبر 2025، بينما حقق إسبانيول فوزاً بنتيجة 1-0 على ملعب RCDE في فبراير 2025. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، يمتلك ريال مدريد السجل الأقوى بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لإسبانيول، كما انتهت مباراة أخرى أيضاً لصالح إسبانيول. وكانت النتيجة الأبرز في تلك السلسلة فوز ريال مدريد 4-1 في سبتمبر 2024.