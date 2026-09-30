دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 14:45 كارلوس تارتيري

تنطلق مباراة إسبانيا والتشيك يوم 3 أكتوبر 2026 في الساعة 12:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:45 بتوقيت غرينتش.

إسبانيا بطلة العالم التي لا تعرف التوقف تتطلع لمواصلة مسيرتها

أصبحت إسبانيا بطلة العالم الآن من دون هزيمة في 40 مباراة بعد اكتساح كرواتيا 4-1 في المرة الماضية، ما يعني أنها تتصدر برصيد ست نقاط من ست ممكنة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. واصل مراهق برشلونة المتألق تألقه بتسجيل ثنائية في ذلك الانتصار بعد أن أحرز الهدف الافتتاحي في فوز إسبانيا 3-2 على إنجلترا.

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التشيك لا تزال من دون نقاط

في المقابل، خسرت التشيك كلتا مباراتيها في دوري الأمم حتى الآن، أمام كرواتيا وإنجلترا. ومع دخول إسبانيا هذه المباراة بسلسلة من تسعة انتصارات متتالية، تبدو المهمة صعبة على رجال سانتي دينيا. وتعرض صانع الألعاب بافيل سولك للطرد أمام إنجلترا، لذا لن يشارك أمام الإسبان. الجناح

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أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد لويس دي لا فوينتي التشكيلة المتوقعة لإسبانيا قبل المباراة، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو إيقافات في صفوف أصحاب الأرض. وستتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما أن تشكيلة التشيك بقيادة سانتي دينيا لا تملك أيضاً تشكيلاً مؤكداً أو معلومات متاحة عن الإصابات في هذه المرحلة. ومن المتوقع تأكيد المزيد من أخبار الفريق قبل المباراة.

الحالة الفنية

فازت إسبانيا في كل مباراة من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات، مسجلة عشرة أهداف ومستقبلة هدفين فقط. وكانت آخر نتائجها الفوز 4-1 على كرواتيا في دوري الأمم، وقبل ذلك تغلبت على إنجلترا 3-2 في ويمبلي في افتتاح مباريات المجموعة. وشهد مشوارها في كأس العالم انتصارات على الأرجنتين وفرنسا وبلجيكا، مع حفاظ إسبانيا على شباكها نظيفة في تلك المباريات الثلاث.

خسرت التشيك أربع مباريات وتعادلت في واحدة من آخر خمس مباريات لها، مسجلة أربعة أهداف ومستقبلة تسعة. وكانت آخر نتائجها الخسارة 2-0 أمام إنجلترا في براغ. وقبل ذلك في هذا التسلسل، خسرت 2-1 أمام كرواتيا في دوري الأمم، وتعرضت للهزيمة 3-0 أمام المكسيك في كأس العالم، وتعادلت 1-1 مع جنوب أفريقيا، وخسرت 2-1 أمام كوريا الجنوبية.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين هذين المنتخبين في مجموعة البيانات جاءت في دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2022، حين فازت إسبانيا 2-0. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الأقوى، مع نتائج تشمل تعادلاً 2-2 في براغ في يونيو 2022، وفوزاً 1-0 في يورو 2016، وانتصارين في تصفيات بطولة أمم أوروبا في 2011. وكان التعادل الوحيد للتشيك في مجموعة البيانات هو ذلك التعادل في مباراة دوري الأمم في براغ قبل أربعة أعوام.

الترتيب

المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 2 2 0 0 7 3 +4 6 ف ف 2 إنجلترا إنجلترا 2 1 0 1 4 3 +1 3 ف خ 3 كرواتيا كرواتيا 2 1 0 1 3 5 -2 3 خ ف 4 تشيكيا تشيكيا 2 0 0 2 1 4 -3 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط

تتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بينما تحتل التشيك المركز الرابع والأخير. ومع مواجهة متصدر المجموعة لصاحب المركز الأخير، فإن النتيجة هنا إما أن توسع الفارق أكثر لصالح إسبانيا أو تمنح التشيك أول نقطة تبني عليها.