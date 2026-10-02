دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 Toumba Stadium

ستنطلق مباراة اليونان ضد ألمانيا في 4 أكتوبر 2026 عند الساعة 12:45 بتوقيت EST و18:45 بتوقيت GMT.

اليونان تسعى لمواصلة مشوارها المثالي

حقق منتخب اليونان، مفاجأة البطولة، الفوز في مباراتين من أصل ثلاث خاضها حتى الآن في دوري الأمم، بعدما تفوق على صربيا وألمانيا قبل أن يتعادل 2-2 مع هولندا يوم الخميس. وتألق جناح أرسنال كريستوس تزوليس في مركز صانع الألعاب بقميص الرقم 10 مع رجال إيفان يوفانوفيتش، إذ سجل ضد صربيا وشكل تهديدًا دائمًا عبر الجهة اليسرى. كما سجل المهاجم المخضرم جيورجوس ماسوراس، المتمركز في Саidi، وصنع هدفًا أمام الهولنديين.

Getty Images

كلوب بدأ ببطء

يجد منتخب ألمانيا نفسه بالفعل في موقف المطاردة في المستوى A من دوري الأمم الأوروبية، بعدما اكتفى بفوز وحيد فقط في أول ثلاث مباريات، رغم أنه حقق هذا الانتصار في آخر ظهور له أمام صربيا بفضل هدفي توم بيشوف لاعب بايرن وفلوريان فيرتز نجم ليفربول، ضمن تشكيلة ألمانية شهدت تغييرات كثيرة.

Getty Images

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى إيفان يوفانوفيتش تدريب اليونان، لكن لا تتوافر حاليًا أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في صفوف أصحاب الأرض. ومن المتوقع إضافة التحديثات كلما اقترب موعد انطلاق المباراة.

يتولى يورجن كلوب تدريب ألمانيا، لكن قائمة الإصابات والإيقافات لدى الفريق الضيف لم تتأكد في هذه المرحلة. وسيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق فور توافرها قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

يدخل منتخب اليونان هذه المباراة وهو يعيش أفضل فتراته من حيث النتائج منذ أشهر، بعدما فاز في مباراتين ولم يتعادل في أي مباراة من آخر خمس، مقابل تعرضه لهزيمتين أيضًا. وجاء انتصاراه في دوري الأمم، إذ تغلب على صربيا 2-1 في بلغراد يوم 24 سبتمبر، قبل أن يتبع ذلك بفوز 1-0 على ألمانيا بعد ثلاثة أيام، وهي نتائج رفعته إلى صدارة المجموعة الأولى. وقبل انطلاق دوري الأمم، فشل منتخب اليونان في تحقيق أي فوز خلال ثلاث مباريات ودية، من بينها خسارة 1-0 أمام إيطاليا وتعادل 2-2 مع السويد، كما عجز عن التسجيل في اثنتين من تلك المباريات الثلاث.

سجل ألمانيا الأخير لا يبدو مشجعًا: فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد أمام كوت ديفوار في كأس العالم، ثم تعادل بعد ذلك مع هولندا في افتتاح مشواره بدوري الأمم قبل أن يخسر أمام الإكوادور في كأس العالم وأمام اليونان في أوغسبورغ. وكانت الهزيمة أمام اليونان هي المرة الأولى في 14 مباراة دولية التي يفشل فيها منتخب ألمانيا في التسجيل، وهي إحصائية مؤثرة سلبًا على فريق كان قد سجل بغزارة في وقت سابق من الصيف.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الطرفين بفوز اليونان 1-0 في أوغسبورغ يوم 27 سبتمبر 2026 في دوري الأمم الأوروبية، وهي نتيجة قلبت النمط المعتاد لهذه المواجهة. وقبل ذلك، كانت ألمانيا قد هزمت اليونان 2-1 في مباراة ودية أقيمت في يونيو 2024، ثم 4-2 في يورو 2012. وعبر خمس مواجهات مسجلة، تتفوق ألمانيا بوضوح بعدما حققت ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لليونان، مع نتيجة أخرى سارت لمصلحة اليونان في تصفيات كأس العالم 2001 التي أُقيمت في أثينا وانتهت 2-4 لألمانيا.

الترتيب

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 3 2 1 0 5 3 +2 7 ت ف ف 2 هولندا هولندا 3 1 2 0 5 4 +1 5 ت ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 3 1 1 1 3 2 +1 4 ف خ ت 4 صربيا صربيا 3 0 0 3 2 6 -4 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط

في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، تحتل اليونان حاليًا المركز الأول، بينما تأتي ألمانيا في المركز الثالث، في انعكاس واضح لاختلاف بداية كل من الفريقين في البطولة.