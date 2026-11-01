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الدوري الإسباني
team-logoأتلتيك بيلباو
سان ماميس
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معاينة مباراة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسييداد
أتلتيك بيلباو
ريال سوسييداد
الدوري الإسباني
ميكيل أويارزابال

يستضيف ملعب سان ماميس أول ديربي باسكي هذا الموسم في الدوري الإسباني. إليكم معاينة شاملة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد، تتضمن أخبار الفريقين وتحليلًا تكتيكيًا والمزيد.

معاينة مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد

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الدوري الإسباني - الجولة 11
سان ماميس

بيلباو يواجه سوسيداد في مواجهة باسكية خالصة

تحسن أداء أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد مؤخرًا، ما ينذر بديربي رفيع المستوى. وتنطلق المباراة على ملعب سان ماميس الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

فاز بيلباو بقيادة إيدين تيرزيتش على برات 6-1 في كأس ملك إسبانيا، بعد انتصاره 4-0 على خيتافي. وجاء هذان الفوزان في وقت مناسب بعد أربع مباريات متتالية دون انتصار في الدوري. في المقابل، حقق سوسيداد أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني على فالنسيا وديبورتيفو لا كورونيا ومالاجا وليفانتي. واكتسح أيضًا ليلستروم 6-0 في الدوري الأوروبي، ما يعكس تألقه التهديفي. وبرز ميكيل أويارزابال في تلك المباراة بصناعته ثلاثة أهداف.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • لم يخسر سوسيداد في آخر خمس مباريات أمام بيلباو.
  • شهدت عشر من آخر 12 مباراة رسمية لسوسيداد تسجيل أكثر من 2.5 هدف.
  • سجل سوسيداد 17 هدفًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، ولم يخسر في آخر ست مباريات.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسييداد

4-2-3-1
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
التشكيل
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
4-2-3-1
أوناي سيمونأوناي سيموندانيال فيفياندانيال فيفيانيوري بيرشيكييوري بيرشيكيايميريك لابورتايميريك لابورتteam-logoH. Rinconبينيات جيرينابارينابينيات جيرينابارينانيكو ويليامزنيكو ويليامزإينياكي ويليامزإينياكي ويليامزأليكس بيرينغرأليكس بيرينغربيو كاناليسبيو كاناليسمروان سناديمروان سناديأليكس ريميروأليكس ريميرومامادو سارمامادو سارسيرجيو غوميزسيرجيو غوميزجون مارتنجون مارتنجون أرامبوروجون أرامبوروJ. GorrotxategiJ. Gorrotxategiاندير بارينتشيااندير بارينتشيالوكا سوتشيتشلوكا سوتشيتشجونسالو جيديسجونسالو جيديسكارلوس سولركارلوس سولرميكيل أويارزابالميكيل أويارزابال
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
4-2-3-1
أتلتيك بيلباو

التشكيلة الأساسية

ريال سوسييداد

المدرب

  • إيدين تيرزيتش
  • بيليغرينو ماتاراتزو

النتائج الأخيرة

أتلتيك بيلباو

أتلتيك بيلباو - المستوى

ريال سوسييداد
ف0-1
فالنسيا
ت0-0
ليفانتي
خ3-1
خيتافي
ف4-0
AEP
ف1-6
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ريال سوسييداد

ريال سوسييداد - المستوى

ديبورتيفو
ف3-2
سانت جيلواز
ت1-1
مالاجا
ف2-5
ليلستروم
ف0-6
ليفانتي
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
17/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

أتلتيك بيلباوتعادلريال سوسييداد
1
1
3
وديات الأندية
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
0
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
1
انتهت
كأس ملك إسبانيا
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
0
انتهت
كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
0
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
1
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
3
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
2
انتهت
4الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

جدول الترتيب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
1110014612+3430
ف
خ
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
11911228+1428
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
108022510+1524
ف
ف
ف
خ
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
117221815+323
ف
ت
خ
ف
ت
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
106131918+119
ف
ف
ف
ف
خ
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
115331717018
ت
ف
خ
ت
خ
7
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
9333129+312
ف
خ
ت
ت
ت
8
فياريالفياريالفياريال
113351515012
خ
ف
ت
خ
ف
9
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
112631010012
خ
ت
ف
ت
ف
10
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
113351517-212
خ
ت
خ
خ
ت
11
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
103341520-512
ف
خ
ت
ت
ف
12
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
102531313011
خ
ت
خ
ت
خ
13
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
113261314-111
ف
خ
خ
ت
خ
14
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
103251020-1011
خ
ف
خ
ت
خ
15
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
103251526-1111
ف
خ
ت
خ
خ
16
إلتشيإلتشيإلتشي
102441417-310
ف
ت
ت
ف
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
112451621-510
خ
خ
ف
ت
ت
18
خيتافيخيتافيخيتافي
11245616-1010
ت
خ
ت
خ
ف
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
10136717-106
خ
ت
ت
خ
ف
20
مالاجامالاجامالاجا
11056821-135
خ
ت
خ
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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