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الدوري الإسباني
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoبرشلونة
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معاينة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني: قوة برشلونة الهجومية تقتحم ميتروبوليتانو في مواجهة أتلتيكو مدريد الجريح

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد
برشلونة

بعد فوزه الكاسح على ألافيس 6-1 محليًا، وتقديمه عرضًا مبهرًا أمام أستون فيلا انتهى بانتصاره 3-0 في دوري أبطال أوروبا، يتوجه برشلونة المتألق بقيادة هانسي فليك إلى ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، سعيًا لتوجيه ضربة قاضية إلى أتلتيكو مدريد، الذي يحاول تجاوز مرارة خسارته الأوروبية 2-0 أمام بايرن ميونخ.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

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الدوري الإسباني - الجولة 12
طيران الرياض ميتروبوليتانو

هجوم برشلونة غزير الأهداف يختبر حصن سيميوني الدفاعي

يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، في مواجهة مهمة على صدارة الدوري الإسباني. ويصل المتصدر إلى مدريد متقدمًا بفارق نقطتين على مضيفه، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أخرى.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

يخوض فريق دييجو سيميوني المباراة بعد خسارته على أرضه أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وهي نتيجة ستزيد تركيزه قبل المواجهة المحلية هذا الأسبوع. وكان أتلتيكو قد فاز في ثلاث من مبارياته الأربع السابقة بمختلف المسابقات قبل تلك الخسارة الأوروبية.

في المقابل، حقق برشلونة فوزًا مقنعًا على أستون فيلا بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في الليلة نفسها، وافتتح لامين يامال التسجيل أمام أنظار ستيفن جيرارد. وفاز فريق هانسي فليك الآن في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

لكن الضيوف سيفتقدون رودري، بعدما أكد برشلونة يوم الأربعاء أن لاعب الوسط تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليمنى خلال الفوز على أستون فيلا. واستُبدل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بين الشوطين، وسيغيب تمامًا عن رحلة الأحد إلى مدريد، في خسارة مؤثرة بالنظر إلى دوره في عمق خط وسط فليك.

ومع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وسعي الناديين إلى تحقيق طموحاتهما الأوروبية، تأتي هذه المباراة في وقت قد يكون فيه إهدار النقاط مكلفًا.

أخبار الفريقين & القائمتان

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

المدرب

  • دييجو سيميوني

مستوى الفريقين

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

إسبانيول
ف0-1
شتوتجارت
ت1-1
ديبورتيفو
ف1-0
ليفانتي
ف0-2
بايرن ميونخ
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
ألافيس
ف6-1
أستون فيلا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
17/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلبرشلونة
2
0
3
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
كأس ملك إسبانيا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
4
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
انتهت
8الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
1110014612+3430
ف
خ
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
11911228+1428
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
119022810+1827
ف
ف
ف
ف
خ
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
117221815+323
ف
ت
خ
ف
ت
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
116142020019
خ
ف
ف
ف
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
115241719-217
خ
ف
خ
ت
خ
7
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
104331410+415
ف
ف
خ
ت
ت
8
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
113531514+114
ف
خ
ت
خ
ت
9
فياريالفياريالفياريال
113351515012
خ
ف
ت
خ
ف
10
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
112631010012
خ
ت
ف
ت
ف
11
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
113351517-212
خ
ت
خ
خ
ت
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
103341520-512
ف
خ
ت
ت
ف
13
خيتافيخيتافيخيتافي
11335816-812
ف
خ
ت
خ
ف
14
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
113261314-111
ف
خ
خ
ت
خ
15
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
113261122-1111
خ
خ
ف
خ
ت
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
113261529-1411
خ
ف
خ
ت
خ
17
إلتشيإلتشيإلتشي
112451418-410
خ
ف
ت
ت
ف
18
ليفانتيليفانتيليفانتي
112451621-510
خ
خ
ف
ت
ت
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
11236817-99
ف
خ
ت
ت
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
11056821-135
خ
ت
خ
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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