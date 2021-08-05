جماهير برشلونة تجمعت أمام كامب نو حزنًا على رحيل ميسي.

تعيش جماهير نادي برشلونة الإسباني ليلة حزينة دون أدنى شك، وذلك بعدما أعلن "البلوجرانا" رسميًا عن انتهاء مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا الخميس، أكد خلاله انهيار مفاوضات تجديد عقد ميسي، بسبب مشاكل اقتصادية وهيكلية، رغم اتفاق الطرفين على العقد الجديد.

"أزمة ميسي" قد لا تكون مؤثرة فقط على استمرار الأرجنتيني مع الفريق، لكنها قد تمتد إلى الصفقات الجديدة بسبب اشتراطات رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.

جماهير برشلونة قررت الاعتراض على قرار إدارة برشلونة بإنهاء المفاوضات مع ميسي، وتجمعت أمام ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني للتعبير عن حزنها.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مجموعة صور للعشرات من جماهير برشلونة أمام ملعب "كامب نو" والحزن بادٍ على ملامحهم بعد خبر رحيل ميسي.

#FCB🔵🔴



🏟😭Los alrededores del Camp Nou se llenan de aficionados del Barça



💔💔💔 pic.twitter.com/SAZlCPhywP — Diario SPORT (@sport) August 5, 2021

ويبدو أن الجماهير لا تصدق أن برشلونة سيكون بدون ميسي في الموسم المقبل، بعد 16 موسمًا قضاها في الفريق الأول، تمكن خلالها من تحطيم معظم الأرقام القياسية الممكنة في الدوري الإسباني.

وخلال مسيرته الطويلة والمرصعة بالألقاب مع برشلونة، حقق ميسي عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وسبعة ألقاب في كاس ملك إسبانيا، ومثلها في كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي ومثلها في كأس العالم للأندية.

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