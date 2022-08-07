معادلاً روماريو .. ميسي يكسر رقمًا تاريخيًا لكنه يظل خلف رونالدو!

النجم الأرجنتيني يطارد رقم رونالدو

كما هو المعتاد من الأرجنتيني ليونيل ميسي، استطاع البرغوث أن يحطم رقمًا قياسيًا يوم أمس بتسجيله لثنائية في أول جولة بالدوري الفرنسي.

حيث شارك قائد برشلونة السابق في فوز باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة على فريق كليرمون فوت في افتتاحية موسم نادي العاصمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن ميسي قد كسر رقمًا قياسيًا بالأمس، متعلق بعدد أهدافه التاريخية على مر المواسم السابقة، لكنه يظل خلف كريستيانو رونالدو.

ما هو الرقم الذي كسره ميسي؟

وفقًا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم، فإن ثنائية ميسي جعلته يتساوى مع روماريو باعتباره ثالث أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، حيث سجل كلاهما 772 هدفًا.

ويظل ميسي في المرتبة الثانية خلف الأسطورة جوزيف بيكان الذي يمتلك 805 هدفًا، وبالطبع، صاروخ ماديرا، كريستيانو رونالدو الذي كسر رقم بيكان بالموسم الماضي ووصل إلى 815 هدفًا.

جدير بالذكر أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يقع في المركز الرابع بتسجيله لـ 767 هدفًا.

ماذا فعل ميسي في لقاء كليرمون فوت؟

سجل ميسي ثنائية رائعة في مرمى كليرمون فوت وصنع الهدف الأول لنيمار في انتصار باريس بخماسية نظيفة في مطلع الموسم.

كما حصل البرغوث على جائزة رجل المباراة، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة هذا الموسم في ظل الانطلاقة المدهشة التي حققها بالأمس.

وتحدث كريستوف جالتييه عن تألق ميسي حيث أشاد بما قدمه الأرجنتيني وقال: "عندما يبتسم ليو، من الواضح أن الفريق يبتسم أيضًا".