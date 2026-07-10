إسبانيا ضد بلجيكا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - ربع النهائي 10 يوليو 2026 - 15:00 صوفي

تنطلق مباراة إسبانيا ضد بلجيكا يوم 10 يوليو 2026 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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أبطال أوروبا المهيمنون يواجهون بلجيكا المتألقة في قمة مرتقبة بلوس أنجلوس

تتجه الأنظار إلى مواجهة كلاسيكية ثقيلة الوزن في ربع النهائي، عندما يصطدم منتخب إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للقب، بمنتخب بلجيكا المدجج بالنجوم على ملعب لوس أنجلوس. ويقود لويس دي لا فوينتي منتخب إسبانيا في حملة مثالية لمطاردة التاريخ، بعدما شق طريقه في الأدوار بثقة تكتيكية كبيرة وأساس دفاعي صلب يرفض الانكسار.

ويقف في طريقه منتخب بلجيكا شديد الخطورة، الذي تطور تدريجيًا إلى ماكينة تهديف متعددة الأوجه مع تقدم البطولة. وبعد سلسلة رائعة من 18 مباراة بلا هزيمة في جميع المسابقات، يصل المنتخب البلجيكي إلى جنوب كاليفورنيا وهو عازم على تحطيم الحاجز البنيوي لإسبانيا وحجز مكان أسطوري في المربع الذهبي.

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كيف وصل منتخب إسبانيا ومنتخب بلجيكا إلى هنا

استمتع منتخب إسبانيا بحملة مثالية وتاريخية دفاعيًا ليبلغ دور الثمانية. فقد اجتاز رجال دي لا فوينتي دور المجموعات بأريحية قبل أن يظهروا نضجًا كاملاً في الأدوار الإقصائية، باكتساح النمسا 3-0 في دور الـ32 ثم إسكات البرتغال 1-0 في دور الـ16 بفضل هدف متأخر ودرامي من البديل ميكيل ميرينو. والأهم أن إسبانيا لم تستقبل أي هدف طوال البطولة حتى الآن، مع تسجيل الحارس أوناي سيمون رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 609 دقائق دون أن تهتز شباكه.

أما طريق بلجيكا إلى لوس أنجلوس، فتحدد من خلال استجابة هجومية انفجارية. فبعد بداية بطيئة أسفرت عن تعادلين أمام مصر وإيران، فجرت فوزًا كاسحًا 5-1 على نيوزيلندا للعبور من المجموعة. ثم واصلت هذه الحدة في الأدوار الإقصائية، بتجاوز السنغال 3-2 بعد وقت إضافي في مباراة صعبة، قبل أن تقدم عرضًا مذهلًا في دور الـ16، باكتساحها أحد منظمي البطولة، الولايات المتحدة، 4-1 في سياتل لتؤكد خطورتها القصوى.

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انتكاسات إصابات في الوسط وصداع في الاختيارات يحددان ملامح التشكيل

يتأثر الإعداد التكتيكي لهذه القمة في ربع النهائي بشدة بسبب ضربة إصابة كبيرة في معسكر بلجيكا. فقد تأكد غياب ركيزة الوسط أمادو أونانا عن بقية كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، ما يخلق هشاشة دفاعية كبيرة في قلب وسط الميدان. وإضافة إلى ذلك، سيخضع مدافع سبورتينغ زينو ديباست لاختبار لياقة متأخر، بينما يُتوقع استدعاء كيفن دي بروين مجددًا إلى مركز محوري بعد التعامل بحذر مع حالته.

في المقابل، يدخل منتخب إسبانيا المواجهة في وضع بدني أكثر استقرارًا بكثير، مع تمتع شبه كامل بسلامة عناصره. وبينما كان الجناح نيكو ويليامز يتعامل مع إصابة طفيفة، فمن المتوقع أن يكون جاهزًا للعودة إلى قائمة يوم المباراة. ويواجه دي لا فوينتي صداعًا إيجابيًا في مركز الظهير الأيمن، حيث يضغط ماركوس يورينتي بقوة لإزاحة بيدرو بورو بعد ظهوره الدفاعي المؤثر في الدور السابق.

