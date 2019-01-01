مظاهرة من جمهور برشلونة أمام منزل راكيتيتش

الجمهور الكتالوني غاضب من رد فعل راكيتيتش عقب الخسارة من ليفربول

تظاهر عدد من المشجعين المتعصبين لبرشلونة أمام منزل إيفان راكيتيتش، لاعب الفريق، مساء أمس، السبت، بعدما بدر منه عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

راكيتيتش سافر إلى مدينة إشبيلية واحتفل مع عائلته هناك مما أثار غضب الجمهور.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ عدد من الجماهير تظاهر أمام منزل الكرواتي وطلبوا منه احترام الفريق والتركيز في المتبقي من الموسم.

وأوضحت أنّ اللاعب خرج للجمهور واعتذر لهم مؤكدًا أنّه اضطر للسفر لأسباب عائلية كما طلب من هؤلاء الذين التقطوا الصور حذفها.

صراع آخر بخلاف لقب الدوري! 🔥



صلاح هو الأقرب لأن يكون هداف الدوري.. نعم/لا؟ 🤔 pic.twitter.com/0z9SMiz34B — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

وأشارت إلى أنّ اللاعب أبدى اهتمامه بما حدث وأكد أنّه سوف يقدم كل ما لديه في الفترة المتبقية من الموسم.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني ولديه نهائي كأس الملك في 25 مايو المقبل.