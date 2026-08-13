أرسنال ضد مانشستر سيتي: تفاصيل المباراة

الدرع الخيرية - النهائي 16 أغسطس 2026 - 10:00 الألفية

تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي يوم 16 أغسطس 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت GMT و09:00 بتوقيت EST.

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نظرة عامة على المباراة وتغيير الملعب

يلتقي أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الدرع الخيرية 2026، إيذانًا بالبداية الرسمية لأجندة كرة القدم الإنجليزية في دوري الأضواء. وفي خروج لافت عن التقاليد، تُقام مباراة هذا العام تحت السقف القابل للإغلاق في ملعب برينسيباليتي في كارديف، الذي يتسع لـ74,500 متفرج، لتستضيف ويلز الدرع الخيرية للمرة الأولى منذ عقدين. ويدير سام باروت هذه المواجهة، التي تمنح كلا الناديين فرصة فورية لحصد أول ألقاب الموسم ووضع علامة نفسية مبكرة قبل ما هو قادم.

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أرسنال: الأبطال يسعون إلى زخم مبكر

يدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا هذه المواجهة بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم 2025/26 قوي تميز بالانضباط التكتيكي والضغط العالي المكثف. وبقيادة القائد مارتن أوديجارد في وسط الملعب إلى جانب ديكلان رايس، يتمتع أرسنال باستمرارية قوية في التشكيلة عبر جميع الخطوط. ومع تقديم بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي لحلول ديناميكية على الطرفين، إلى جانب اندماج خيارات هجومية جديدة خلال فترة الإعداد، يهدف أرسنال إلى بدء حملة الدفاع عن لقبه بإضافة كأس جديدة إلى خزائنه.

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مانشستر سيتي: بداية حقبة جديدة

بالنسبة إلى مانشستر سيتي، تمثل هذه المباراة بداية فصل جديد بعد وصول المدرب إنزو ماريسكا، الذي يتولى المسؤولية في ملعب الاتحاد عقب نهاية حقبة بيب جوارديولا الأيقونية. ويجلب ماريسكا منظومة تكتيكية قائمة على الاستحواذ والإيقاع المرتفع، ستخضع لأول اختبار تنافسي لها أمام منافس من الصفوة. وبدعم من قوام عالمي يضم إرلينج هالاند وفيل فودين ورودري، سيكون سيتي متحمسًا لإثبات جدارته بالمنافسة على الألقاب وحصد أول ألقابه تحت قيادته الجديدة.

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البداية المبكرة لأرسنال

بدأ فريق أرتيتا برنامجه التحضيري الصيفي في أواخر يوليو بفوز مريح 3-0 على MK Dons. وحافظ أرسنال على هذا الزخم مع دخول أغسطس بفوز قوي 4-1 على جيرونا من الدوري الإسباني. وبعد ذلك خسر بنتيجة 3-1 أمام ريال بيتيس، قبل أن يسقط 3-2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس الإمارات على أرضه. واختتم أرسنال تحضيراته للموسم الجديد في 12 أغسطس بتعادل 1-1 أمام فريق كومو 1907 من الدوري الإيطالي، قبل أن يفوز 4-3 بركلات الترجيح لتعزيز ثقته قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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اندفاعة سيتي في فترة الإعداد

يدخل مانشستر سيتي إلى كارديف بزخم إيجابي بعد جولته الصيفية تحت قيادة المدرب ماريسكا. واستهل الفريق السماوي شهر أغسطس بتعادل شاق 1-1 أمام إنتر ميلان. وبعدها سرعان ما وجد إيقاعه خلال الجولة، ليحقق فوزًا مقنعًا 3-1 على Team K League، ثم انتصارًا لافتًا 3-1 على أتلتيكو مدريد في 9 أغسطس، حيث سجل المهاجم عمر مرموش هدفين.

السجل المباشر وأبرز الأرقام الحديثة

رجحت المواجهات الأخيرة بين هذين العملاقين كفة مانشستر سيتي. ففي موسم 2025/26، حقق سيتي انتصارين على أرسنال في مواجهتين محليتين بارزتين، إذ فاز 2-0 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي في مارس 2026، ثم تبع ذلك بانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد في أبريل.

وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، يملك سيتي ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لأرسنال، إلى جانب تعادل واحد. ومع ذلك، سبق لأرسنال أن فاز على سيتي في الدرع الخيرية عام 2023 عبر ركلات الترجيح، ما يثبت أن المباريات النهائية من مباراة واحدة بين هذين المنافسين كثيرًا ما تُحسم بفوارق دقيقة.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد ميكيل أرتيتا التشكيلة المتوقعة لأرسنال قبل الدرع الخيرية. ولم تُسجل أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، رغم أن غياب ويليام ساليبا بسبب الإصابة لا يزال يمثل مصدر قلق في الخط الخلفي. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يعلن إنزو ماريسكا التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي. ولا تتوفر حاليًا أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات لدى الفريق الضيف. وسيتم تحديث أخبار الفريق فور توافر معلومات مؤكدة.

الحالة

يدخل أرسنال الدرع الخيرية بسجل حديث متباين، بعدما فاز في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 3-1 أمام ريال بيتيس في لقاء ودي ضمن فترة الإعداد يوم 5 أغسطس. وقبل ذلك، فاز 4-1 على جيرونا في مباراة ودية. وشمل أداؤه التنافسي في نهاية الموسم الماضي انتصارين على كريستال بالاس وبيرنلي، رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد تعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل أرسنال ثمانية أهداف واستقبل ستة.

تكشف آخر خمس نتائج لمانشستر سيتي عن فوزين وتعادل واحد وهزيمتين. وفاز 3-1 على K-League All Stars في آخر ظهور له يوم 5 أغسطس. وسبق ذلك خسارة في فترة الإعداد أمام إنتر، انتهت بنتيجة 1-1. وشمل أداء سيتي في نهاية الموسم خسارة 2-1 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادلًا أمام بورنموث، وفوزًا على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي. وسجل الفريق ستة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

السجل المباشر

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي 2-1 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 أبريل 2026. وفاز أرسنال في المواجهة السابقة على ملعب الإمارات، في مباراة بكأس كاراباو يوم 22 مارس 2026، مع فوز سيتي 2-0. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك سيتي فوزين مقابل فوز واحد لأرسنال، مع تعادلين. وكانت النتيجة الأبرز في تلك السلسلة فوز أرسنال 5-1 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2025.