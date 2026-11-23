ريال مدريد وبي إس في آيندهوفن: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

العلامة الكاملة أوروبياً تختبر طموح الفريق الهولندي في البرنابيو

يستضيف ريال مدريد بي إس في آيندهوفن على ملعب البرنابيو في مدريد، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

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يدخل فريق جوزيه مورينيو المباراة بثقة، بعدما رفع سلسلة انتصاراته إلى تسع مباريات يوم السبت، بفوزه على سيلتا فيجو 2-1 رغم تأخره منذ الدقيقة السادسة.

واحتاج ريال مدريد إلى العودة في النتيجة لتحقيق الفوز. فأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الأول، وأدرك جود بيلينجهام التعادل في الدقيقة 66، قبل أن يسجل البديل كارلوس إسبي هدف الفوز في الدقيقة 85 من عرضية فينيسيوس جونيور.

وكان لتيبو كورتوا دور أيضاً، إذ تصدى لكرتين مهمتين عندما كانت النتيجة 1-0، ليمنع سيلتا من تعزيز تقدمه. وأشار مورينيو إلى تحسن أداء فريقه في الشوط الثاني واستجابة لاعبيه بصورة أفضل بعد الاستراحة.

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يصل بي إس في آيندهوفن إلى إسبانيا وهو يمر بفترة جيدة محلياً تحت قيادة بيتر بوس. فقد تغلب على إن إي سي نيميخن 4-1 في الدوري الهولندي يوم السبت، لكن مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا انتهت بالخسارة 2-1 أمام كلوب بروج.

وتعني تلك النتيجة أن الفريق الهولندي لا يزال أمامه عمل يتعين عليه إنجازه أوروبياً، ولن تكون زيارة البرنابيو بداية سهلة لتصحيح مساره.

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