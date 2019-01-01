معالجة لاعب التعاون خارج السعودية بعد تجدد الإصابة

التعاون يستعد لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

قرر نادي التعاون معالجة لاعبه إبراهيم الزبيدي خارج السعودي بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا، غاب على إثرها عن المباريات الأخيرة.

وكان الزبيدي تعرض لإصابة على مستوى عضلة الساق، وتجددت بعد تعافيه خلال الأيام الأخيرة، لتزداد فترة غيابه عن الفريق في الوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إدارة التعاون قررت سفر اللاعب خارج السعودية من أجل معالجته من الإصابة القوية.

وتجدد الإصابة زادت من معاناة اللاعب، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو سيرجيو، الذي قاد المران اليوم استعدادًا لمواجهة الوحدة.

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يستعد سكري القصيم لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى لتحقيق الفوز.