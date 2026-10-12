آرسنال ضد ليل: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

تنطلق مباراة آرسنال وليل يوم 13 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

آرسنال يستضيف ليل في مواجهة أوروبية

يعود آرسنال إلى ملعب الإمارات لاستضافة ليل الفرنسي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026/27. ويسعى فريق ميكيل أرتيتا إلى الاستفادة من زخمه القوي محليًا وتقديم بداية قوية على الساحة الأوروبية. أما ليل بقيادة دافيدي أنشيلوتي، فيخوض اختبارًا مثيرًا لتنظيمه وسرعته أمام أحد أبرز المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق الفوز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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كالافيوري وجيمارايش يقودان آرسنال للفوز على ليدز

يدخل آرسنال مباراة مساء الثلاثاء بثقة كبيرة، بعدما حقق فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 10 أكتوبر. وبعد تأخره في بداية الشوط الثاني، أدرك المدافع ريكاردو كالافيوري التعادل لآرسنال في الدقيقة 61، قبل أن يسجل لاعب الوسط برونو جيمارايش هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 69. وبدعم من صانع الألعاب مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا، يتطلع آرسنال إلى فرض سيطرته مبكرًا على أرضه.

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هدف باكوا المبكر يمنح ليل الفوز على لوهافر

يسافر ليل إلى لندن بمعنويات مرتفعة، بعدما انتزع فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 1-0 أمام لوهافر في الدوري الفرنسي يوم 10 أكتوبر. وسجل الجناح ديلان باكوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليحصد فريقه النقاط الثلاث على ملعب ديكاتلون أرينا. وبخط هجوم يقوده المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو، إلى جانب ديلان باكوا وموريتس كيارغارد، يمتلك ليل قدرات هجومية كبيرة لإرباك الدفاعات الأوروبية بالهجمات المرتدة.

المواجهة على ملعب الإمارات

من الناحية التكتيكية، تشهد مواجهة الثلاثاء صراعًا مثيرًا بين أسلوب آرسنال القائم على الاستحواذ والضغط، وقدرة ليل بقيادة أنشيلوتي على التحول السريع. وسيسعى آرسنال إلى السيطرة على وسط الملعب عبر ديكلان رايس وكاي هافرتز، مع وضع الجناحين بوكايو ساكا ونوني مادويكي في مواجهات مباشرة مع ظهيري ليل. في المقابل، سيعتمد ليل على انضباط نبيل بن طالب وتانجوي نيانزو في العمق لامتصاص الضغط، وإيصال الكرة إلى أوليفييه جيرو بوصفه نقطة ارتكاز في الهجوم. ومع أهمية نقاط مرحلة الدوري، تعد مواجهة الثلاثاء بمباراة أوروبية رفيعة المستوى.

التشكيلتان المحتملتان

آرسنال: رايا؛ تيمبر، كونسا، جابرييل، كالافيوري؛ جيمارايش، زوبيميندي؛ ساكا، أوديجارد، إيزي؛ جيوكيريس

ليل: أوزر؛ نجوي، نيانزو، أليكساندرو، فيردونك؛ أندريه، بن طالب؛ باكوا، هارالدسون، بيرين؛ أويدا

أخبار الفريقين والقائمتان

يواجه ميكيل أرتيتا قلقًا بشأن جاهزية إزري كونسا قبل هذه المباراة، بعدما انسحب اللاعب من قائمة إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي بسبب مشكلتين بدنيتين منفصلتين. وعاد قلب دفاع آرسنال إلى لندن لتلقي العلاج، ولا تزال مشاركته في المباراة غير مؤكدة. ولم تُؤكد أي معلومات أخرى عن إصابات أو إيقافات في صفوف آرسنال قبل انطلاق المباراة، مع توقع صدور تحديثات مع اقتراب موعدها.

أما في ليل، فلم يؤكد دافيدي أنشيلوتي غياب أي لاعب بارز حتى الآن. وستُحدّث أخبار تشكيلة الفريق الضيف فور توفرها قبل المباراة.

مستوى الفريقين

يدخل آرسنال هذه المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، لكن مستواه لم يخلُ من أسباب تدعو للقلق. فقد انتهت مباراته الأخيرة بخسارة 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة سلطت الضوء على هشاشته الدفاعية خارج أرضه هذا الموسم. وقبل تلك الخسارة، حقق فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا، وتغلب على تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُظهر قدرته على المنافسة على أعلى مستوى عندما يكون في أفضل حالاته.

تكشف آخر خمس مباريات لليل عن تذبذب في مستواه. فقد تغلب مؤخرًا على زولت فاريجيم 2-1 في مباراة ودية، لكن نتائجه في المباريات الرسمية كانت متفاوتة؛ إذ قابل فوزيه المتتاليين على تروا وتولوز في الدوري الفرنسي خسارة أمام نيس وأخرى بنتيجة 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. ومن المرجح أن تمنح تلك الخسارة الأوروبية تحديدًا أنشيلوتي الكثير مما يتعين عليه معالجته قبل الوصول إلى لندن.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين آرسنال وليل. لذلك، لا يوجد سجل حديث يُذكر للاستناد إليه في هذه المباراة، وسيدخلها الفريقان استنادًا بالدرجة الأولى إلى مستواهما الحالي وموقعيهما في البطولة.