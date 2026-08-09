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السوبر الأوروبي
team-logoباريس سان جيرمان
ريد بول أرينا
team-logoأستون فيلا
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معاينة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
أستون فيلا
باريس سان جيرمان

معاينة شاملة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفريقين والمزيد قبل هذه المواجهة في سالزبورغ.

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السوبر الأوروبي - النهائي
ريد بول أرينا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا يوم 12 أغسطس 2026 عند الساعة 16:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

معاينة كأس السوبر الأوروبي

يلتقي باريس سان جيرمان، بطل أوروبا في آخر نسختين، مع أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي، من أجل التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي في سالزبورغ. إليكم كل ما تحتاجون إلى معرفته.

كيف وصلنا إلى هنا

يسعى باريس سان جيرمان، بطل أوروبا بقيادة لويس إنريكي، إلى أن يصبح ثاني فريق فقط في العصر الحديث يحتفظ بكأس السوبر، بعد أن حقق ريال مدريد هذا الإنجاز في 2016 و2017. وتفوق على أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بركلات الترجيح.

PSG Arsenal Champions LeagueGetty Images

ويقف في طريقه أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي تغلب على فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي في ليلة تاريخية للنادي في إسطنبول خلال مايو. وأسفرت المواجهتان السابقتان الوحيدتان بين باريس وفيلا عن إثارة كبيرة، إذ تفوق الفريق الفرنسي في مواجهة مثيرة بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين خلال موسم 2024/25، بعدما صمد أمام عودة قوية من فيلا رغم التأخر 5-1.

ويتواجه هنا الإسبانيان إنريكي وإيمري في مباراة يُنتظر أن تكون افتتاحية ممتعة للموسم الأوروبي الجديد.

Kvara PSGGetty Images

ماذا أضاف باريس سان جيرمان وفيلا في سوق الانتقالات؟

أعلن باريس، يوم الخميس، وصول لاعب الوسط الهجومي ماغنيس أكليوش، البالغ 24 عامًا، من موناكو.

وعزز فيلا صفوفه بالتعاقد مع قلب الدفاع مودو كيبا سيسيه، ولاعب الوسط جواو غوميز، والجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو على سبيل الإعارة من تشيلسي. وقد يسجل الثلاثة ظهورهم التنافسي الأول هنا. كما وصل أيضًا لاعب الوسط الهجومي السويسري يوهان مانزامبي من فرايبورغ، لكنه سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة.

التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ زابارنيي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديش؛ جواو نيفيز، فيتينيا، درو فرنانديز؛ مبايي، مايولو، كفاراتسخيليا.

فيلا (4-2-3-1): بيزوت؛ كاش، كونسا، باو توريس، ماتسن؛ جواو غوميز، كامارا؛ ماكغين، بوينديا، غارناتشو؛ واتكينز.

Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا

المدرب

  • لويس إنريكي

لم يؤكد لويس إنريكي التشكيلة الأساسية المحتملة قبل كأس السوبر، ولم يدرج باريس سان جيرمان أي إصابات أو إيقافات في معلومات القائمة المتاحة. ومن المتوقع ورود تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يعلن أوناي إيمري بعد تشكيلته المتوقعة لأستون فيلا. ولم تُقدَّم أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة، وستُضاف المزيد من أخبار الفريق حال توافرها.

الحالة

بي إس جي

بي إس جي - المستوى

لانس
ف0-2
باريس
خ2-1
آرسنال
ف1-1
مايوركا
خ3-0
مان يونايتد
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

WAL
ف0-5
بورتو
خ2-1
ريال سوسييداد
خ2-4
باثوم يونايتد
ف1-3
بايرن ميونخ
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تشمل آخر خمس نتائج لباريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي وفترة الإعداد الحالية، وقد أسفرت عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته خسارة ودية 3-0 أمام مايوركا يوم 5 أغسطس، بينما كانت نتيجته التنافسية السابقة تعادلًا 1-1 أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو، وهي نتيجة احتُسبت فوزًا في مجموع المباراتين. وخلال المباريات الخمس، سجل باريس سان جيرمان خمسة أهداف واستقبل سبعة، كما حقق انتصارين على باريس إف سي وبريست في الدوري الفرنسي لإنهاء المشوار المحلي.

أما آخر خمس مباريات لأستون فيلا فجميعها كانت وديات في فترة الإعداد، وأسفرت عن انتصارين وثلاث هزائم. وكانت آخر مباراة له خسارة 2-1 أمام بايرن ميونخ يوم 7 أغسطس، وسجل فيلا خمسة أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس. ويمثل الفوز 5-0 على والسال يوم 21 يوليو والانتصار 3-1 على BG Pathum United يوم 4 أغسطس أبرز محطات برنامجه الصيفي.

السجل في المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلأستون فيلا
1
0
1
دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
3
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
3
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
5الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

التقى الناديان مرتين في الذاكرة القريبة، وكلتاهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25. وأُقيمت المواجهة الأحدث يوم 15 أبريل 2025، حين فاز أستون فيلا 3-2 على أرضه. وكان باريس سان جيرمان قد فاز ذهابًا 3-1 في بارك دي برانس يوم 9 أبريل 2025، وتأهل بمجموع المباراتين. وعلى امتداد المباراتين، سجل باريس سان جيرمان خمسة أهداف مقابل خمسة لفيلا، مع حسم المواجهة بنتيجة مباراة الذهاب.

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