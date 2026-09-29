معاينة مباراة ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز أرينا

تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا يوم 1 أكتوبر 2026 في الساعة 14:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:45 بتوقيت غرينتش.

كلوب لم يحقق الانطلاقة بعد

سيأمل يورغن كلوب أن تكون الثالثة ثابتة عندما يواجه فريقه صربيا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

ألمانيا بدأت ببطء

حُرم كلوب من تحقيق الفوز في ظهوره الأول كمدرب لألمانيا في أمستردام بعدما فرض هدف متأخر لهولندا تعادلاً بنتيجة 1-1. ثم خسرت ألمانيا أمام اليونان في أوغسبورغ الأحد الماضي. ومن المتوقع إجراء تغييرات واسعة على التشكيلة، مع عودة كاي هافيرتز إلى ناديه أرسنال بعد تعرضه لإصابة. كما يُنتظر أن يبدأ كل من نجم برشلونة كريم أدييمي، وكيفن شاده لاعب برينتفورد، وفيليكس نميتشا لاعب بوروسيا دورتموند المباراة.

Getty Images

صربيا تعاني وتواجه الهبوط

تتذيل صربيا ترتيب المجموعة A2 بعد خسارتين على أرضها أمام اليونان وn هولندا.

احتمالات دوري الأمم

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة في المستوى A إلى ربع النهائي. أما المنتخبان صاحبا المركزين الأخيرين فيواجهان خطر الهبوط إلى المستوى B أو خوض ملحق للبقاء.

وجوه مألوفة

يمتلك نجما صربيا لوكا يوفيتش وفيليب كوستيتش خبرة كبيرة في اللعب بالدوري الألماني، وسيستمتعان بفرصة مواجهة عدة أسماء يعرفانها جيدًا. وكان كوستيتش، البالغ من العمر 33 عامًا ويشغل الجهة اليسرى ويلعب حاليًا مع PSV في الدوري الهولندي، قد تألق مع آينتراخت فرانكفورت بين 2019 و2022، ليصبح القلب الإبداعي لفريق توج بلقب الدوري الأوروبي في 2022.

Getty Images

أخبار الفريقين والقوائم

تدخل ألمانيا هذه المباراة في غياب اثنين من أكثر لاعبيها الهجوميين تأثيرًا. انسحب جمال موسيالا من القائمة قبل مباراة هولندا ولم يتعافَ بعد، بينما تعرض كاي هافيرتز لإصابة مشتبه بها في العضلة الخلفية خلال تلك المباراة، وتم استبعاده أيضًا. وتم استدعاء فلوريان فيرتز ويوناثان بوركاردت إلى القائمة كغطاء، رغم عدم تقديم أي تشكيلة أساسية مؤكدة. ومن المتوقع ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما بالنسبة إلى صربيا، فلم يؤكد المدرب فيليكو باونوفيتش وجود أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات قبل الرحلة إلى ميونخ. ولا تتوفر حاليًا أي بيانات عن التشكيلة المتوقعة، وسيتم تحديث أخبار الفريق عند توفر المعلومات.

الحالة

حصدت ألمانيا نقطة واحدة من آخر مباراتين رسميتين لها، بعدما تعادلت 1-1 مع هولندا قبل أن تخسر 1-0 أمام اليونان. وعلى مدار آخر خمس مباريات لها في مختلف المسابقات، حققت فوزًا واحدًا وتعادلاً واحدًا وثلاث هزائم. وتشمل هذه السلسلة الخروج من كأس العالم أمام باراغواي والإكوادور، بينما جاء انتصارها الوحيد أمام ساحل العاج. وسجلت ألمانيا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك المباريات الخمس، كما أنها تدخل هذه المواجهة بعد خسارتين متتاليتين.

خسرت صربيا أربعًا من آخر خمس مباريات لها في مختلف المسابقات. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 2-1 أمام هولندا في دوري الأمم، بعد خسارة سابقة بالنتيجة نفسها أمام اليونان في المسابقة ذاتها. وقبل ذلك، خَسرت 5-1 أمام المكسيك و3-0 أمام الرأس الأخضر في مباريات ودية. أما فوزها الوحيد في هذه السلسلة فجاء أمام السعودية بنتيجة 2-1 في مارس. وسجلت صربيا خمسة أهداف واستقبلت أحد عشر هدفًا خلال هذه المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 1-1، في مباراة ودية أُقيمت في ألمانيا في مارس 2019. وقبل ذلك، فازت صربيا على ألمانيا 1-0 في دور المجموعات بكأس العالم 2010، في واحدة من أبرز نتائج هذه المواجهة في تاريخها الحديث. وعلى امتداد أربع مواجهات مسجلة، تملك ألمانيا انتصارين مقابل فوز واحد لصربيا، مع تعادل واحد. وسجلت ألمانيا أربعة أهداف في تلك المباريات واستقبلت ثلاثة.

الترتيب

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 2 2 0 0 3 1 +2 6 ف ف 2 هولندا هولندا 2 1 1 0 3 2 +1 4 ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 2 0 1 1 1 2 -1 1 خ ت 4 صربيا صربيا 2 0 0 2 2 4 -2 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط

تحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الثانية من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، بفارق مركز واحد فوق صربيا التي تتذيل الترتيب. ولم يحقق أي من المنتخبين الفوز بعد مرور جولتين، ما يعني أن لهذه المباراة تبعات مباشرة على من لا يزال قادرًا بشكل واقعي على المنافسة في صدارة المجموعة.