مظاهرات جماهير روما تستمر واجتماع بين دي روسي ونائب الرئيس

مظاهرات الاعتراض على إدارة روما من قبل الجماهير مستمرة واجتماع بين القائد دانيلي دي روسي ونائب الرئيس ​ماورو بلاديسيوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن القائد دانيلي دي روسي قد اجتمع مع نائب رئيس النادي ​ماورو بلاديسيوني في الساعات الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اجتماعًا قد جمع دي روسي مع بلاديسيوني عقب لقاء الفريق الأخير ضد ساسولو.

⚡️ “بعد 18 عامًا.. روما تودع الكابيتانو ©️”https://t.co/2SvgmGPAiI — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

وذكرت الشبكة أن الاجتماع ترك حافلة الفريق تنتظر كل من دي روسي وبلاديسيوني قبل أن يتحركوا جميعًا متجهين للعاصمة الإيطالية روما.

واستمرت مظاهرات جماهير فريق روما اعتراضًا على إدارة النادي وطرق اتخاذ القرار في الفترة الأخيرة، حيث كان قرار رحيل دي روسي سببًا في اشتعالها.

سيموني إنزاجي يقترب من يوفنتوس وروما يريد أليجري

وتمددت تلك التظاهرات لتشمل الكثير من الاحتجاجات حتى خارج حدود إيطاليا، فظهر لافتات الاعتراض في الولايات المتحدة ولندن وباريس وكوبنهاجن.

جدير بالذكر أن المدير الفني كلاوديو رانييري كان قد كشف في تصريحات صحفية أنه فضل إبعاد دي روسي عن المباراة بسبب المشاكل الأخيرة.