مطالب يوفيتش المادية قد تُغير وجهته من برشلونة إلى ريال مدريد

برشلونة يعاني من أجل التوصل لاتفاق على ضم المهاجم الصربي

شهدت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت، مشكلة جديدة قد تمنعها من الحدوث.

برشلونة يتواجد في سوق الانتقالات الصيفي، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، ليخلف نجمه الحالي لويس سواريز.

يوفيتش يعتبر الهدف الرئيسي لبرسا في خط الهجوم، بعد تألقه الملفت للأنظار مع فرانكفورت هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لريال مدريد الموسم المقبل مع زيدان

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت جلوس وكيل أعمال اللاعب مع ممثلي برشلونة وريال مدريد.

فرانكفورت سيقوم بما لا يدع مجال للشك، بتفعيل بند شراء اللاعب بـ7 مليون يورو، والموجود في عقد استعارته من بنفيكا.

النادي الألماني لا يمانع التخلي عن يوفيتش، والاستفادة منه مالياً في حالة وصول العرض المناسب.

اللاعب نفسه يرحب بالخطوة ويريد الانتقال إلى برشلونة، طمحاً في الوصول لمستويات أعلى من التي يلعب بها حالياً.

مورينيو يعود لقيادة إنتر

وتأتي المشكلة الوحيدة الآن، في راتب اللاعب، حيث أكدت الصحيفة أن برشلونة يجد صعوبات شديدة في التوصل لاتفاق معه بخصوص الشروط الشخصية.

الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لريال مدريد، حيث يريد الميرينجي أيضاً تدعيم خط هجومه، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 عاماً سجل 15 هدف بالدوري الألماني مع فرانكفورت هذا الموسم.