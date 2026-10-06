معاينة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 07:30 ملعب الإمارات

ستنطلق مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد يوم 10 أكتوبر 2026 عند الساعة 07:30 بتوقيت EST و11:30 بتوقيت GMT.

أرسنال البطل يسعى للتعافي من خيبة برايتون

أنهى أرسنال حامل اللقب مشواره قبل فترة التوقف الدولي الطويلة على نحو سيئ، بخسارة 3-0 أمام برايتون. وكان لدى ميكيل أرتيتا ما يقارب ثلاثة أسابيع للتفكير في تلك الهزيمة، بعدما أقر بأن فريقه كان الطرف الأضعف في جميع الجوانب. ورغم ذلك، لا يزال وضعه جيدًا نسبيًا، بعدما حقق أربعة انتصارات من خمس مباريات، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر المثير للجدل مانشستر سيتي. وسيحتاج المدرب أرتيتا إلى تقييم حالة كريستوس تزوليس وكاي هافيرتز، اللذين تعرضا لإصابتين خلال مشاركتهما مع منتخبيهما في دوري الأمم الأوروبية.

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ليدز قادر على إظهار قوته

يُعد ليدز واحدًا من خمسة فرق لا تزال من دون هزيمة في الدوري، إلى جانب مانشستر سيتي وبرينتفورد وليفربول وإيفرتون. وكان التعادل السلبي مع كريستال بالاس في المباراة الماضية هو الثالث له هذا الموسم. ومع ذلك، فإن سجله الأخير أمام أرسنال ضعيف.

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إحصاءات مهمة وأخبار الإصابات

فاز أرسنال في آخر ست مواجهات مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بإجمالي 20-3.

سجل فيكتور جيوكيريس للسويد في ست مباريات دولية متتالية، وقد يبدأ أساسيًا مع أرسنال هنا.

حقق جيمس ترافورد، حارس مرمى ليدز، متوسط أربع تصديات في المباراة الواحدة حتى الآن هذا الموسم بعد انتقاله مقابل مبلغ كبير من مانشستر سيتي.

التشكيلتان المحتملتان

أرسنال (4231): رايا؛ وايت، كونسا، جابرييل، كالافيوري؛ رايس، جيمارايش؛ ساكا، أوديجارد، إيزي؛ جيوكيريس.

ليدز (352): ترافورد؛ جاستن، إلفيدي، موهاريموفيتش؛ بوجل، ستاخ، أمبادو، تاناكا، جودموندسون؛ كالفرت-لوين، أوكافور.

أخبار الفريقين والقائمتان

يدخل أرسنال هذه المباراة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين. ويُدرج كل من ويليام ساليبا، وبن وايت، وكريستيان موسكيرا، وديكلان رايس، وكاي هافيرتز، وكريستوس تزوليس ضمن قائمة المصابين، ما يترك أرتيتا أمام غيابات مؤثرة في الخطين الدفاعي والوسطي. ومن المتوقع ورود تحديثات على القائمة قبل انطلاق المباراة.

يفتقد ليدز كلًا من ماتيو جوزيف، وجو رودون، وهاري ويلسون بسبب الإصابة. وسيحتاج فاركه إلى التعامل مع هذه الغيابات، رغم عدم وجود أي حالات إيقاف مدرجة حاليًا في صفوف الفريق الضيف.

الحالة

فاز أرسنال في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وخسر مباراة واحدة وفاز بمباراة واحدة في كأس كاراباو. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 3-0 على أرضه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة ستثير قلق أرتيتا. وقبل ذلك، تغلب خارج أرضه على سندرلاند 0-2، وحقق فوزًا 0-1 على SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا، ما يشير إلى أن سجله خارج أرضه في أوروبا كان أقوى من مستواه المحلي على أرضه في الأسابيع الأخيرة.

حافظ ليدز على سجله الخالي من الهزائم في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل 0-0 خارج أرضه مع كريستال بالاس في آخر مواجهة. وكانت أفضل نتيجة له خلال هذه السلسلة الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، كما تعادل في ثلاث من مبارياته الخمس إجمالًا. واستقبل فريق فاركه ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس، لكنه أظهر قدرة على التسجيل بغزارة عندما تسنح الفرصة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، عندما فاز أرسنال على ليدز يونايتد 4-0 في إيلاند رود ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز أرسنال 5-0 على ملعب الإمارات في أغسطس 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أرسنال أربع مرات مقابل مرة واحدة لليدز، وسجل أرسنال 16 هدفًا واستقبل هدفين فقط في تلك المباريات.

الترتيب

يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي ليدز في المركز الخامس. والفارق بين الفريقين ضيق بما يكفي لأن ينظر كلاهما إلى هذه المباراة على أنها مواجهة تحمل تأثيرًا حقيقيًا على موقعهما النهائي في النصف العلوي من الترتيب.