معاينة مباراة البرتغال ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

البرتغال ضد النرويج: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 دو دراجاو

تنطلق مباراة البرتغال والنرويج يوم 4 أكتوبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

متصدر المجموعة A4 يستضيف النرويج الساعية للعودة

تعود البرتغال إلى ملعب إستاديو دو دراغاو في بورتو لاستضافة النرويج في الجولة الرابعة من مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27، المستوى A، ضمن المجموعة A4. وبعد انطلاقة قوية باكتساحها مباريات الافتتاح، يستهدف منتخب جورجي جيسوس الحفاظ على سجله المثالي وترسيخ سيطرته على صدارة الترتيب. أما النرويج بقيادة ستوله سولباكن، فإن رحلتها إلى البرتغال بعد انتكاسة مؤلمة في كارديف تمثل فرصة عاجلة لإحياء مساعيها للبقاء في المستوى A.

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إثارة بستة أهداف لمنتخب البرتغال في كوبنهاغن

يدخل منتخب البرتغال مواجهة مساء الأحد بثقة كبيرة بعد فوزه المثير خارج أرضه على الدنمارك بنتيجة 4-2 في كوبنهاغن ضمن الجولة الثالثة في 1 أكتوبر. وسجل الأهداف جواو كانسيلو (13)، وغونزالو راموس (25)، وفيتينيا (67)، والبديل جواو فيليكس (87)، ليحسموا انتصارًا مثيرًا. وبعد فوزين سابقين على ويلز (1-0) والنرويج (2-1 في أوسلو)، تتصدر البرتغال المجموعة A4 بالعلامة الكاملة.

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إحباط لوفينه: حسرة متأخرة في كارديف

تتوجه النرويج إلى بورتو سعيًا لإعادة ضبط مشوارها بعد خسارة محبطة خارج أرضها أمام ويلز بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة يوم 1 أكتوبر. ومنح لاعب الوسط أوسكار بوب النرويج التقدم مبكرًا في الدقيقة 11، لكن البطاقة الحمراء التي تلقاها المدافع توربيورن هيغيم مع نهاية الشوط الأول قلبت المباراة. واستغلت ويلز الموقف في الشوط الثاني لتحصد النقاط الثلاث كاملة، ما ترك إرلينغ هالاند والقائد مارتن أوديغارد عازمين على الرد على الأراضي البرتغالية.

هالاند وأوديغارد يتحديان بناء اللعب لدى البرتغال

تشهد مواجهات هذين المنتخبين صراعات فردية ديناميكية وجودة هجومية رفيعة. وسيحاول محرك خط وسط البرتغال بقيادة فيتينيا وبرونو فرنانديز وروبن نيفيز فرض الاستحواذ وإطلاق رافاييل لياو وغونزالو راموس إلى المساحات المفتوحة. وفي المقابل، ستعتمد النرويج كثيرًا على الرؤية الإبداعية لمارتن أوديغارد لتهيئة الفرص لإرلينغ هالاند في مواجهة روبن دياز وريناتو فيغا. ومع وجود نقاط مهمة في المجموعة A4 على المحك، تعد مواجهة الأحد بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقائمتان

يدرب البرتغال جورجي جيسوس، لكن لا تتوفر حاليًا أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات لدى أصحاب الأرض. وستتم إضافة تحديثات القائمة كلما اقترب موعد انطلاق المباراة.

ويقود النرويج ستاله سولباكن، وبالمثل، لم يتم تأكيد أي بيانات رسمية بشأن الإصابات أو الإيقافات حتى هذه المرحلة. ومع ذلك، شوهد مارتن أوديغارد وهو يعرج بعد المواجهة الأولى في أوسلو، وسيجري مراقبة جاهزيته قبل هذه المباراة. وسيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

النتائج الأخيرة

تدخل البرتغال هذه المباراة وهي في حالة قوية، إذ فازت في ثلاث مباريات وتعادلت في واحدة من آخر خمس مباريات، مقابل هزيمة واحدة كانت بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وكانت آخر مواجهة لها هي الفوز على النرويج 2-1 في دوري الأمم الأوروبية في أوسلو، وقبلها تفوقت على ويلز 1-0 في افتتاح مشوارها بدوري الأمم الأوروبية. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت البرتغال تسعة أهداف واستقبلت هدفين فقط، ما يعكس صلابة دفاعية أصبحت سمة بارزة في عهد جيسوس.

وفازت النرويج في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، مقابل خسارتين. وكانت آخر نتيجة لها هي الخسارة 2-1 أمام البرتغال في أوسلو، رغم أنها دخلت المباراة بمعنويات جيدة بعد فوزها على الدنمارك 3-2 في الجولة الأولى. كما بلغت النرويج ربع نهائي كأس العالم، بعدما تغلبت على البرازيل وكوت ديفوار في الأدوار الإقصائية قبل أن تخسر 2-1 أمام إنجلترا. وسجلت ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات، لكنها استقبلت تسعة أهداف، ولم تحافظ على نظافة شباكها في أي من تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في أوسلو يوم 27 سبتمبر 2026، عندما فازت البرتغال 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وكانت المباراة الأولى في ما يعد بمواجهة مزدوجة متقاربة في دور المجموعات. وقبل ذلك، لم يلتق الطرفان منذ مباراة ودية في مايو 2016، حين فازت البرتغال 3-0 على أرضها. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، فازت البرتغال أربع مرات مقابل فوز واحد للنرويج، مع إظهار المنتخب البرتغالي أفضلية ثابتة في هذه المواجهة.

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