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فخاخ الإيقاع التكتيكي في مواجهة سرعة التحولات لحسم السيناريو

ستتركز الخطة الاستراتيجية بالكامل على صراع شيق على المناطق المركزية والسرعة العمودية. وترتكز خطة إسبانيا على تقييد مطلق لخط الوسط والتحكم في الاستحواذ. وسيرتكز الفائز بالكرة الذهبية 2024 رودري في محور الارتكاز المتأخر، إلى جانب بيدري وداني أولمو، بهدف خنق خطوط الإمداد، وضغط المساحات، واستكشاف أنصاف المساحات بدقة لإمداد المهاجم المتألق ميكيل أويارزابال، الذي يتصدر قائمة هدافي إسبانيا في البطولة بأربعة أهداف.

أما استراتيجية بلجيكا المضادة، فيجب أن تعتمد بقوة على التحولات السريعة والمباشرة لاستغلال الخط الدفاعي المتقدم لإسبانيا. وفي غياب أونانا، يتعين على يوري تيليمانس ونيكولاس راسكين توفير انضباط هائل لحماية الرباعي الخلفي، مع السعي لتجاوز الضغط العكسي الإسباني بسرعة وإيصال الكرة إلى دي بروين. ومن هناك، ستكون السرعة الخاطفة لجيريمي دوكو على الطرف والقوة البدنية لروميلو لوكاكو هما السلاح الأبرز لبلجيكا لإرباك تنظيم إسبانيا.

الهياكل المستقرة أمام الاختبار الأقصى

تواجه إسبانيا الاختبار الأقصى لسجلها الدفاعي التاريخي أمام هجوم بلجيكي سجل 12 هدفًا في آخر ثلاث مباريات له وهز الشباك بحرية من مواقع متعددة.

أما بلجيكا، فتواجه المهمة الصعبة المتمثلة في احتواء العرض الهجومي السلس لإسبانيا من دون لاعب الارتكاز الأساسي في الوسط. ويعتمد النجاح بالكامل على قدرة كتلتها الدفاعية على منع لامين يامال وأليكس باينا من فتح مسارات العرضيات نحو منطقة الجزاء.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا ضد بلجيكا

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكورييا؛ رودري، بيدري، أولمو؛ يامال، أويارزابال، باينا

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا ضد إسبانيا

كورتوا؛ كاستاني، نغوي، ميشيلي، دي كويبر؛ فانكين، تيليمانس؛ لوكيباكيو، دي بروين، تروسارد؛ دي كيتيلايري

حقائق وأرقام عن إسبانيا ضد بلجيكا

التقى المنتخبان 22 مرة في جميع المسابقات. فازت إسبانيا في 12 مباراة، وفازت بلجيكا في 5 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

تواجه المنتخبان مرتين في كأس العالم. وانتهت مباراة ربع النهائي في 1986 بالمكسيك بالتعادل 1-1 قبل أن تتأهل بلجيكا بركلات الترجيح. وفازت إسبانيا في أحدث مواجهة بينهما في كأس العالم بنتيجة 2-1 في دور المجموعات عام 1990.

كانت آخر مواجهة بينهما في مباراة دولية ودية في سبتمبر 2016، وفازت فيها إسبانيا 2-0.

فريق لويس دي لا فوينتي لم يخسر في البطولة، ولم يستقبل أي هدف حتى الآن. وقد تعزز سجله الدفاعي بفضل الحارس أوناي سيمون، الذي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في البطولة من حيث عدد الدقائق من دون استقبال أهداف.

يدرب رودي غارسيا منتخب بلجيكا، الذي يدخل المباراة بسلسلة مميزة من 18 مباراة بلا هزيمة في جميع المسابقات. وفي دور الـ16، فاز على الولايات المتحدة 4-1 في سياتل.

قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، جوان غارسيا

المدافعون: ماركوس يورينتي، مارك بوبيّل، بيدرو بورو، إيمريك لابورت، إريك غارسيا، باو كوبارسي، مارك كوكورييا، أليخاندرو غريمالدو

لاعبو الوسط: رودري، مارتين زوبيميندي، ميكيل ميرينو، بيدري، غافي، فابيان رويز، أليكس باينا

المهاجمون: ييريمي بينو، فيكتور مونيوث، ميكيل أويارزابال، فيران توريس، لامين يامال، داني أولمو، نيكو ويليامز، بورخا إيغليسياس

قائمة بلجيكا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: تيبو كورتوا، سيني لامنس، مايك بندرز

المدافعون: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، ماكسيم دي كويبر، كوني دي وينتر، براندون ميشيلي، توماس مونييه، ناثان نغوي، خواكين سايس، آرثر ثيات

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين، أمادو أونانا، نيكولاس راسكين، يوري تيليمانس، هانس فانكين، أكسيل فيتسل

المهاجمون: شارل دي كيتيلايري، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز-باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكيباكيو، دييغو موريرا، أليكسيس ساليمايكرز، لياندرو تروسارد

أخبار الفريقين والقوائم

يقود لويس دي لا فوينتي منتخب إسبانيا. ولا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مدرجة في القائمة، كما لم يتم الإعلان عن أي تشكيلة أساسية مؤكدة قبل ربع النهائي. وستُضاف المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويقود رودي غارسيا منتخب بلجيكا. كما لا تتوفر أي تشكيلة مؤكدة للفريق في هذه المرحلة، مع الإشارة إلى أن أمادو أونانا اضطر إلى الخروج خلال الفوز على الولايات المتحدة بسبب ما بدا أنها مشكلة في الركبة. ولم يتم تقديم أي تحديث رسمي بشأن مدى جاهزيته. وسيتم تحديث أخبار الفريق عند توافر المعلومات.

إسبانيا بلجيكا الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون 24 أمادو أونانا

النتائج الأخيرة

فاز منتخب إسبانيا في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له، وجميعها في كأس العالم الحالية. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على البرتغال في دور الـ16، بهدف ميكيل ميرينو في الوقت بدل الضائع. وسبق له في البطولة الفوز على النمسا 3-0 وعلى السعودية 4-0، بينما اكتمل المشوار بانتصار 1-0 على أوروغواي وتعادل 0-0 أمام الرأس الأخضر. وسجلت إسبانيا ثمانية أهداف ولم تستقبل أي هدف خلال تلك المباريات الخمس، محافظة على شباكها نظيفة في كل مباراة بالبطولة.

أما بلجيكا، فقد فازت في ثلاث مباريات وتعادلت في اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وجميعها أيضًا في كأس العالم الحالية. وكانت آخر مبارياتها الفوز 4-1 على الولايات المتحدة في سياتل، مع تسجيل دي كيتيلايري وفانكين ولوكاكو ضمن قائمة الهدافين. وقبل ذلك، فازت على السنغال 3-2 بعد عودة درامية في دور الـ32، ثم تغلبت على نيوزيلندا 5-1. وسبق هذه السلسلة تعادلان أمام إيران ومصر في دور المجموعات. وسجلت بلجيكا 13 هدفًا في آخر خمس مباريات واستقبلت أربعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة تنافسية بين المنتخبين في مجموعة البيانات المقدمة جاءت في مباراة ودية خلال سبتمبر 2016، عندما فازت إسبانيا 2-0 وكانت بلجيكا صاحبة الأرض اسميًا. وقبل ذلك، فازت إسبانيا على بلجيكا 5-0 في تصفيات كأس العالم عام 2009، بعد انتصار 2-1 في بروكسل في أكتوبر 2008. وعبر المباريات الخمس المدرجة، فازت إسبانيا في المباريات الخمس كلها، وسجلت 11 هدفًا واستقبلت هدفًا واحدًا.

الترتيب

أنهت بلجيكا دور المجموعات في صدارة المجموعة السابعة في كأس العالم الحالية. وفازت إسبانيا بالمجموعة الثامنة وتدخل ربع النهائي بصفتها متصدرة مجموعتها في هذا الجانب من المسار.