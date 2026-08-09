السوبر الأوروبي - النهائي 12 أغسطس 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا يوم 12 أغسطس 2026 عند الساعة 16:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

معاينة كأس السوبر الأوروبي

يلتقي باريس سان جيرمان، بطل أوروبا في آخر نسختين، مع أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي، من أجل التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي في سالزبورغ. إليكم كل ما تحتاجون إلى معرفته.

كيف وصلنا إلى هنا

يسعى باريس سان جيرمان، بطل أوروبا بقيادة لويس إنريكي، إلى أن يصبح ثاني فريق فقط في العصر الحديث يحتفظ بكأس السوبر، بعد أن حقق ريال مدريد هذا الإنجاز في 2016 و2017. وتفوق على أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بركلات الترجيح.

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ويقف في طريقه أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي تغلب على فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي في ليلة تاريخية للنادي في إسطنبول خلال مايو. وأسفرت المواجهتان السابقتان الوحيدتان بين باريس وفيلا عن إثارة كبيرة، إذ تفوق الفريق الفرنسي في مواجهة مثيرة بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين خلال موسم 2024/25، بعدما صمد أمام عودة قوية من فيلا رغم التأخر 5-1.

ويتواجه هنا الإسبانيان إنريكي وإيمري في مباراة يُنتظر أن تكون افتتاحية ممتعة للموسم الأوروبي الجديد.

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ماذا أضاف باريس سان جيرمان وفيلا في سوق الانتقالات؟

أعلن باريس، يوم الخميس، وصول لاعب الوسط الهجومي ماغنيس أكليوش، البالغ 24 عامًا، من موناكو.

وعزز فيلا صفوفه بالتعاقد مع قلب الدفاع مودو كيبا سيسيه، ولاعب الوسط جواو غوميز، والجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو على سبيل الإعارة من تشيلسي. وقد يسجل الثلاثة ظهورهم التنافسي الأول هنا. كما وصل أيضًا لاعب الوسط الهجومي السويسري يوهان مانزامبي من فرايبورغ، لكنه سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة.

التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ زابارنيي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديش؛ جواو نيفيز، فيتينيا، درو فرنانديز؛ مبايي، مايولو، كفاراتسخيليا.

فيلا (4-2-3-1): بيزوت؛ كاش، كونسا، باو توريس، ماتسن؛ جواو غوميز، كامارا؛ ماكغين، بوينديا، غارناتشو؛ واتكينز.

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أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد لويس إنريكي التشكيلة الأساسية المحتملة قبل كأس السوبر، ولم يدرج باريس سان جيرمان أي إصابات أو إيقافات في معلومات القائمة المتاحة. ومن المتوقع ورود تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يعلن أوناي إيمري بعد تشكيلته المتوقعة لأستون فيلا. ولم تُقدَّم أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة، وستُضاف المزيد من أخبار الفريق حال توافرها.

الحالة

تشمل آخر خمس نتائج لباريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي وفترة الإعداد الحالية، وقد أسفرت عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته خسارة ودية 3-0 أمام مايوركا يوم 5 أغسطس، بينما كانت نتيجته التنافسية السابقة تعادلًا 1-1 أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو، وهي نتيجة احتُسبت فوزًا في مجموع المباراتين. وخلال المباريات الخمس، سجل باريس سان جيرمان خمسة أهداف واستقبل سبعة، كما حقق انتصارين على باريس إف سي وبريست في الدوري الفرنسي لإنهاء المشوار المحلي.

أما آخر خمس مباريات لأستون فيلا فجميعها كانت وديات في فترة الإعداد، وأسفرت عن انتصارين وثلاث هزائم. وكانت آخر مباراة له خسارة 2-1 أمام بايرن ميونخ يوم 7 أغسطس، وسجل فيلا خمسة أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس. ويمثل الفوز 5-0 على والسال يوم 21 يوليو والانتصار 3-1 على BG Pathum United يوم 4 أغسطس أبرز محطات برنامجه الصيفي.

السجل في المواجهات المباشرة

التقى الناديان مرتين في الذاكرة القريبة، وكلتاهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25. وأُقيمت المواجهة الأحدث يوم 15 أبريل 2025، حين فاز أستون فيلا 3-2 على أرضه. وكان باريس سان جيرمان قد فاز ذهابًا 3-1 في بارك دي برانس يوم 9 أبريل 2025، وتأهل بمجموع المباراتين. وعلى امتداد المباراتين، سجل باريس سان جيرمان خمسة أهداف مقابل خمسة لفيلا، مع حسم المواجهة بنتيجة مباراة الذهاب.