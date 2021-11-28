معاناة صلاح تستمر .. أحد الجماهير يقتحم الملعب لالتقاط صورة معه!

شهدت مواجهة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي اقتحام أحد الجماهير للملعب من أجل المصري محمد صلاح.

ذلك الاقتحام لم يكن الأول هذا الموسم، وجاء من أجل التقاط صورة مع النجم المصري الذي صنع الهدف الثالث في المباراة.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في المباراة بأربعة أهداف نظيفة، حيث سجل دييجو جوتا وتياجو ألكانتارا بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك.

مركز صادم لميسي وصلاح.. ماذا لو تُمنح الكرة الذهبية للأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف؟

وقام المشجع باقتحام الملعب مع إطلاق الحكم لصافرة النهاية، وكان يمسك بهاتف في يده محاولًا التقاط صورة مع محمد صلاح.

وتدخل الأمن بشكل فوري وأمسك بالمشجع وأخرجه خارج الملعب، ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبات عليه لعدم تكرار فعله.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يقتحم فيها أحد الجماهير الملعب من أجل صلاح هذا الشهر، حيث تكرر الأمر في مواجهة أنجولا ومصر عدة مرات.

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وكذلك يحتل صدارة ترتيب أكثر من صنعوا الأهداف.