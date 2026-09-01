آرسنال ضد تشيلسي: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 11:30 ملعب الإمارات

تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي يوم 6 سبتمبر 2026 في الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش (11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 17:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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ديربي عصر الأحد في شمال لندن

يعود آرسنال إلى ملعبه لاستضافة غريمه تشيلسي على ملعب الإمارات في الجولة الثالثة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27. وبعد فوزين متتاليين وشباكين نظيفتين متتاليتين في بداية الموسم، يتطلع فريق ميكيل أرتيتا إلى تحقيق انتصار جديد على أرضه والحفاظ على سجله المثالي. أما تشيلسي، الذي يخوض المباراة تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، فيرى في الرحلة القصيرة عبر لندن فرصة مثالية للبناء على انطلاقته المثالية هو الآخر، وتوجيه رسالة قوية مبكرًا هذا الموسم.

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هدف ساكا يُسكت فيلا بارك

يدخل آرسنال مواجهة الأحد بثقة كبيرة بعد فوزه المنضبط خارج أرضه 1-0 على أستون فيلا في الجولة الثانية يوم 31 أغسطس. وبعد شوط أول متكافئ، سجل النجم الجناح بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59. وبالاقتران مع فوزه الافتتاحي على أرضه 3-0 على كوفنتري سيتي، يملك آرسنال العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما سجل أربعة أهداف ولم يستقبل أي هدف، في دلالة على صلابة دفاعية لافتة بقيادة دافيد رايا وجابرييل ماجالهايس.

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تشيلسي يتألق في مهرجان سباعي الأهداف

يدخل تشيلسي الديربي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير 4-3 على برايتون آند هوف ألبيون في ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثانية يوم 30 أغسطس. وانطلق فريق تشابي ألونسو بقوة عبر أهداف مبكرة من روميو لافيا وبيدرو نيتو وجواو بيدرو، قبل أن يضيف كول بالمر الهدف الرابع الحاسم في الدقيقة 74 ليؤمن الانتصار. ومع فوزه الافتتاحي خارج أرضه 3-2 على فولهام، يملك تشيلسي 6 نقاط بعد تسجيله 7 أهداف، لكنه سيحتاج إلى تنظيم دفاعي أكبر بكثير أمام هجوم آرسنال الفتاك.

قمتان لندنيتان متقاربتان

تاريخيًا، تُنتج مباريات هذين العملاقين اللندنيين مواجهات بدنية وسريعة الإيقاع، مع انعدام هامش الخطأ. وسيختبر ضغط آرسنال المنظم وسيطرته في العمق عبر ديكلان رايس ومارتن أوديغارد الخط الأمامي الديناميكي لتشيلسي تحت قيادة ألونسو. ومع جلوس الناديين على العلامة الكاملة مبكرًا في سباق البطولة، يعد ديربي الأحد بكثافة تكتيكية عالية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد ميكيل أرتيتا اثنين من عناصره الأساسية في الخط الخلفي لهذه المباراة. فقد تأكد غياب كل من يوريين تيمبر وويليام ساليبا بسبب الإصابة، ما سيفرض تعديلات دفاعية. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف آرسنال، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويواجه تشابي ألونسو قائمة إصابات أطول في صفوف تشيلسي. فكل من جوردان هندرسون وماركو باليسترا ومويسيس كايسيدو غير متاحين بسبب الإصابة، مع عدم تسجيل أي حالات إيقاف حاليًا. ويبرز الغياب في وسط الملعب بشكل خاص في ظل الغموض المستمر المحيط بمستقبل إنزو فرنانديز في النادي.

المستوى

فاز آرسنال في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 3-0 على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توج بدرع المجتمع بعد فوزه 3-0 على مانشستر سيتي. وامتد هذا المسار أيضًا بفوز 3-2 خارج أرضه على بوروسيا دورتموند في فترة الإعداد للموسم. أما هزيمته الوحيدة ضمن هذه السلسلة من خمس مباريات فجاءت أمام ريال بيتيس في مباراة ودية. وسجل آرسنال 10 أهداف خلال هذه المباريات الخمس واستقبل 4.

فاز تشيلسي في أربع من آخر خمس مباريات له، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في الموسم الجديد. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-3 على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على فولهام 3-2 خارج أرضه. ويضاف إلى تلك النتائج الفوز 2-0 على لوتون تاون في كأس كاراباو. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها خلال هذه السلسلة فجاءت في تعادل 3-3 خلال فترة الإعداد للموسم مع جوهور دار التعظيم. وسجل تشيلسي 14 هدفًا خلال المباريات الخمس واستقبل 7.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بفوز آرسنال 2-1 على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 1 مارس 2026. وقبل ذلك، فاز آرسنال على تشيلسي 1-0 على ملعب الإمارات في كأس كاراباو يوم 3 فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز آرسنال ثلاث مرات مقابل صفر لتشيلسي، مع تعادل واحد، وكان بنتيجة 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج في نوفمبر 2025.