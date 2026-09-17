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معاينة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
كيليان مبابي

معاينة شاملة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في ديربي ضمن منافسات الدوري الإسباني. نتناول الخطط التكتيكية، وأخبار الفريقين، والحالة الفنية، والمزيد.

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الدوري الإسباني - الجولة 7
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تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد يوم 20 سبتمبر 2026 عند الساعة 10:15 بتوقيت EST و14:15 بتوقيت GMT.

ريال المتألق يحل ضيفًا على أتلتي بعد بطولاته المتأخرة

احتاج ريال مدريد إلى هدف فوز في الوقت بدل الضائع من كارلوس إيسبي ليحصد في النهاية ثلاث نقاط في انتصار مثير بنتيجة 3-2 على إلتشي في آخر مباراة. وسجل الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا الآن هدفي فوز هذا الموسم في الدقيقة 90 أو بعدها، بعد تألقه أمام إسبانيول في أغسطس. وكان ريال مدريد قريبًا من الكمال هذا الموسم، إذ فاز في ست من أصل سبع مباريات في جميع المسابقات. وجاءت هفوته الوحيدة في خسارة 1-0 أمام ريال بيتيس المثير للإعجاب.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

أتلتي يبدو على المسار الصحيح مجددًا

أوقف أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني سلسلة من هزيمتين متتاليتين أمام بلباو في الدوري وليفربول في دوري أبطال أوروبا، ورد بقوة بفوزين في الدوري الإسباني على ريال سوسيداد وأوساسونا. كما استعاد الفريق حاسته التهديفية أيضًا، بتسجيله سبعة أهداف في هذين الانتصارين. وسجل ستة لاعبين مختلفين أسماءهم على قائمة الهدافين عبر هذين الفوزين، من بينهم المعار الكندي جوناثان ديفيد، الذي هز الشباك في كلتا المباراتين. ويتأخر أصحاب الأرض يوم الأحد عن ريال بفارق نقطتين فقط قبل انطلاق اللقاء.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNAGetty Images


إحصائيات بارزة وأخبار الإصابات

  • سجل الفريقان في كل واحدة من آخر ثلاث مواجهات مباشرة رسمية بينهما.
  • يتصدر أردا جولر الدوري الإسباني هذا الموسم بثماني فرص كبيرة صنعها.
  • لا يزال أتلتي يفتقد بابلو باريوس وجوليان ألفاريز، لكن ألكسندر سورلوث عاد إلى التدريبات.
  • يواصل إيدير ميليتاو وفيرلان ميندي ورودريجو الغياب لفترة طويلة عن صفوف الضيوف.
  • ساهم كيليان مبابي بشكل مباشر في تسعة أهداف في الدوري الإسباني، ولا يتفوق عليه سوى رافينيا لاعب برشلونة برصيد 12 هدفًا.
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images

التشكيلتان المحتملتان

أتلتي (442): أوبلاك؛ يورينتي، روميرو، لو نورماند، جريمالدو؛ لي، كوكي، كاردوسو، باينا؛ لوكمان، ديفيد.

ريال (4231): كورتوا؛ ترينت، كوناتي، هويسن، كوكوريا؛ فالفيردي، تشواميني؛ ديوماندي، جولر، فينيسيوس؛ مبابي.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

المدرب

  • دييجو سيميوني

تلقى دييجو سيميوني ضربة في تحضيراته بعدما تأكد غياب جوليان ألفاريز عن الديربي بسبب شد عضلي. ولا توجد حاليًا أي معلومات أخرى مؤكدة بشأن إصابات أو إيقافات في صفوف أتلتيكو مدريد، مع توقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يتعين على جوزيه مورينيو التخطيط في غياب ثلاثة من لاعبي الفريق الأول في ريال مدريد، إذ تم إدراج إيدير ميليتاو ورودريجو وفيرلان ميندي ضمن قائمة المصابين. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة لدى الضيوف، كما لم يتم تأكيد أي تحديثات إضافية بشأن القائمة في هذه المرحلة.

الحالة الفنية

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

إشبيلية
ف1-3
أتلتيك بيلباو
خ3-0
ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
أوساسونا
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

مالاجا
ف4-0
بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
إلتشي
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المواجهة بسجل يضم فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتصارًا كبيرًا خارج أرضه بنتيجة 3-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وذلك بعد خسارتين أمام أتلتيك بلباو، الذي تغلب عليه 3-0، وليفربول في دوري أبطال أوروبا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية. وأنهى الفوز على سوسيداد سلسلة الهزائم المتتالية ومنح كتيبة سيميوني دفعة معنوية مهمة في التوقيت المناسب.

يصل ريال مدريد إلى المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، كما حقق أيضًا انتصارًا 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا خلال تلك السلسلة. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني. وسجل مدريد 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، مع قوة هجومية لافتة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلريال مدريد
1
0
4
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
السوبر الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
5
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
9الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

جاء آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإسباني في مارس 2026، حين فاز ريال مدريد 3-2 على ملعب برنابيو. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد ثلاث مرات، بينما حقق أتلتيكو فوزًا واحدًا، وهو الانتصار المنزلي 5-2 في الدوري الإسباني في سبتمبر 2025، مع فوز آخر إضافي لأتلتيكو جاء في دوري أبطال أوروبا. وسجل ريال مدريد 10 أهداف في تلك المواجهات الخمس، مقابل 11 هدفًا لأتلتيكو.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
6600286+2218
ف
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
6501176+1115
ف
ف
خ
ف
ف
3
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
6411146+813
ف
ف
خ
ف
ت
4
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
641196+313
ف
ف
ت
خ
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
540176+112
ف
ف
خ
ف
ف
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
6312116+510
خ
خ
ف
ف
ت
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
623197+29
خ
ت
ف
ف
ت
8
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
621397+27
خ
ف
ت
خ
خ
9
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
521276+17
ت
ف
ف
خ
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
62131116-57
خ
ف
خ
ف
خ
11
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
62131015-57
ف
خ
ف
خ
ت
12
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
6213512-77
خ
خ
خ
ف
ف
14
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
15
خيتافيخيتافيخيتافي
512236-35
ت
ت
خ
ف
خ
16
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
604236-34
ت
ت
ت
خ
خ
17
فالنسيافالنسيافالنسيا
6114210-84
ف
خ
خ
خ
خ
18
مالاجامالاجامالاجا
503228-63
ت
ت
خ
ت
خ
19
فياريالفياريالفياريال
5023710-32
خ
خ
خ
ت
ت
20
إلتشيإلتشيإلتشي
6024816-82
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

في الدوري الإسباني، يحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني قبل هذه المواجهة.

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