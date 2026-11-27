آرسنال ضد مانشستر سيتي: تفاصيل المباراة
حامل اللقب يسعى لتوسيع الفارق إلى تسع نقاط أمام منافسه المتعثر
يستضيف آرسنال مانشستر سيتي على ملعب الإمارات في لندن، في مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز تجمع المتصدر بفريق يبحث عن حلول.
يتصدر فريق ميكيل أرتيتا جدول الترتيب، وقد تعادل 1-1 مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. وصنع فرصًا كثيرة في تلك المباراة، لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف ثانٍ بعد هدف فيكتور جيوكيريس المبكر.
وواجه الفريق مشكلة في حراسة المرمى أيضًا. فقد غاب دافيد رايا بسبب إصابة في الكتف تعرض لها خلال التعادل مع نيوكاسل يونايتد، وحل كيبا أريزابالاجا مكانه أمام دورتموند.
يصل سيتي بقيادة إنزو ماريسكا في حالة سيئة. فقد انتهت مباراته أمام نابولي على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء بالتعادل 2-2، بعدما سجل أيوب بوعدي وريان شرقي لإنقاذ نقطة، وأصبح الفريق الآن بلا فوز في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات.
لم يسجل إرلينج هالاند في آخر أربع مشاركات له، بعدما أحرز 14 هدفًا في أول 12 مباراة له هذا الموسم. وبعد مباراة نابولي، أقر بأن الفريق يعاني لمعرفة ما ينقصه، ووصف هذه المواجهة بأنها الأصعب هذا الموسم.
وكان شرقي صريحًا بالقدر نفسه، إذ قال إن سيتي بحاجة إلى اللعب بطاقة أكبر، وإن هدفه الوحيد في لندن هو الفوز. وتتاح لآرسنال فرصة توسيع الفارق مع منافس فقد إيقاعه.
أخبار الفريقين والقائمتان
التشكيلات المحتملة آرسنال ضد مانشستر سيتي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- ميكيل آرتيتا
- إينزو ماريسكا
المستوى الأخير
سجل المواجهات المباشرة
وجهاً لوجه
جدول الترتيب
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|11
|9
|1
|1
|17
|7
|+10
|28
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|11
|7
|1
|3
|26
|9
|+17
|22
خ
ف
ف
خ
ف
|3
|11
|7
|1
|3
|22
|14
|+8
|22
ت
خ
خ
خ
ف
|4
|11
|6
|3
|2
|18
|10
|+8
|21
ف
ف
خ
ف
ف
|5
|11
|5
|3
|3
|18
|14
|+4
|18
ف
ف
ف
ف
ف
|6
|11
|4
|5
|2
|20
|11
|+9
|17
ف
خ
ف
ت
خ
|7
|11
|4
|5
|2
|14
|9
|+5
|17
ف
ف
خ
ت
ت
|8
|11
|5
|1
|5
|20
|20
|0
|16
خ
خ
ف
خ
ف
|9
|11
|4
|4
|3
|12
|14
|-2
|16
خ
ف
ف
خ
خ
|10
|11
|4
|3
|4
|12
|11
|+1
|15
ف
خ
ف
ف
ف
|11
|11
|3
|5
|3
|13
|11
|+2
|14
ف
خ
ت
ت
خ
|12
|11
|3
|5
|3
|14
|17
|-3
|14
ت
ت
ت
ف
ف
|13
|11
|3
|4
|4
|15
|18
|-3
|13
ت
ت
خ
ف
خ
|14
|11
|4
|0
|7
|13
|21
|-8
|12
ف
خ
ف
خ
خ
|15
|11
|2
|5
|4
|11
|13
|-2
|11
ت
ت
ت
ف
ف
|16
|11
|3
|2
|6
|15
|22
|-7
|11
خ
خ
ت
ت
خ
|17
|11
|2
|3
|6
|9
|15
|-6
|9
خ
ف
خ
ت
خ
|18
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
ت
ف
خ
ت
خ
|19
|11
|1
|5
|5
|14
|23
|-9
|8
خ
ت
خ
خ
ت
|20
|11
|2
|1
|8
|12
|27
|-15
|7
خ
خ
خ
خ
خ