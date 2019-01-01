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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بعد معادلة ميسي لرقمه القياسي.. كاسياس: كنت أتمنى أن يكون لاعبًا من الريال!

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كاسياس يعلق على معادلة ميسي لعدد انتصاراته في الدوري الإسباني الليجا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قدم حارس مرمى فريق بورتو التهاني للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد معادلة عدد انتصاراته في الليجا بـ 334 مباراة.

قبل انتصار برشلونة على إسبانيول في آخر جولات الليجا، كان كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق هو صاحب أعلى عدد انتصارات في الليجا، قبل أن يعادل أيقونة برشلونة عدد انتصاراته.

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وعن هذا الأمر نقلت صحيفة ماركا تصريحات كاسياس التي قال فيها: "كنت أفضل أن يعادل هذا الرقم أحد لاعبي ريال مدريد، ولكن ميسي يستحقها، الآن سننتظر من سيحطم رقم ميسي، الذي أضاف رقمًا قياسيًا جديدًا لتاريخه، هو يستحق هذا الإنجاز بكل تأكيد".

كما أضاف الحارس الدولي الإسباني: "مثل هذه الأرقام وجدت لكي تحطم".

يذكر أن كاسياس الذي توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كان قد رحل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو في صيف عام 2015.

 

 

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