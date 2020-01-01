معاناة حارس قطبا الرياض .. التقى بوالدته بعد غياب 30 عامًا

قصة مثيرة من تاريخ اللاعبين السعوديين

إحدى القصص المؤثرة خلال مسيرة اللاعبين السعوديين، هي قصة حياة عبدالله خوجلي حارس مرمى النصر والهلال السابق.

خوجلي لعب لقطبي الرياض الهلال والنصر، ولكن مسيرته لم تكن كبيرة وبها فترات مضيئة سوى على مستوى حياته الشخصية.

موقف مؤثر كبير في حياته الشخصية فما هو؟ موقف محزن للغاية في حياته الشخصية جعله يعاني بشكل كبير للغاية.

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خوجلي والده سعودي الجنسية ووالدته من السودان، وانفصلا بعد ذلك، وعندما أصبح حارس النصر واعيًا أبلغه أبيه أن والدته قد توفيت، وظل واثقًا من قول أبيه حتى سن الـ15، وهو يتربى لدى جدته لوالده.

أبلغته جدته في سن الـ15 بأن والدته على قيد الحياة في السودان، وحاول السفر إليها أكثر من مرة، في سن الـ21 ولكن ظروفه المادية لم تساعده وقتها، ثم في سن الـ23 بعد تعرضه لحادث.

وحل خوجلي ضيفًا على برنامج "الثامنة" عبر قناة "إم بي سي" يوم 1 يونيو 2014، وأخبر المذيع أن سيسافر عقب أسبوعين لرؤية والدته بعد غياب دام لـ30 عامًا.

وعند حديثه فاجئه المسؤولين عن البرنامج بدخول والدته إلى الاستوديو ليحتضنها ويقوم بتقبيل يدها وقدميها في مشهد ترتعش له الأبدان، بعد عودة ابن لحضن والدته بعد غياب طويل.