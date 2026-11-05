أتلتيكو مدريد ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 12 8 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

هجوم برشلونة غزير الأهداف يختبر حصن سيميوني الدفاعي

يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، في مواجهة مهمة على صدارة الدوري الإسباني. ويصل المتصدر إلى مدريد متقدمًا بفارق نقطتين على مضيفه، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أخرى.

Getty Images

يخوض فريق دييجو سيميوني المباراة بعد خسارته على أرضه أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وهي نتيجة ستزيد تركيزه قبل المواجهة المحلية هذا الأسبوع. وكان أتلتيكو قد فاز في ثلاث من مبارياته الأربع السابقة بمختلف المسابقات قبل تلك الخسارة الأوروبية.

في المقابل، حقق برشلونة فوزًا مقنعًا على أستون فيلا بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في الليلة نفسها، وافتتح لامين يامال التسجيل أمام أنظار ستيفن جيرارد. وفاز فريق هانسي فليك الآن في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

Getty Images

لكن الضيوف سيفتقدون رودري، بعدما أكد برشلونة يوم الأربعاء أن لاعب الوسط تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليمنى خلال الفوز على أستون فيلا. واستُبدل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بين الشوطين، وسيغيب تمامًا عن رحلة الأحد إلى مدريد، في خسارة مؤثرة بالنظر إلى دوره في عمق خط وسط فليك.

ومع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وسعي الناديين إلى تحقيق طموحاتهما الأوروبية، تأتي هذه المباراة في وقت قد يكون فيه إهدار النقاط مكلفًا.

أخبار الفريقين & القائمتان

مستوى الفريقين

سجل المواجهات المباشرة

جدول الترتيب