مانشستر يونايتد ضد برينتفورد: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 10:00 أولد ترافورد

ضغوط الهبوط أمام ثقة فريق في المراكز الستة الأولى: يونايتد بلا فوز في تسع مباريات يستضيف برينتفورد المتألق

يشهد أولد ترافورد بعد ظهر السبت انقلابًا لافتًا في الأدوار بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحل برينتفورد، الساعي للتأهل إلى البطولات الأوروبية، ضيفًا على مانشستر يونايتد الذي يتطلع إلى انفراجة على أرضه.

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يخوض ماوريسيو بوكيتينو أول مباراة له على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز مدربًا ليونايتد، وفريقه عالق في المركز التاسع عشر بثماني نقاط فقط، دون فوز في تسع مباريات متتالية بالدوري، عقب خسارته القاسية 4-0 في أنفيلد الأحد الماضي.

لكن التعادل المثير 2-2 خارج أرضه أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء منح بوكيتينو مؤشرًا مهمًا على قدرة فريقه على الصمود: فقد سجل القائد برونو فرنانديش هدفين خلال ثلاث دقائق مطلع الشوط الثاني ليقلب مجريات المباراة في لشبونة، قبل أن يصمد يونايتد بعد طرد يوري تيليمانس في الدقائق الأخيرة ويخرج بنقطة انتزعها بصعوبة.

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وينتظره برينتفورد المتألق بقيادة كيث أندروز، الذي صعد إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة مساء الإثنين، بعدما سحق إيفرتون، الذي لعب بعشرة لاعبين، 4-0 على ملعب جي تك كوميونيتي، بفضل ثنائية كين لويس بوتر وهدفي فيتالي يانيلت وفابيو كارفاليو.

ومع مواجهة بريان مبيومو ناديه السابق للمرة الثالثة منذ انتقاله إلى أولد ترافورد، وامتلاك برينتفورد فارق أهداف يبلغ +9، يتطلع الفريق الضيف إلى استغلال معاناة يونايتد في مانشستر.

القائد يحمل شعلة الإبداع

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بعد تألقه بتسجيل هدفين في عودته إلى لشبونة مساء الأربعاء، يظل برونو فرنانديش المحرك الإبداعي الأهم ليونايتد، وقد صنع هدف بنجامين شيشكو عندما فاز يونايتد على برينتفورد 2-1 في المواجهة نفسها بأبريل الماضي. ومن موقعه بين الخطوط خلف جوشوا زيركزي، ستكون رؤية فرنانديش وتحركاته المتأخرة حاسمة في اختراق دفاع برينتفورد المتكتل.

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