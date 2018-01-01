النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

معاقبة مشجع توتنهام لإلقائه قشر الموز على آرسنال!

التعليقات()
Gettyimages
المحكمة اعتبرت الواقعة فعلاً عنصرياً..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تقرر معاقبة أحد مشجعي توتنهام هوتسبر بالإيقاف عن حضور مباريات كرة القدم لأربعة أعوام إلى جانب تغريمه.

 

جاء ذلك على خلفية ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال، والذي انتهى بفوز الأخير 4-2، حين ألقى المشجع أفيروف بانتيلي قشرة موز على الجانرز خلال احتفالهم بهدف بيير اميريك أوباميانج.

اختيارات المحررين

وأقر بانتيلي، سائق سيارة نقل يبلغ من العمر 57 عاماً، بإلقائه لقشر الموز، ولكنه نفى أن يكون للأمر علاقة بأي رابط عنصري.

ولكن على الجانب الآخر اعتبرت المحكمة أن الموز كان لفتة واضحة بعد هدف سجله لاعب أسمر البشرة.

أيضاً تم تغريم بانتيلي مبلغ 500 جنيه استرليني، إلى جانب 100 جنيه للعنصرية، بالإضافة إلى المصاريف البالغة 135 جنيه أيضاً.

الموضوع التالي:
لجنة الانضباط توقف حسين عبد الغني بسبب سلوك غير أخلاقي
الموضوع التالي:
إنفانتينو: ما تفعله قطر لمونديال 2022 لم أره يحدث في أوروبا أو أي كأس عالم سابق
الموضوع التالي:
إيمري: إقالة مورينيو.. ليست أخبار سعيدة!
الموضوع التالي:
نهائي كأس العالم للأندية 2018 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز
الموضوع التالي:
عين على الحكم - هل للعين ضربة جزاء وهدف صحيح ملغي أمام ريفر بليت؟
إغلاق